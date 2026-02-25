«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Итальянская «Аталанта» с разгромом обыграла дортмундскую «Боруссию» во втором матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Аталанты».

У победителей отличились Джанлука Скамакка (пятая минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич, реализовавший пенальти на 90+8‑й минуте встречи.

В составе проигравших единственный гол забил Карим Адейеми (75).

Первый матч прошел в Дортмунде 17 февраля и завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0.

На 90+7-й минуте матча вторую красную карточку получил Рами Бенсебаини. Также был удален защитник дортмундцев Нико Шлоттербек.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнований состоится 30 мая 2026 года.