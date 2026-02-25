Мосстат подсчитал, сколько людей живет в Москве

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве проживают примерно 13,3 млн человек. Об этом сообщил руководитель Мосстата Леонид Калимуллин в ходе выступления в Мосгордуме, написал председатель столичного парламента Алексей Шапошников в телеграм-канале.

«Последняя [перепись населения], в 2021 году, стала первой цифровой. Тогда в Москве проживало около 13 млн человек, сегодня — уже порядка 13,3 млн», — отметил Шапошников.

Спикер Мосгордумы отметил, что, помимо переписи населения, Мосстат также мониторит уровень цен, анализирует доходы населения и ситуацию на рынке труда. По его словам, за 2025 год в столице зарегистрировали более 60 тыс. новых юрлиц.

Кроме того, по данным Мосстата, в Москве на 13% увеличился объем строительных работ в сравнении с 2024 годом, а уровень безработицы упал до 0,2% (в среднем по стране — 0,4%).

В конце 2025 года мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дефицит трудовых ресурсов в городе достигает 500 тыс. человек. Он отметил, что из-за демографической ситуации эта проблема будет нарастать.