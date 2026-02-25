Президент Польши призвал создавать воинские части на востоке страны

Фото: Omar Marques / Getty Images

Вооруженные силы Польши должны быть способны защитить каждую часть республики, необходимо создать новые воинские части к востоку от реки Висла. Об этом польский президент Кароль Навроцкий заявил на брифинге после встречи с главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веславом Кукулой, передает Польское агентство печати (ПАП).

«Перспектива переноса обороны вглубь страны, на мой взгляд, неприемлема. Этому должны служить организационные и дислокационные изменения, создание новых воинских частей к востоку от Вислы в гарнизонах, из которых мобилизационное развитие вооруженных сил обеспечит своевременную, адекватную реакцию на угрозы», — отметил Навроцкий.

Президент добавил, что считает Россию наиболее серьезным вызовом безопасности страны. Навроцкий и Кукула заявили, что стоит ожидать «враждебных актов гибридной войны» со стороны Москвы, в том числе в случае прекращения боевых действий на Украине.

Кроме того, Косиняк-Камыш согласился со словами президента о необходимости реформирования системы командования в польской армии. Они также подчеркнули важность дальнейшей модернизации вооруженных сил и расширения их численности.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. По его мнению, страна находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии угрозы для Европы. В частности, президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет интереса воевать со странами НАТО.