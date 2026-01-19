 Перейти к основному контенту
Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке

Илон Маск спросил лоукостер Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Американский предприниматель Илон Маск задумался о покупке авиакомпании Ryanair. Он спросил компанию о ее цене в соцсети Х. «Сколько бы стоило купить вас?» — написал он.

Ранее Ryanair ответила на пост издания New York Post о том, что в США наблюдается масштабный сбой в работе Х, спросив Маска: «Возможно, вам нужен Wi-Fi?»

В ответ американский бизнесмен поинтересовался, сколько стоит купить Ryanair, и предложил «поставить во главе кого-то, кого по-настоящему зовут Райан».

После этого он запустил опрос. Из почти 38 тыс. проголосовавших 82% одобряют возможную покупку Маском лоукостера и «возвращение Райана в качестве законного руководителя».

Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации
Бизнес
Илон Маск

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания. Штаб-квартира находится в Дублине, основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.

История Ryanair началась в 1984 году. Компания была основана тремя ирландскими бизнесменами — Тони Райаном (основателем ирландской компании по лизингу самолетов Guinness Peat Aviation), Кристофером Райаном и Лиамом Лонерганом, владельцем ирландской туристической фирмы Club Air.

Компания начинала с одного самолета. В настоящее время Ryanair обслуживает 240 направлений в 35 странах и выполняет 3,6 тыс. ежедневных рейсов.

Материал дополняется

