Физики назвали 20 января опасным днем из-за магнитной и солнечной бурь

Фото: Pablo Hidalgo / Reuters

Вторник, 20 января, станет критическим днем с неблагоприятными погодными условиями из-за сочетания мощного всплеска излучения на Солнце и прогнозируемой магнитной бури, сообщила Национальная служба по изучению океанов и атмосферы (NOAA) США.

«Наблюдается солнечная радиационная буря S3 (сильная), и прогнозируется геомагнитная буря G4 (сильная) или выше», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, режим «критического погодного дня» будет действовать до 12:00 UTC 20 января (15:00 мск).

Для оценки опасности радиационных штормов NOAA использует шкалу с пятью уровнями: S1 означает слабый шторм, а S5 — экстремально мощный.

18 января на Солнце зафиксировали вспышку максимального класса X мощностью X1.95.

По данным ученых, взрыв охватил центральную область Солнца размером около 450 тыс. км — это примерно в 35 раз больше диаметра Земли. В результате были полностью или частично разрушены два крупных протуберанца, которые в последние дни наблюдались правее и выше эпицентра вспышки.

Поток солнечных протонов с энергией 10 МэВ — ключевой показатель плотности высокоэнергичных частиц у Земли — по состоянию на 15:05 мск составил 1920 единиц. Это максимальное значение минимум за последнее десятилетие, подчеркнули ученые и отметили, что порог опасности в 10 единиц превышен почти в 200 раз. Причины этого явления остаются неясными и могут быть результатом редкого стечения обстоятельств.

По состоянию на 19 января в 2026 году на Земле прошли уже три магнитные бури.