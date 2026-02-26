Фицо предупредил о возможных новых мерах против Киева из-за «Дружбы»

Правительство Словакии готово принимать новые меры против Украины, если та не продолжит пропускать в республику нефть по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, его цитирует Teraz.

23 февраля Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину. «Мы сделали ровно то, что анонсировали и обещали. Это первая ответная мера, которая уже реализована. Правительство готово к дальнейшим ответным мерам, если мы увидим абсолютное отсутствие интереса со стороны украинского президента поставлять нам то, на что мы имеем право и что мы купили», — сказал Фицо.

Он также заявил, Словакия через «Дружбу» получает не российскую нефть, потому что топливо принадлежит нефтеперерабатывающему заводу Slovnaft, который покупает нефть на белорусско-украинской границе. «Следовательно, Украина транзитирует не российскую нефть, а нефть, которая находится в собственности компании Slovnaft», — сказал премьер.

По его словам, словацкие власти уже понимают перечень мер, которые могут принять против Киева. Он подчеркнул, что отказ Украины поставлять энергоресурс причиняет Словакии значительный вред — логистический ущерб, проблемы при обеспечении других поставок нефти из иных частей мира. «Не говоря уже о том, что нам пришлось на заседании правительства объявить состояние нефтяной чрезвычайной ситуации и что мы уже используем нефть из государственных материальных резервов», — сказал Фицо.

Объявляя 23 февраля о прекращении поставок электроэнергии на Украину, Фицо заявил, что хотел обсудить с президентом Владимиром Зеленским возобновление поставок, но получил ответ, что разговор возможен только после 25 февраля. По словам Фицо, нефтепровод на Украине работает. 24 февраля словацкая правоцентристская партия «Свобода и солидарность» сообщила о планах оспорить решение Фицо приостановить поставки электроэнергии на Украину, заявив о злоупотреблении полномочиями и нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом.

В середине февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории.

Прокачку должны были возобновить 20 февраля, но позже Украина перенесла дату на 24 февраля, а потом — на 25, сообщало Министерство экономики Словакии.