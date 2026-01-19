 Перейти к основному контенту
Спорт
Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Торпедо»

Чемпион КХЛ «Локомотив» второй раз за неделю проиграл «Торпедо»
«Локомотив» проиграл со счетом 1:3, потерпев уже третье поражение от нижегородцев в этом сезоне
Василий Атанасов
Василий Атанасов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нижегородское «Торпедо» обыграло в Ярославле «Локомотив», одержав третью победу над чемпионом КХЛ в текущем сезоне.

Матч завершился со счетом 1:3.

У хозяев льда на 30-й минуте забил Александр Елесин. У «Торпедо» отличились Даниил Журавлев (29), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40).

«Торпедо» обыгрывало «Локомотив» 10 ноября (2:1) и 14 января (3:0). Ярославцы победили только раз — 30 декабря со счетом 1:0.

Нижегородский клуб выиграл четвертый матч подряд и идет четвертым в Западной конференции, у «Локомотива» второе поражение в трех играх и вторая строчка.

Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа

МВФ снизил прогноз роста ВВП России

Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico

Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика

Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Торпедо Нижний Новгород
