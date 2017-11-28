Мошенники переквалифицируются в страховщиков

Прокуратура выявила рост преступлений в финансовом секторе

Генпрокуратура зафиксировала рост числа мошеннических преступлений, связанных с финансовым сектором. Наиболее резкая криминализация — на 158% — зафиксирована на рынке страховых услуг

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

​Страховые преступления

В этом году в России на 5,6% увеличилось количество мошеннических преступлений (ст. 159 УК), в том числе в области банковского кредитования — на 13,7%, страхования — на 158,4%. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как заявили РБК в Российском союзе автостраховщиков (РСА), на рынке страхования больше всего криминализирован рынок ОСАГО. Уже в первом полугодии 2017 года РСА отметил «негативную тенденцию — неравное соотношение между страховыми и нестраховыми выплатами в пользу последних, то есть непрофильных для компаний выплат». Это свидетельствует об активизации недобросовестных посредников и мошенников, считают страховщики. Так, за шесть месяцев 2017 года взысканные с компаний через суд суммы страховых возмещений составили 7,9 млрд против 5,8 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. А нестраховые выплаты (накладные расходы — штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и экспертов, пени и т.п.) увеличились с 5,6 млрд до 8,7 млрд руб. за тот же период.

Речь идет о недобросовестных автоюристах, которые скупают права требования к страховщикам, фальсифицируют ДТП, экспертизы и др., пояснил РБК официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, серые юристы формально не нарушают законодательство, ведь продавать права требования по договору закон страхования не запрещает. «Но проблема в том, что продающие право требования люди сами теряют возможность получить возмещение от страховой компании. Страховая компания может бороться с недобросовестными автоюристами только уже непосредственно в судах, либо предупреждая клиентов об опасности продажи прав требования», — объяснил он.

Среди новых видов мошенничества на страховом рынке — схема с электронными полисами е-ОСАГО, когда компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления такого полиса, намеренно подают страховщикам частично неверные сведения. Таким образом они добиваются снижения стоимости полиса, выигрывая на продаже его клиенту по реальной цене. В результате клиент может не получить страховое возмещение, когда выяснится, что в договоре фигурируют другие данные. Эксперты оценивают долю таких полисов примерно в 5–10% (250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО.

Мошеннические преступления в страховании происходят из-за общего ухудшения экономической ситуации, сказал РБК ​председатель комитета по противодействию страховому мошенничеству Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Кредитные мошенничества

Что касается финансового рынка, то одной из самых популярных схем мошенничества является схема, когда злоумышленники предлагают жертвам по телефону якобы предварительно одобренные несуществующими банками заявки на получение кредита, а затем просят осуществить те или иные платежи для его получения. Об этом рассказал в октябре во время онлайн-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Как правило, жертвы мошенников — люди, которые оставляют заявки на кредиты во множестве банков, и где-то утекает информация об их личных данных», — уточнил он.

Другим распространенным способом мошенничества остается оформление кредитов по поддельным документам. Здесь страдают уже не клиенты, а банки. «В Москве действуют хорошо организованные и профессиональные команды мошенников по получению кредитов, так называемые черные брокеры, — говорит заместитель директора департамента безопасности банка «Российский капитал» Юрий Бобырь. — Они ищут потенциальных заемщиков в российской глубинке, среди маргиналов и людей с трудным материальным положением, после чего привозят их в Москву, чтобы те по подготовленным для них фальшивым документам (регистрация, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ) взяли кредиты».

Хотя в статистике Генпрокуратуры говорится именно о кредитном мошенничестве, банкиры напоминают, что одним из самых распространенных видов мошенничества до сих пор остается скимминг, то есть хищение данных карты пользователя для кражи средств. «Часто данные похищают либо после совершения покупок в интернете на подставных сайтах, куда держатель карты при покупке вводит все необходимые для проведения операции данные карты, включая CVV-код, либо мошенники используют считывающие устройства в банкоматах или терминалах», — говорит директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов. Держателям карты могут направляться СМС-сообщения с информацией о блокировке карты. После звонка на номер, указанный в сообщении как банковский, жертва сообщает мошеннику данные карты, включая полученный в качестве подтверждения код 3D-secure, который подтверждает транзакцию.

Научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов связывает рост криминальной статистики в кредитной сфере с тенденцией смягчения наказаний за эти виды преступления. «Суды стали давать более гуманные наказания, стали реже на этапе предварительного расследования применять меры, связанные с лишением свободы — например, отправлять в СИЗО», — сказал он РБК. «Формирование судебной практики идет от Верховного суда, где расставляют политические акценты», — добавил он.

Криминальные лидеры

Согласно статистике Генпрокуратуры, лидерами по количеству зарегистрированных преступлений за десять месяцев 2017 года стали Республика Тыва и Забайкальский край, ранее сообщал РБК. За этот период в Тыве было совершено более 3103 преступлений на 100 тыс. жителей. В Забайкальском крае этот показатель составляет 2110 преступлений. Третье место заняла Сахалинская область с 2022 преступлениями. В Бурятии, согласно данным надзорного ведомства, показатель составил 2002 преступления, а в Амурской области — 1950, рассказал РБК Куренной.

Из 18 субъектов Центрального федерального округа Москва находится по тяжести криминальной обстановки на 12-м месте, а среди всех регионов — на 66-м. Всего в столице за десять месяцев 2017 года зафиксировали более 117 тыс. преступлений. На 100 тыс. москвичей приходится 949 преступлений.

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев считает, что в реальности уровень преступности по стране выше. Во всем мире существует проблема естественной латентности, когда люди не сообщают о преступлениях, пояснил эксперт. По его словам, самые латентные преступления — наркотические и коррупционные (преступления без жертв). Помимо этого существует искусственная латентность, указывает эксперт, когда люди сообщают в полицию о преступлении, а их заявление не регистрируют.

«Если оценивать загруженность правоохранительных органов по регионам, то можно полагаться на эти данные прокуратуры. А если важно оценивать реальные риски для людей, которые могут стать жертвой преступников, то эта статистика менее надежная: уровни латентности по регионам сильно разнятся», — пояснил Кирилл Титаев.