Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Торпедо»

Чемпион КХЛ «Локомотив» второй раз за неделю проиграл «Торпедо»

«Локомотив» проиграл со счетом 1:3, потерпев уже третье поражение от нижегородцев в этом сезоне

Василий Атанасов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нижегородское «Торпедо» обыграло в Ярославле «Локомотив», одержав третью победу над чемпионом КХЛ в текущем сезоне.

Матч завершился со счетом 1:3.

У хозяев льда на 30-й минуте забил Александр Елесин. У «Торпедо» отличились Даниил Журавлев (29), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40).

«Торпедо» обыгрывало «Локомотив» 10 ноября (2:1) и 14 января (3:0). Ярославцы победили только раз — 30 декабря со счетом 1:0.

Нижегородский клуб выиграл четвертый матч подряд и идет четвертым в Западной конференции, у «Локомотива» второе поражение в трех играх и вторая строчка.