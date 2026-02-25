«Ак Барс» по буллитам проиграл в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» в овертайме проиграл тольяттинской «Ладе» в домашнем матче «Фонбет» — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Лады».
В составе проигравших шайбы забросили Никита Лямкин (первая минута), Дмитрий Кателевский (6-я), Митчелл Миллер (12) и Григорий Денисенко (51).
У победителей голы в основное время на счету Никиты Михайлова (26), Тайлера Граоваца (40), Артура Тянулина (40) и Райли Савчука (41).
В овертайме команды победителя не определили. Победный буллит в составе «Лады» забросил Дмитрий Кугрышев.
Ранее «Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф, после того как челябинский «Трактор» обыграл в гостях хабаровский «Амур» (6:5).
«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в розыгрыш Кубка Гагарина.
«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 81 очко. «Лада» (43) расположилась на десятой строчке Западной конференции.
