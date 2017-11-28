Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,32 EUR Нал. 69,96 69,29 USD Бирж. 58,50 +0,13 EUR Бирж. 69,59 -0,03 USD ЦБ. 58,28 -0,25 EUR ЦБ. 69,50 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9689,94 -8,99 ММВБ 2145,87 -0,71% РТС 1160,56 -0,47% Brent 63,74 -0,03% DJIA 23580,78 +0,10% Nasdaq 6878,52 -0,15% FTSE 7383,90 -0,35%
Мошенники переквалифицируются в страховщиков
Лента новостей
В Совфеде сравнили Украину с персонажем мультфильма «Баба-Яга против!» 03:21, Политика Пентагон обвинил российский Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США 03:08, Политика Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала Елизавета Лопатина 02:42, Общество Путин одобрил введение в России системы tax free 02:17, Общество Волкер рассказал о «предельно ясной» цели Трампа на Украине 01:49, Политика В США назвали пункт назначения своего эсминца в Черном море 00:47, Политика Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году 00:45, Экономика Лишенный медали бобслеист Труненков назвал решение МОК «политизированным» 00:44, Общество Путин впервые посетит встречу высших священнослужителей РПЦ 00:24, Политика Во время теракта в Багдаде погибли 17 человек 00:18, Политика «Я угощу тебя вином»: что Улюкаев рассказал суду о встречах с Сечиным 00:02, Общество Аналитики Deloitte объяснили прибыль аграриев большой господдержкой 00:01, Бизнес Совбез России предложил разместить корневые серверы интернета в БРИКС 00:00, Технологии и медиа Торги на строительство участка второго кольца метро обжаловали в суде 00:00, Политика Прокуратура выявила рост преступлений в страховой сфере в полтора раза 27 ноя, 23:57, Общество Федерация бобслея назвала решения МОК «юридически непроработанными» 27 ноя, 23:51, Общество МОК впервые объяснил причины дисквалификации российского чемпиона Сочи 27 ноя, 23:47, Спорт Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым «шагом назад» 27 ноя, 23:36, Политика Экс-скелетонист Чудинов подаст апелляцию на решение МОК о дисквалификации 27 ноя, 23:26, Общество Путин утвердил введение электронных посадочных талонов 27 ноя, 22:50, Общество Зачем Саудовская Аравия организовала исламскую коалицию против терроризма 27 ноя, 22:47, Политика Центр примирения заявил об «изоляции» силами США 50 тыс. беженцев в Сирии 27 ноя, 22:37, Политика МОК отобрал у сборной России еще две медали Олимпиады в Сочи 27 ноя, 21:44, Спорт Нефтяной генерал: что значат для России перемены в венесуэльской PDVSA 27 ноя, 21:43, Бизнес Театральные деятели призвали поменять закон из-за дела Серебренникова 27 ноя, 21:40, Общество Названа причина госпитализации Олега Табакова 27 ноя, 21:34, Общество «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Зенитом» 27 ноя, 21:29, Спорт В Красноярске заявили о «разных вариантах» увековечивания Хворостовского 27 ноя, 21:27, Общество
Мошенники переквалифицируются в страховщиков
Газета № 205 (2702) (2811) Общество, 27 ноя, 23:57
0
Мошенники переквалифицируются в страховщиков
Прокуратура выявила рост преступлений в финансовом секторе
Генпрокуратура зафиксировала рост числа мошеннических преступлений, связанных с финансовым сектором. Наиболее резкая криминализация — на 158% — зафиксирована на рынке страховых услуг
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

​Страховые преступления

В этом году в России на 5,6% увеличилось количество мошеннических преступлений (ст. 159 УК), в том числе в области банковского кредитования — на 13,7%, страхования — на 158,4%. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как заявили РБК в Российском союзе автостраховщиков (РСА), на рынке страхования больше всего криминализирован рынок ОСАГО. Уже в первом полугодии 2017 года РСА отметил «негативную тенденцию — неравное соотношение между страховыми и нестраховыми выплатами в пользу последних, то есть непрофильных для компаний выплат». Это свидетельствует об активизации недобросовестных посредников и мошенников, считают страховщики. Так, за шесть месяцев 2017 года взысканные с компаний через суд суммы страховых возмещений составили 7,9 млрд против 5,8 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. А нестраховые выплаты (накладные расходы — штрафы по закону о защите прав потребителей, оплата услуг экспертизы и экспертов, пени и т.п.) увеличились с 5,6 млрд до 8,7 млрд руб. за тот же период.

Речь идет о недобросовестных автоюристах, которые скупают права требования к страховщикам, фальсифицируют ДТП, экспертизы и др., пояснил РБК официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, серые юристы формально не нарушают законодательство, ведь продавать права требования по договору закон страхования не запрещает. «Но проблема в том, что продающие право требования люди сами теряют возможность получить возмещение от страховой компании. Страховая компания может бороться с недобросовестными автоюристами только уже непосредственно в судах, либо предупреждая клиентов об опасности продажи прав требования», — объяснил он.

Среди новых видов мошенничества на страховом рынке — схема с электронными полисами е-ОСАГО, когда компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления такого полиса, намеренно подают страховщикам частично неверные сведения. Таким образом они добиваются снижения стоимости полиса, выигрывая на продаже его клиенту по реальной цене. В результате клиент может не получить страховое возмещение, когда выяснится, что в договоре фигурируют другие данные. Эксперты оценивают долю таких полисов примерно в 5–10% (250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО.

Мошеннические преступления в страховании происходят из-за общего ухудшения экономической ситуации, сказал РБК ​председатель комитета по противодействию страховому мошенничеству Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Кредитные мошенничества

Что касается финансового рынка, то одной из самых популярных схем мошенничества является схема, когда злоумышленники предлагают жертвам по телефону якобы предварительно одобренные несуществующими банками заявки на получение кредита, а затем просят осуществить те или иные платежи для его получения. Об этом рассказал в октябре во время онлайн-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Как правило, жертвы мошенников — люди, которые оставляют заявки на кредиты во множестве банков, и где-то утекает информация об их личных данных», — уточнил он.

Другим распространенным способом мошенничества остается оформление кредитов по поддельным документам. Здесь страдают уже не клиенты, а банки. «В Москве действуют хорошо организованные и профессиональные команды мошенников по получению кредитов, так называемые черные брокеры, — говорит заместитель директора департамента безопасности банка «Российский капитал» Юрий Бобырь. — Они ищут потенциальных заемщиков в российской глубинке, среди маргиналов и людей с трудным материальным положением, после чего привозят их в Москву, чтобы те по подготовленным для них фальшивым документам (регистрация, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ) взяли кредиты».

Хотя в статистике Генпрокуратуры говорится именно о кредитном мошенничестве, банкиры напоминают, что одним из самых распространенных видов мошенничества до сих пор остается скимминг, то есть хищение данных карты пользователя для кражи средств. «Часто данные похищают либо после совершения покупок в интернете на подставных сайтах, куда держатель карты при покупке вводит все необходимые для проведения операции данные карты, включая CVV-код, либо мошенники используют считывающие устройства в банкоматах или терминалах», — говорит директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов. Держателям карты могут направляться СМС-сообщения с информацией о блокировке карты. После звонка на номер, указанный в сообщении как банковский, жертва сообщает мошеннику данные карты, включая полученный в качестве подтверждения код 3D-secure, который подтверждает транзакцию.

Научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов связывает рост криминальной статистики в кредитной сфере с тенденцией смягчения наказаний за эти виды преступления. «Суды стали давать более гуманные наказания, стали реже на этапе предварительного расследования применять меры, связанные с лишением свободы — например, отправлять в СИЗО», — сказал он РБК. «Формирование судебной практики идет от Верховного суда, где расставляют политические акценты», — добавил он.

Криминальные лидеры

Согласно статистике Генпрокуратуры, лидерами по количеству зарегистрированных преступлений за десять месяцев 2017 года стали Республика Тыва и Забайкальский край, ранее сообщал РБК. За этот период в Тыве было совершено более 3103 преступлений на 100 тыс. жителей. В Забайкальском крае этот показатель составляет 2110 преступлений. Третье место заняла Сахалинская область с 2022 преступлениями. В Бурятии, согласно данным надзорного ведомства, показатель составил 2002 преступления, а в Амурской области — 1950, рассказал РБК Куренной.

Из 18 субъектов Центрального федерального округа Москва находится по тяжести криминальной обстановки на 12-м месте, а среди всех регионов — на 66-м. Всего в столице за десять месяцев 2017 года зафиксировали более 117 тыс. преступлений. На 100 тыс. москвичей приходится 949 преступлений.

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев считает, что в реальности уровень преступности по стране выше. Во всем мире существует проблема естественной латентности, когда люди не сообщают о преступлениях, пояснил эксперт. По его словам, самые латентные преступления — наркотические и коррупционные (преступления без жертв). Помимо этого существует искусственная латентность, указывает эксперт, когда люди сообщают в полицию о преступлении, а их заявление не регистрируют.

«Если оценивать загруженность правоохранительных органов по регионам, то можно полагаться на эти данные прокуратуры. А если важно оценивать реальные риски для людей, которые могут стать жертвой преступников, то эта статистика менее надежная: уровни латентности по регионам сильно разнятся», — пояснил Кирилл Титаев.

Авторы: Дмитрий Серков, Анна Михеева, Евгения Кузнецова.
Теги: «Мошенничество» , Генеральная прокуратура , банковское кредитование
Материалы по теме
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России Общество
«АльфаСтрахование» предупредило о мошенничестве с помощью спама Общество
Медведев поручил увеличить кредитование малого и среднего бизнеса Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав