Как программа от московского 3D-художника стала популярна во всем мире

Polybrush — это 3D-редактор, созданный 24-летним Арсением Кораблевым, чтобы упростить жизнь таким же художникам. В 2018 году Кораблев привлек первые инвестиции — 500 тыс. руб. от Фонда содействия инновациям

Фото: Polybrush

«Написание кода меня разрушает», — признается 24-летний автор программы Polybrush Арсений Кораблев. Свой продукт он описывает как 3D-редактор, созданный художником, а не программистом. К построению 3D-моделей Polybrush подходит как к процессу рисования: пользователь делает мазки собственными кистями — на выходе получаются нужные линии и объекты. Аудитория программы — 2D- и 3D-художники: первые могут создать в редакторе эскиз, вторые — собрать из деталей пейзажи и персонажей, рассказывает Кораблев. Себя он тоже считает в первую очередь художником, хотя профильное образование у 24-летнего разработчика программистское: он учится в аспирантуре Высшей школы печати и медиаиндустрии МПУ.

Набор художника

3D-моделированием Кораблев увлекся в 12 лет, когда дома появился достаточно мощный ПК. Его работы получали призы на конкурсах и собирали позитивные отклики профессионалов на сайтах вроде CG Society. К 17 годам он собрал хорошую прессу: о нем написали профильные СМИ из США, Японии, Индии и Украины.

На третьем курсе в университете Кораблев взялся за создание собственного редактора. «Решил использовать приобретенные навыки [программирования] не для разработки игр, а для чего-то более серьезного. Хотел сделать новый инструмент, который упростил бы жизнь таким же художникам», — вспоминает он. Проект не задумывался как большая программа, но постепенно поглотил все свободное время Кораблева.

На разработку бета-версии ушел год. «Когда я ее выпустил, у меня повалился сервер с сайтом: программу скачали десятки тысяч раз», — говорит Кораблев. Название созвучно плагину популярного американского графического движка Unity, но автор российского Polybrush настаивает, что, когда придумывал [название], загуглил этот вариант — и ничего не появилось. Unity на появление конкурирующего продукта под аналогичным брендом никак не реагировала. На вопросы журнала РБК представители компании не ответили.

В разработке Кораблев использовал язык C++, который освоил самостоятельно: все — по состоянию на ноябрь 2018-го — 100 тыс. строк кода написал сам, это «дело принципа». Интерфейс редактора получился схож с Photoshop. Пользователи с самого начала получили возможность создавать свои инструменты — кисти — и обмениваться ими. Эта опция в разы увеличила размер программы: если в первой версии она весила всего 2 Мб, то в текущей — более 500 Мб.

Арсений Кораблев (Фото: Polybrush)

Polybrush не поддерживает сторонние плагины, но допускает экспорт в более популярные редакторы. При экспорте 3D-модель сохраняет параметры и координаты текстур, так что с ней с ходу можно продолжать работать в других программах. «Polybrush работает как промежуточная стадия в создании цифрового рисунка или модели, как маленький вспомогательный инструмент», — уточняет Кораблев.

По его признанию, весь путь создания продукта разработчик прошел по наитию и наступил на все возможные грабли. «Я до сих не знаю, как в теории должен выглядеть и работать 3D-редактор, но методом проб и ошибок реализовал наброски на бумаге в полноценную программу», — рассказывает он.

Программа Кораблева доступна в трех основных конфигурациях: бесплатная пробная версия на 90 дней, подписка по $25 в месяц и вечная лицензия стоимостью $150. В новых версиях разработчик обещает новые модели монетизации. Например, в Polybrush может появиться система поощрения: чем дольше пользователь работает в программе, тем больше инструментов ему доступно.

Разработка в режиме соло

Кораблев практически не вкладывал деньги в разработку Polybrush. Система защиты от незаконного копирования обошлась примерно в 15 тыс. руб., еще по несколько тысяч в месяц уходит на поддержание инфраструктуры — сайта и сервера, перечисляет автор редактора.

Фото: Polybrush

В 2018 году он привлек первые инвестиции — 500 тыс. руб. в проект вложил государственный Фонд содействия инновациям. Продажи программы могли принести разработчику еще около $40 тыс. Всего у Polybrush более 250 покупателей, большинство — художники из США, Великобритании, Японии, Германии и Франции. Продажи Кораблев ведет через сервис Gumroad: им пользуются многие независимые художники и артисты. О глобальной популярности программы свидетельствует тот факт, что интерес к ее разработчику проявляла Apple — ее рекрутер выходил на Кораблева через LinkedIn, но предложений о поглощении или покупке Polybrush американская корпорация так и не сделала.

В России клиентов у редактора всего полтора десятка, сетует разработчик: для популяризации у него в планах сделать Polybrush полностью бесплатным на местном рынке.

Polybrush остается компанией одного человека: Кораблев курирует не только разработку, но и продвижение, и продажи. «Плюсы очевидны: меньше времени уходит на разговоры, больше — на работу», — рассказывает он. Продукт, правда, уже достиг масштаба, при котором автор не всегда помнит собственные действия: «Иногда открываю код и не помню, как работал над отдельными кусками. Возникает ощущение, будто вместе со мной писал кто-то еще». Помимо развития основных направлений бизнеса Кораблев не забывает и о вспомогательных: он записывает видео-уроки, поддерживает сайт и ведет соцсети проекта.

Нанимать подчиненных разработчик пока не планирует. Причина в разнице мировоззрений: другие программисты, по мнению Кораблева, стреляют из пушки по воробьям: «Они говорят: давай развернем сервер, сделаем базу данных. Приходится останавливать — мне нужно всего лишь вывести пару строчек текста». Однако вероятность увеличения команды Кораблев не исключает: для этого нужно наладить продажи.

Расширение штата пошатнет и другую скрепу Polybrush — простоту работы для художников, убежден Кораблев: «Программист может не увидеть какие-то варианты использования программы». С этим мнением согласен основатель школы компьютерной графики RealTime, организатор профильной конференции CGEvent Сергей Цыпцын: «Главное преимущество Polybrush — в разговоре программы и художника на одном языке».

Однако сольная работа над проектом имеет свои недостатки. Например, около года назад обнаружилась проблема с драйверами Nvidia, из-за этого программа работала очень медленно с некоторыми видеокартами. «Все решалось несколькими строками кода, но я этого не знал, и некоторым пользователям редактор показался переполненным ошибками», — сокрушается Кораблев.

Зимний ребрендинг

«Главное конкурентное преимущество Polybrush — простота освоения, — рассказывает Сергей Цыпцын. — Если взять аналог — 3D-редактор ZBrush, то при первом знакомстве у пользователя случается приступ паники и ужаса, там параноидальный интерфейс. А в Polybrush все на своих местах: кривая освоения очень плавная».

ZBrush — вообще самая частая аналогия с продуктом Кораблева. Сам автор Polybrush вспоминает, что разработчик ZBrush, компания Pixologic, даже выходила на него сразу после выпуска первой версии его редактора. Но никаких конкретных предложений не последовало. Представители Pixologic на вопросы журнала РБК не ответили.

Фото: Polybrush

Так или иначе, чтобы избежать путаницы с конкурентом, в третьей версии Polybrush будет переименован. Бета-версия программы носит название Teya. Официально ребрендинг Кораблев хочет объявить на презентации в ходе конференции CGEvent в декабре 2018 года.

В новой конфигурации продукта он обещает интегрированные уроки (курсор будет сам скользить по панели инструментов и показывать примеры, как можно работать с программой) и долгожданную версию для компьютеров Mac. Создание последней у Кораблева занимает особенно много времени — раньше у него не было опыта программирования для продукции Apple. Но потребность была очевидна: разработчик рассылал студиям 3D-моделирования «холодные» письма, из которых выяснилось, что именно в сегменте пользователей Mac позиции Polybrush особенно слабы. Тем же методом слепого исследования рынка Кораблев ведет статистику проектов, в которых художники используют Polybrush. Из необычных вариантов ему запомнилась разработка видеоряда для концертов и вечеринок.

Опрошенные журналом РБК художники рассказали, что слышали о Polybrush, но подтвердили низкую востребованность программы в российской 3D-индустрии. «Все наши художники слышали о плагине для Unity, а о программе — единицы. В работе ее не используют», — рассказал директор по стратегии Pixonic Никита Гук. C ним согласен дизайнер Данил Криворучко: «Не знаю никого, кто бы работал в Polybrush. Все [в России] используют стандартный пакет: 3DMax, Maya, Modo». По мнению Криворучко, для успеха Polybrush необходимо предложить пользователям что-то существенно отличающееся от конкурентов, но востребованное в индустрии.

Кораблев не боится критики — он считает, что «если бы каждый раз слушал критику и переделывал программу, то так бы ее и не выпустил». Разработчик также не исключает, что Polybrush в будущем получит финальную версию и потребует только технической поддержки. «Разработка интереснее [чем просто рисовать], да и в дизайн я могу вернуться в любой момент», — заключает он.