Ученые оценили вероятность исчезновения воробьев в городах

Video

Признаков того, что в российских городах могут исчезнуть воробьи, нет, заявил в программе ЧЭЗ на канале РБК доктор биологических наук, профессор факультета биологии и биотехнологии ВШЭ в 2019–2021 годах Андрей Зиновьев.

«Это фантастика, на самом деле. Пока ничто не показывает, что они исчезнут», — сказал он, но в то же время отметил, что домовых воробьев в последние годы стало меньше. Зиновьев напомнил, что Международный орнитологический конгресс в Гамбурге в 2006 году избрал домового воробья символом, чтобы обратить внимание на уменьшение численности этих птиц.

Городские воробьи — участники пищевых цепочек, они питаются всем, что предлагает им человек, а также «дикими кормами» — семенами, растениями, беспозвоночными. «Поэтому любые вспышки ненужных нам беспозвоночных могут быть связаны с тем, что количество насекомоядных птиц, включая воробьев, в городе уменьшилось», — сказал Зиновьев, отметив, что рассуждает гипотетически.

По словам директора зоологического музея МГУ, доктора биологических наук Михаила Калякина, исчезновение воробьев в городах, скорее всего, «будет сигналом о том, что дело совсем плохо». «Представить себе условия, в которых воробьи исчезнут — ну, это некоторый коллапс. То ли это означает, что мы живем в каменных джунглях, совсем без растительности, то ли еще какие-то серьезные нарушения в экосистеме», — сказал он.

Калякин отметил, что люди сами «затянули» синантропных птиц (птиц, которые адаптировались к жизни в непосредственной близости к человеку и его жилью) в эти условия. «Создали условия, в которых им хорошо. Потом что-то поменялось, например, стало меньше лошадей [в городах], точнее их не стало вообще, и перестал на улицах рассыпаться овес и другие зерновые. <…> И те птицы, которых мы сами сюда заманили, немножко стали чувствовать себя хуже», — указал ученый.

С 7 по 15 февраля 2026 года в России прошла Всероссийская перепись воробьев, организуемая ежегодно в зимний и летний сезоны. Согласно данным на сайте переписи, в кампании приняли участие 87 регионов России. В акции участвовали более 22 тыс. человек, они обследовали 14 188 точек и насчитали 322 343 воробья (в прошлом году — 207 780 воробьев, тогда более 15 тыс. участников обследовали 7,9 тыс. точек.).

Калякин, отвечая на просьбу прокомментировать статистику, отметил: «Это значит, что в этот раз гораздо больше людей пошло их считать». «Если бы считали строго на той же площади, строго тем же методом и в строго в то же время года и те же самые наблюдатели, тогда бы мы могли взвешивать две эти выборки», — указал он, отметив, что нужны дополнительные измерения.

Мониторинг популяции воробьев позволяет понять, как меняются условия в городах, и как на них реагируют птицы, добавил Зиновьев. «Мониторинг нужен, чтобы с одной стороны понимать, что сейчас мы с вами имеем, а с дугой — попытаться предсказать, как наше с вами развитие, наше отношение и к городским застройкам, и к миру в целом могут повлиять на будущее планеты, в том числе и на, казалось бы, мало приметных для нас и мало значимых с хозяйственной точки зрения синантропных птиц», — сказал он.