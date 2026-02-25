 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч закончился со счетом 4:1
Фото: Marco Luzzani / Getty Images
Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Итальянская «Аталанта» с разгромом обыграла дортмундскую «Боруссию» во втором матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Аталанты».

У победителей отличились Джанлука Скамакка (пятая минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич, реализовавший пенальти на 90+8‑й минуте встречи.

В составе проигравших единственный гол забил Карим Адейеми (75).

Первый матч прошел в Дортмунде 17 февраля и завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0.

На 90+7-й минуте матча вторую красную карточку получил Рами Бенсебаини. Также был удален защитник дортмундцев Нико Шлоттербек.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнований состоится 30 мая 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Рената Утяева
Боруссия Дортмунд Футбол Лига Чемпионов Аталанта
Материалы по теме
Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ
Спорт
ПСЖ Сафонова вырвал победу у «Монако» в матче ЛЧ после удаления Головина
Спорт
Матч «Реала» в плей-офф ЛЧ прерывали после жалобы Винисиуса на расизм
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта Технологии и медиа, 00:02
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года Финансы, 00:02
Власти предложили план роста доходов «Почты России» почти до ₽400 млрдПодписка на РБК, 00:01
Ученые оценили вероятность исчезновения воробьев в городах Общество, 25 фев, 23:52
«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 25 фев, 23:35
Военные сбили 60 дронов над Россией и Черным морем за три часа Политика, 25 фев, 23:24
США разрешат ограниченную продажу венесуэльской нефти на Кубу Политика, 25 фев, 23:17
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Подростка подозревают в убийстве отца в Ленобласти Общество, 25 фев, 23:05
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине Политика, 25 фев, 23:01
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года Финансы, 25 фев, 22:59
«РИА Новости» узнало, что Дмитриев проведет переговоры с США в Женеве Политика, 25 фев, 22:56
Президент Польши призвал создавать воинские части на востоке страны Политика, 25 фев, 22:55
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу Политика, 25 фев, 22:44
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом Политика, 25 фев, 22:43