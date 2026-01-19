 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Физики назвали 20 января опасным днем из-за магнитной и солнечной бурь

Фото: Pablo Hidalgo / Reuters
Фото: Pablo Hidalgo / Reuters

Вторник, 20 января, станет критическим днем с неблагоприятными погодными условиями из-за сочетания мощного всплеска излучения на Солнце и прогнозируемой магнитной бури, сообщила Национальная служба по изучению океанов и атмосферы (NOAA) США.

«Наблюдается солнечная радиационная буря S3 (сильная), и прогнозируется геомагнитная буря G4 (сильная) или выше», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, режим «критического погодного дня» будет действовать до 12:00 UTC 20 января (15:00 мск).

Для оценки опасности радиационных штормов NOAA использует шкалу с пятью уровнями: S1 означает слабый шторм, а S5 — экстремально мощный.

На Земле спрогнозировали магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце
Общество

18 января на Солнце зафиксировали вспышку максимального класса X мощностью X1.95.

По данным ученых, взрыв охватил центральную область Солнца размером около 450 тыс. км — это примерно в 35 раз больше диаметра Земли. В результате были полностью или частично разрушены два крупных протуберанца, которые в последние дни наблюдались правее и выше эпицентра вспышки.

Поток солнечных протонов с энергией 10 МэВ — ключевой показатель плотности высокоэнергичных частиц у Земли — по состоянию на 15:05 мск составил 1920 единиц. Это максимальное значение минимум за последнее десятилетие, подчеркнули ученые и отметили, что порог опасности в 10 единиц превышен почти в 200 раз. Причины этого явления остаются неясными и могут быть результатом редкого стечения обстоятельств.

По состоянию на 19 января в 2026 году на Земле прошли уже три магнитные бури.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Плугина Ирина
ученые США магнитная буря вспышка на Солнце
Материалы по теме
На Земле спрогнозировали магнитные бури из-за мощной вспышки на Солнце
Общество
Третья за 2026 год магнитная буря накрыла Землю
Общество
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Bloomberg назвал вопросы Европы к предложению Трампа по Совету мира Политика, 22:19
«Динамо» вело 3:0 у «Северстали», но выиграло только по буллитам Спорт, 22:17
Генпрокуратура подала иски к рыбным компаниям из-за паспортов владельцев Политика, 22:08
Какими были коллекции Валентино. Видео Общество, 22:05
Акции «Элемента» взлетели на новости о продаже «Сберу» доли АФК «Система» Инвестиции, 22:03
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке Бизнес, 21:51
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Физики назвали 20 января опасным днем из-за магнитной и солнечной бурь Общество, 21:47
Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Торпедо» Спорт, 21:45
В Москве прошла акция памяти Маркелова и Бабуровой Общество, 21:36
«Спартак» назвал соперников по февральским матчам на сборе в ОАЭ Спорт, 21:29
Кишинев начал процесс выхода Молдавии из СНГ Политика, 21:27
Оборонная компания CSG собралась получить на IPO оценку в €25 млрд Инвестиции, 21:24
Умер Валентино Гаравани: человек, который научил мир видеть роскошь Life, 21:23