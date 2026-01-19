В Москве прошла акция памяти Маркелова и Бабуровой

Фото: yabloko_press / Telegram

В Москве на Пречистенке, на месте убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, в понедельник вечером 19 января прошла акция их памяти. В ней приняли участие несколько десятков человек, передает корреспондент РБК.

Участники мемориального мероприятия молча возлагали цветы в память о погибших на ступени Белых палат к расставленным фотографиям и нарисованным портретам Маркелова и Бабуровой. Сотрудники полиции дежурили рядом со зданием.

Мемориальные мероприятия прошли и в других городах. По сообщениям телеграм-канала «Антифа.ру», в Санкт-Петербурге активисты возложили цветы к Вечному огню на Марсовом поле, в Екатеринбурге мемориал возник у памятника «Комсомолу Урала», а в Перми — у Вечного огня.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года. В обоих стрелял Никита Тихонов. Он был одним из организаторов экстремистской группировки неонацистов БОРН. Его соучастница — Евгения Хасис — подавала сигнал, чтобы тот вышел навстречу жертвам. Следствие установило, что убийство связано с антифашистскими взглядами погибших. Бабурову убили как свидетельницу преступления.

Маркелов защищал права человека в Чечне и выступал адвокатом в судебных делах антифашистов. Анастасия Бабурова была внештатным корреспондентом «Новой газеты» и студенткой факультета журналистики МГУ. Через десять дней после убийства занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев встретился с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым (внесен в реестр иноагентов) и бывшим руководителем СССР, совладельцем газеты, Михаилом Горбачевым. Медведев выразил соболезнования семьям погибших.

Тихонова приговорили к пожизненному лишению свободы. Хасис признали соучастницей в убийстве Маркелова. Она отбывала свой срок в женской исправительной колонии в Мордовии, а в ноябре прошлого года вышла на свободу.