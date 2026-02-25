 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили 60 дронов над Россией и Черным морем за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили 60 украинских беспилотников самолетного типа за три часа над четырьмя регионами России и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск. Большинство, 27 БПЛА, военные уничтожили в небе над Крымом, 17 — над Белгородской областью, девять — над Черным морем, четыре — над Курской областью и три над Брянской.

В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в регионе нет.

Софья Полковникова
Крым дроны Минобороны
