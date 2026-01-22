 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп подал иск против JPMorgan на $5 млрд из-за отказа его обслуживать

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В иске Трамп изложил, что банк JPMorgan отказался его обслуживать в 2021 году по политическим мотивам. New York Post писала, что к отказу обслуживать Трампа банки подтолкнул в том числе Байден после штурма Капитолия
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подал иск на $5 млрд к компании JPMorgan Chase и ее гендиректору Джейми Даймону из-за того, что компания прекратила предоставлять ему и его бизнесу банковские услуги по политическим причинам в 2021 году. Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

В иске утверждается, что JPMorgan Chase в феврале 2021 года уведомила Трампа и его компании о закрытии их счетов в банке, предоставив 60 дней на подготовку. Согласно иску, банк также внес Трампа, членов его семьи и связанные предприятия в «черный список», запрещающий им доступ к услугам по управлению активами. Действия, по утверждению истца, были санкционированы главой банка Даймоном и привели к тому, что другие финансовые организации также прекратили сотрудничество с ними.

Согласно иску, банк руководствовался своими «прогрессивными» убеждениями, которые подталкивали его к «необходимости дистанцироваться от президента Трампа и его консервативных политических взглядов», передает Bloomberg.

Этот иск, отмечает CNN, является частью серии судебных разбирательств, которые Трамп инициировал против критиков и медиакомпаний, включая CBS, The New York Times, The Wall Street Journal и Би-би-си, требуя миллиарды долларов в качестве компенсации.

Иск был подан на следующий день после того, как Даймон на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал предложение Трампа об ограничении процентных ставок по кредитным картам на 10%, назвав его потенциальной «экономической катастрофой», которая лишит миллионы американцев доступа к кредитам, пишет CNN.

В начале ноября правительство США начало расследование по указанию Трампа против JPMorgan Chase. Расследование касалось того, предоставлял ли банк своим клиентам справедливый доступ к банковским услугам. JPMorgan связывал тогда происходящее с августовским указом Трампа о пересмотре политики банков, которая могла привести к отказам клиентам из-за «репутационных рисков». Документ обязывает регуляторы исключить эти риски из своих руководящих принципов и учебных материалов, а также выявлять финансовые организации, которые в прошлом занимались незаконным «дебанкингом», и штрафовать их.

В США начали расследование против JPMorgan после указа Трампа
Финансы
Фото:Eduardo Munoz / Reuters

«Президент Трамп считает, что ни одному американцу не должно быть отказано в доступе к финансовым услугам из-за его политических или религиозных убеждений и что банки должны принимать решения исключительно на основе индивидуального, объективного и основанного на оценке рисков анализа», — указали тогда в Белом доме.

В августе Трамп заявил, что в 2021 году, кроме JPMorgan, обслуживать его отказался также Bank of America. По данным New York Post, давление на банки оказали администрация Джо Байдена, Федеральная резервная система и другие финансовые регуляторы из-за скандала вокруг штурма Капитолия 6 января.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп JPMorgan Chase иски суд обслуживание США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
JPMorgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США
Политика
В США начали расследование против JPMorgan после указа Трампа
Финансы
Глава JPMorgan предостерег от «самоуспокоенности» на фоне пошлин Трампа
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Уиткофф прилетел в Москву Политика, 22:37
Трамп подал иск против JPMorgan на $5 млрд из-за отказа его обслуживать Бизнес, 22:27
Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер Политика, 22:20
Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России Политика, 22:10
Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования Политика, 22:06
FutureToday составила рейтинг лучших работодателей России Общество, 22:02
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил ее в «Совет мира» Политика, 21:59
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
СКА вел 1:0 почти весь матч, но в концовке проиграл «Спартаку» Спорт, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Axios назвал участников встречи России, США и Украины в Абу-Даби Политика, 21:42
В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии Политика, 21:38
Орбан ответил Зеленскому на совет «дать подзатыльник Виктору» Политика, 21:33
Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед» Спорт, 21:29
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине Политика, 21:17