Трамп подал иск против JPMorgan на $5 млрд из-за отказа его обслуживать

Президент США Дональд Трамп подал иск на $5 млрд к компании JPMorgan Chase и ее гендиректору Джейми Даймону из-за того, что компания прекратила предоставлять ему и его бизнесу банковские услуги по политическим причинам в 2021 году. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

В иске утверждается, что JPMorgan Chase в феврале 2021 года уведомила Трампа и его компании о закрытии их счетов в банке, предоставив 60 дней на подготовку. Согласно иску, банк также внес Трампа, членов его семьи и связанные предприятия в «черный список», запрещающий им доступ к услугам по управлению активами. Действия, по утверждению истца, были санкционированы главой банка Даймоном и привели к тому, что другие финансовые организации также прекратили сотрудничество с ними.

Согласно иску, банк руководствовался своими «прогрессивными» убеждениями, которые подталкивали его к «необходимости дистанцироваться от президента Трампа и его консервативных политических взглядов», передает Bloomberg.

Этот иск, отмечает CNN, является частью серии судебных разбирательств, которые Трамп инициировал против критиков и медиакомпаний, включая CBS, The New York Times, The Wall Street Journal и Би-би-си, требуя миллиарды долларов в качестве компенсации.

Иск был подан на следующий день после того, как Даймон на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал предложение Трампа об ограничении процентных ставок по кредитным картам на 10%, назвав его потенциальной «экономической катастрофой», которая лишит миллионы американцев доступа к кредитам, пишет CNN.

В начале ноября правительство США начало расследование по указанию Трампа против JPMorgan Chase. Расследование касалось того, предоставлял ли банк своим клиентам справедливый доступ к банковским услугам. JPMorgan связывал тогда происходящее с августовским указом Трампа о пересмотре политики банков, которая могла привести к отказам клиентам из-за «репутационных рисков». Документ обязывает регуляторы исключить эти риски из своих руководящих принципов и учебных материалов, а также выявлять финансовые организации, которые в прошлом занимались незаконным «дебанкингом», и штрафовать их.

«Президент Трамп считает, что ни одному американцу не должно быть отказано в доступе к финансовым услугам из-за его политических или религиозных убеждений и что банки должны принимать решения исключительно на основе индивидуального, объективного и основанного на оценке рисков анализа», — указали тогда в Белом доме.

В августе Трамп заявил, что в 2021 году, кроме JPMorgan, обслуживать его отказался также Bank of America. По данным New York Post, давление на банки оказали администрация Джо Байдена, Федеральная резервная система и другие финансовые регуляторы из-за скандала вокруг штурма Капитолия 6 января.