США разрешат ограниченную продажу венесуэльской нефти на Кубу

OFAC разрешил продавать нефть кубинскому частному сектору. Bloomberg писал, что Трамп ранее планировал разрешить продажу нефти частным лицам

Фото: Kimberly White / Getty Images

США разрешат перепродавать часть венесуэльской нефти для поддержки частного сектора Кубы по специальным лицензиям. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAС).

«В соответствии с поддержкой и солидарностью Соединенных Штатов с кубинским народом, OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении конкретных заявок на получение разрешений на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе», — говорится в сообщении OFAC.

Управление подчеркнуло, что запрашиваемые сделки должны соответствовать условиям лицензии, выданной Венесуэле, при этом заявители договора не обязаны иметь юридического лица на территории США. При этом любые сделки с вооруженными силами Кубы, ее разведкой или государственными учреждениями, включая тех, кто оказался под американскими санкциями, запрещены.

Ранее Bloomberg узнал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует разослать энергетическим компаниям руководство, где будет подчеркнуто, что они могут продавать нефть и топливо частному кубинскому бизнесу, но не правительству. По словам источника агентства, это решение является частью усилий администрации Трампа в проведении различий между кубинским обществом и кубинским правительством.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Гавана назвала действия Вашингтона шантажом и нарушением свободной торговли.

Кроме того, из-за военного присутствия США в Карибском бассейне прекратилась значительная часть поставок нефти на Кубу. На острове начался энергетический кризис, жители сталкиваются с масштабными блэкаутами.

Трамп пообещал разорвать союз Каракаса и Гаваны. Он заявил, что Куба пойдет на сделку с США, поскольку страна находится в «очень плохой ситуации» на фоне блокировки поставок венесуэльской нефти.

Недавно, 21 февраля, власти Венесуэлы отказались от использования кубинских сил безопасности, которые входили в систему безопасности, действовавшую с конца 2000-х годов. Кубинские специалисты были интегрированы в армию и контрразведывательное подразделение DGCIM Венесуэлы, игравшее основополагающую роль в подавлении внутренней оппозиции, сообщал Reuters.

Один из источников, близкий к правящей партии Венесуэлы, заявил, что отъезд происходит по распоряжению временного президента Венесуэлы Делси Родригес из-за давления Вашингтона.