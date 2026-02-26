Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

Счетная палата выявила расхождение цен при госзакупках софта и случаи его поставок без указания цены. Чтобы процесс стал прозрачнее, аудиторы предлагают доработать реестр российского ПО и автоматизировать контроль за закупками

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Счетная палата направила в правительство предложения по изменению правил закупки программного обеспечения для государственных нужд. Это следует из отчета палаты по итогам анализа госзакупок софта за 2022–2025 годы, с которым ознакомился РБК.

Проверка охватила пять категорий софта: антивирусы, операционные системы, системы управления базами данных, коммуникационные программы и офисное программное обеспечение. Аудиторы выяснили, что при сопоставимых условиях поставки цены на одно и то же программное обеспечение в разных контрактах могут отличаться в два раза и более. Основная причина такого разброса — отсутствие в законодательстве обязательных требований к описанию предмета закупки, считают авторы отчета. В контрактах часто не указывают точную конфигурацию программ, их версии, состав поставки и другие характеристики. Это оставляет поставщикам возможность по-разному трактовать условия закупки.

Согласно отчету, самые популярные антивирусы в госсекторе — Kaspersky с долей 63,6% (разработчик — «Лаборатория Касперского») и Dr.Web («Доктор Веб», доля 31,8%). В офисном программном обеспечении лидирует «Р7-офис» с долей 61,6% (Р7) и «МойОфис» («Новые облачные технологии», 19,2%), в коммуникационном — TrueConf («Труконф», 61,7%) и IVA MCU («Ива», 8,5%), в операционных системах — Astra Linux («РусБИТех-Астра», 73,6%) и ALT Linux («Базальт свободное программное обеспечение», 18,1%), в системах управления базами данных — PostgreSQL («Постгрес Профессиональный», 57,1%) и Cronos («Кронос-Информ», 10,4%).

По данным аналитического центра Right line, в 2024 году госструктуры закупили софт на 152,57 млрд руб., а компании с долей государства более 50% — на 68,81 млрд руб. Данные за 2025-й еще не представлены.

Что не устроило Счетную палату

Вопросы к ценообразованию госзакупок программного обеспечения у Счетной палаты возникли еще в 2024 году. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев говорил о планах создания единого прайс-листа для закупок основных программных продуктов госорганами и госкомпаниями. Министр рассказывал, что Счетная палата выявила факты закупок госкомпаниями одного и того же софта при примерно одинаковых объемах лицензий и условиях лицензирования, но «на абсолютно разных ценовых условиях». Счетная палата увидела в таких действиях недобросовестность как со стороны заказчиков, так и разработчиков, указывал Шадаев. По его словам, в прайс-листе будет установлен диапазон цен, которые не должны превышаться. Он будет зависеть от объема закупки софта. Предполагалось, что прайс-лист будет создан до конца 2024 года, но после этого сообщений о нем не было.

Аудиторы также обратили внимание на закупки, в которых софт поставляется вместе с компьютерами. В таких контрактах цена лицензий часто не указывается отдельно, а входит в общую стоимость оборудования. Например, в одном из госконтрактов 2022 года персональный компьютер стоил 371 тыс. руб. В комплект входили системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер и операционная система Astra Linux. Сколько из этой суммы пришлось на операционную систему, в документах не указано. В другом контракте 2023 года закупалось 12 лицензий на общую сумму почти 1,5 млн руб., но цена каждой отдельной лицензии не указывалась.

Также в отчете приводится в пример стоимость закупки одного экземпляра бессрочной лицензии операционной системы для серверов Astra Linux. В зависимости от конфигураций и условий использования (количество микропроцессоров, срок техподдержки, отсутствие ограничения на количество виртуальных серверов) стоимость варьируется от 27 тыс. до 1,2 млн руб., то есть разница составляет 44,3 раза. Кроме того, Счетная палата обнаружила, что офисный софт «Р7-Офис» в отдельных закупках превышал стоимость, рекомендованную производителем, почти в два раза. Расхождения цен также выявлены у «Лаборатории Касперского», «Р7». «Аномально высокой» в ряде госзакупок Счетная палата назвала стоимость лицензии на системы Postgres Pro Enterprise, которые были закуплены у «ФОРС Технологии» и «Рубитеха». В рамках анализа закупок операционных систем ALT, напротив, выявлены случаи продажи по цене ниже рекомендованной производителем.

Еще одна проблема, на которую указала Счетная палата, — отсутствие автоматизированной связи между реестром российского программного обеспечения и Единой информационной системой в сфере закупок. Из-за этого заказчики вносят в контракты названия программ, которые не совпадают с теми, которые значатся в реестре. Кроме того, для классификации софта используются несколько разных кодов ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности), что создает неопределенность при выборе способа закупки — проводить аукцион или конкурс.

Чтобы решить эти проблемы, Счетная палата направила в правительство предложение рекомендовать Минцифры и Минфину:

добавить детальное описание конфигураций программного обеспечения в каталог товаров, работ и услуг;

доработать функционал реестра российского софта, чтобы в нем появился каталог цен и конфигураций, а в перспективе объединить реестр с Единой информационной системой в сфере закупок.

По мнению авторов отчета, это позволит автоматизировать контроль за закупками и сопоставлять цены в разных контрактах. Меры предлагают реализовать до 1 июля этого года.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что министерство ознакомилось с выводами отчета Счетной палаты. По его словам, ведомство совместно с Казначейством интегрировали реестр российского софта с информационной системой в сфере закупок еще в 2025 году, а возможность автоматизированного получения открытых сведений из этого реестра с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия была реализована в 2022-м. «По итогам этой работы был доработан функционал Единой информационной системы в сфере закупок для автоматизированной проверки данных о реестровых записях о российском программном обеспечении, предлагаемых при закупках, — сообщил он. — Реализация информационного обмена также обеспечит автоматическое формирование сведений при включении в реестр заключенных госконтрактов и реестр договоров, заключенных по итогам закупки». Прослеживаемость закупок отечественного софта в перспективе позволит оценивать динамику роста стоимости на такие продукты и принимать необходимые меры для обеспечения справедливого ценообразования, рассчитывает представитель Минцифры.

Он также напомнил, что летом 2025 года был принят закон о «доверенном» софте, сейчас Минцифры готовит требования для признания программного обеспечения подобным. Предполагается, если в закупке участвует хотя бы одна заявка с предложением о доверенном софте, то все остальные заявки будут приравнены к предложениям иностранного программного обеспечения.