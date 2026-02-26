 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Фицо предупредил о возможных новых мерах против Киева из-за «Дружбы»

Фицо: Словакия готова к новым мерам против Киева из-за «Дружбы»

Правительство Словакии готово принимать новые меры против Украины, если та не продолжит пропускать в республику нефть по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, его цитирует Teraz.

23 февраля Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину. «Мы сделали ровно то, что анонсировали и обещали. Это первая ответная мера, которая уже реализована. Правительство готово к дальнейшим ответным мерам, если мы увидим абсолютное отсутствие интереса со стороны украинского президента поставлять нам то, на что мы имеем право и что мы купили», — сказал Фицо.

Он также заявил, Словакия через «Дружбу» получает не российскую нефть, потому что топливо принадлежит нефтеперерабатывающему заводу Slovnaft, который покупает нефть на белорусско-украинской границе. «Следовательно, Украина транзитирует не российскую нефть, а нефть, которая находится в собственности компании Slovnaft», — сказал премьер.

По его словам, словацкие власти уже понимают перечень мер, которые могут принять против Киева. Он подчеркнул, что отказ Украины поставлять энергоресурс причиняет Словакии значительный вред — логистический ущерб, проблемы при обеспечении других поставок нефти из иных частей мира. «Не говоря уже о том, что нам пришлось на заседании правительства объявить состояние нефтяной чрезвычайной ситуации и что мы уже используем нефть из государственных материальных резервов», — сказал Фицо.

Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину из-за «Дружбы»
Политика
Роберт Фицо

Объявляя 23 февраля о прекращении поставок электроэнергии на Украину, Фицо заявил, что хотел обсудить с президентом Владимиром Зеленским возобновление поставок, но получил ответ, что разговор возможен только после 25 февраля. По словам Фицо, нефтепровод на Украине работает. 24 февраля словацкая правоцентристская партия «Свобода и солидарность» сообщила о планах оспорить решение Фицо приостановить поставки электроэнергии на Украину, заявив о злоупотреблении полномочиями и нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом.

В середине февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории.

Прокачку должны были возобновить 20 февраля, но позже Украина перенесла дату на 24 февраля, а потом — на 25, сообщало Министерство экономики Словакии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Роберт Фицо Словакия «Дружба» Украина
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине
Политика
Фицо поставил ультиматум Зеленскому сроком до 23 февраля
Политика
Фицо предупредил Зеленского, что шантаж нефтью не приблизит Украину к ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией Политика, 01:56
Axios узнал, что Трамп сказал Зеленскому о желании мира через месяц Политика, 01:45
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:25
ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов Спорт, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик Общество, 01:13
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС Политика, 00:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы Общество, 00:49
Bloomberg узнал, как Россия может снизить цену отсечения для нефти Политика, 00:45
Фицо предупредил о возможных новых мерах против Киева из-за «Дружбы» Политика, 00:30
Папа римский предостерег священников от проповедей, написанных ИИ Общество, 00:28
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта Технологии и медиа, 00:02
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года Финансы, 00:02
Власти предложили план роста доходов «Почты России» почти до ₽400 млрдПодписка на РБК, 00:01