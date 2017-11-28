Рекламу загоняют в тупик

Московское метро пригрозило расторгнуть договор с «Трейд Компани»

«Трейд Компани», рекламный подрядчик московского метро, вовремя не предоставила банковскую гарантию по этому контракту и может потерять его. При этом компания находится в залоге у «ФК Открытие», который выдавал ей гарантию прежде

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Без гарантии

ГУП «Московский метрополитен» предупредил ООО «Трейд Компани» — эксклюзивного подрядчика по размещению рекламы в подземке, что с 12 декабря 2017 года может в одностороннем порядке расторгнуть договор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, поступившем в редакцию РБК.

Согласно договору между ГУП и «Трейд Компани», подрядчик должен предоставить финансовое обеспечение в размере 30% от суммарной стоимости контракта. Поскольку в течение десяти лет «Трейд Компани» должна выплатить метрополитену 22,7 млрд руб., обеспечение составляет 6,8 млрд руб. В этом качестве может выступать ежегодная безотзывная банковская гарантия. На 2017 год «Трейд Компани» ее предоставил банк «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации.

Безотзывную банковскую гарантию рекламный подрядчик должен предоставлять каждый год за 60 рабочих дней до окончания срока действия текущей гарантии (1 декабря), но в этом году это вовремя сделано не было, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

В «Трейд Компани», которая, по данным ЕГРЮЛ, сейчас находится в залоге у «ФК Открытие», не ответили на запрос РБК. Представитель «ФК Открытие» отказался от комментариев.

Новый старый партнер

«Трейд Компани» выиграла аукцион метрополитена на право размещать рекламу в метро в августе 2016 года. При этом она действовала в интересах автохолдинга «Гема» Александра Геллера, что признавали и в самом холдинге. Прежний эксклюзивный подрядчик по размещению рекламы в метро — ООО «Авто Селл» — также был связан с «Гемой».

В 2011 году «Авто Селл», ранее рекламой никогда не занимавшийся, взял на себя обязательство выплатить за пять лет метрополитену более 14 млрд руб.: в первый год платеж составлял почти 1,6 млрд руб., а каждый последующий — увеличивался на коэффициент инфляции, но не менее чем на 8,3%. Договор действовал до июня 2016-го, но в июле 2015 года метрополитен в одностороннем порядке расторг его из-за просроченной задолженности подрядчика в размере 1,1 млрд руб. (согласно контракту, в 2015-м году размер ежегодной выплаты превышал 3 млрд руб.). Весной 2016-го «Авто Селл» был признан банкротом.

Оснований не заключать договор с «Трейд Компани», связанной с обанкротившимся «Авто Селлом», у метрополитена в 2016 году не было, на момент проведения торгов ГУП не располагало «сведениями о фактах, которые могли бы воспрепятствовать заключению договора с ООО «Трейд Компани», сообщала в прошлом году пресс-служба метрополитена в ответ на запрос издания AdIndex.

В битве за контракт и клиента

Для «Трейд Компани» десятилетний контракт 2016 года оказался менее жестким: в первый год работы подрядчик должен выплатить 5% от суммы договора (1,1 млрд руб.), во второй — 7% (1,6 млрд руб.), во все остальные годы — по 11% (2,5 млрд руб.). Но при этом подрядчик обязан инвестировать в новые цифровые форматы. Спустя три года после подписания договора победитель торгов должен за свой счет установить плазменные мониторы в 3,6 тыс. вагонах поездов и на 84 эскалаторных спусках. Кроме того, на станциях должны появиться видеостены и крупноформатные экраны.

К концу 2017 года рекламные продажи в метро после полуторалетнего простоя оживились, и «Трейд Компани» могла собрать не менее 1,5 млрд руб. и выйти в ноль, оценивает гендиректор исследовательской компании «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин.

При этом сейчас «Трейд Компани» пытается в суде снизить суммарную стоимость договора до 21,4 млрд руб. Причина этого в том, что аукцион по выбору рекламного подрядчика прошел в два этапа. Сначала торги закончились на ставке 21,4 млрд руб., которую сделала «Трейд Компани». Но затем Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев жалобу одного из участников аукциона, обязала метрополитен возобновить торги. Их вновь выиграла «Трейд Компани», но цена поднялась до 22,7 млрд руб. Подрядчик оспорил предписание ФАС в суде, и в октябре 2017-го он признал его правоту. Метрополитен подал на это решение апелляционную жалобу.