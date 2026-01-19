Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо» обыграло в Ярославле «Локомотив», одержав третью победу над чемпионом КХЛ в текущем сезоне.
Матч завершился со счетом 1:3.
У хозяев льда на 30-й минуте забил Александр Елесин. У «Торпедо» отличились Даниил Журавлев (29), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40).
«Торпедо» обыгрывало «Локомотив» 10 ноября (2:1) и 14 января (3:0). Ярославцы победили только раз — 30 декабря со счетом 1:0.
Нижегородский клуб выиграл четвертый матч подряд и идет четвертым в Западной конференции, у «Локомотива» второе поражение в трех играх и вторая строчка.
