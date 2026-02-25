ТАСС узнал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на март

Место встречи пока согласовывают. По словам украинской стороны, переговоры должны были пройти в конце этой недели. Накануне Уиткофф допустил проведение встречи в ближайшие 10 дней. Российская сторона сроки не подтверждала

Фото: Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Трехстороннюю встречу России, Украины и США по вопросам урегулирования украинского конфликта перенесли на начало марта, сообщил ТАСС источник.

Место проведения переговоров пока согласовывают, уточнил собеседник.

О том, что встреча может пройти в начале марта сегодня также заявил украинский президент Владимир Зеленский. Однако украинская сторона 26 февраля должна провести переговоры с американской в Женеве.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта может пройти в течение ближайших 10 дней.

До этого ТАСС со ссылкой на источник писал, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля.

Ранее, 20 февраля, Зеленский сказал, что новая встреча по урегулированию конфликта на Украине должна состояться, вероятно, в Женеве в течение семи-десяти дней. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов 23 февраля также говорил, что переговоры могут состояться в конце этой недели.

В Кремле заявляли, что пока не могут подтвердить проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве.

Предыдущие переговоры по Украине состоялись 17–18 февраля в Женеве, в них участвовали также представители США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал их как сложные, но деловые. Он также сообщил о планах провести следующий раунд «в ближайшее время».

Уиткофф ранее выразил оптимизм относительно их исхода. Он предположил, что инициативы США могут привести к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского или к переговорам с участием Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин допускает возможность встречи с Зеленским, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена. По его мнению, такая встреча должна стать логическим продолжением работы, выполненной экспертами.