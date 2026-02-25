Военные сбили 60 дронов над Россией и Черным морем за три часа
Силы ПВО перехватили 60 украинских беспилотников самолетного типа за три часа над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск. Большинство, 27 БПЛА, военные уничтожили в небе над Крымом, 17 — над Белгородской областью, девять — над Черным морем, четыре — над Курской областью и три над Брянской.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.
