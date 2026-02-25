 Перейти к основному контенту
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. Как сообщили в МВД латиноамериканской страны, кубинские пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек на судне, передает AFP.

Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. Министерство сообщило, что когда судно береговой охраны приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну, чтобы опознать пассажиров, «с лодки были произведены выстрелы», в результате чего капитан кубинского судна был ранен.

«В результате столкновения <...> с иностранной стороны четверо агрессоров были убиты и еще шестеро получили ранения», — сообщили в министерстве, добавив, что пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

Материал дополняется

