Папа римский предостерег священников от проповедей, написанных ИИ

Прихожане хотят слышать проповедь от священника, а не от нейросети, сказал Лев XIV, подчеркнув, что необходимо также развивать мозг, чтобы не утратить способность думать. Ранее он назвал ИИ одной из главных проблем человечества.

Папа римский Лев XIV призвал священнослужителей не использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей, так как нейросети неспособны делиться верой. Об этом глава католической церкви заявил, общаясь с духовенством Римской епархии, передает Vatican News.

«Произнести подлинную проповедь — значит поделиться верой <...> [ИИ] никогда не сможет поделиться верой», — сказал Лев XIV.

Прихожане хотят видеть работу священников, «опыт познания и любви к Иисусу Христу», подчеркнул папа Римский.

Кроме того, он предупредил о необходимости тренировать мозг, а не отдавать работу нейросетям. «Как и все мышцы тела, если их не использовать, если ими не двигать, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш разум тоже должен упражняться, чтобы не утратить эту способность», — сказал он.

Лев XIV также призвал священников быть осторожными с использованием интернета и социальных сетей. По его словам, всемирная паутина и, например, TikTok создают иллюзию, что человек предлагает самого себя и таким образом получает «лайки» и «подписчиков». «Это не вы: если мы не передаем послание Иисуса Христа, возможно, мы ошибаемся и должны очень внимательно и смиренно задуматься о том, кто мы и что мы делаем», — сказал папа римский.

Глава католической церкви также призвал поддерживать молодежь. По его словам, многие представители нынешнего молодого поколения «пережили опыт оставленности» — например, развод родителей.

Церковь должна привлекать новых молодых прихожан, предлагать «человеческий опыт дружбы» с молодыми людьми, которые «живут в изоляции, в невероятном одиночестве». По словам священнослужителя, одиночество среди молодежи усилилось после пандемии COVID-19, а также в связи с использованием смартфонов. «Они [молодежь] живут в своего рода дистанции от других, в холодности, не зная богатства и ценности подлинно человеческих отношений», — пояснил Папа.

В мае 2025 года Лев XIV заявил, что выбор его папского имени связан с ИИ. Священнослужитель выбрал имя в честь Льва XIII, который во время промышленной революции защищал социальные права, а сегодня аналогичный вызов связан с развитием искусственного интеллекта, и Церковь должна защищать человеческое достоинство и справедливость в новую эпоху, объяснил Лев XIV.

В том же месяце он назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества, поскольку он угрожает человеческому достоинству, справедливости и труду.

Лев XIV — первый папа из США, избран 8 мая.