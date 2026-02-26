Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

На конец 2025 года портфель российских МФО составил 520,4 млрд руб., перейдя в фазу сжатия. Компаниям все сложнее находить незакредитованных клиентов. Новым вызовом для рынка станет обязательная биометрия при выдаче онлайн-займов

В конце 2025 года российские микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали первый за два года спад портфеля, следует из расчетов саморегулируемой организации «МиР», которая объединяет крупнейшие компании с долей на рынке около 80% (данные есть у РБК). По итогам четвертого квартала объем задолженности физических лиц по займам составил 520,4 млрд руб., что на 1,1% ниже значений предыдущего квартала. Количество действующих договоров уменьшилось на 0,1%, до 25,7 млн. Но за счет роста в первом полугодии по итогам года рынок вышел в плюс, прибавив 13%.

Спад в конце года выглядит незначительным, но называть его временным нельзя, считают в СРО «МиР». Там это связывают с законодательными изменениями и «подготовкой МФО к трансформации рынка».

«Вероятнее всего, в 2026 году рынок будет фиксировать еще не раз подобный тренд (спад. — РБК)», — говорится в материалах СРО «МиР».

Какие перемены затронули российские МФО В течение 2025 года для компаний продолжали действовать ограничения Банка России на выдачи займов слишком закредитованным клиентам.

С 1 января 2026 года МФО не могут выдавать займы на сумму от 50 тыс. руб., опираясь на собственные модельные оценки дохода заемщиков. Кредиторы обязаны либо запрашивать у клиента документы, подтверждающие заработок, либо оценивать его на основе среднедушевого дохода по региону.

С 1 марта компании не смогут выдавать онлайн-ссуды без подтверждения личности заемщика через Единую биометрическую систему.

С 1 апреля максимальная переплата по займу уменьшится с 130 до 100% от суммы долга (включая штрафы и пени).

С 1 октября начнется первый этап внедрения правила «один заем в одни руки». МФО не смогут выдать новую ссуду клиенту, если у того уже есть два активных «дорогих» займа с полной стоимостью от 200% годовых. Впоследствии это соотношение планируется ужесточить.

Как новации влияют на рынок

Как следует из расчетов СРО «МиР», сжатие портфеля микрозаймов в четвертом квартале обеспечили компании, которые работают в офлайне. По сравнению с предыдущим кварталом объем задолженности на их балансе сократился на 7,2%, а год к году — на 10,4%, до 133,1 млрд руб. Онлайн-сегмент микрозаймов у всех членов СРО за квартал увеличился на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — почти на четверть, до 387,3 млрд руб. Сжатие портфеля затронуло и банковские МФО — микрофинансовые компании, которые состоят в одних группах с кредитными организациями: их портфель по итогам четвертого квартала уменьшился на 3,2%, до 246,7 млрд руб.

Выдачи новых займов у МФО в октябре—декабре достигли 380 млрд руб. Это на 6,4% больше, чем в третьем квартале, а в годовом выражении прирост составил 11,1%.

Опрошенные РБК представители крупных микрофинансовых компаний констатируют: рынок находится в фазе адаптации.

«Офлайн-компании в условиях текущего регуляторного ландшафта испытывают дефицит спроса со стороны заемщиков, которые соответствуют требованиям регулятора. Подобная динамика обусловлена прежде всего макропруденциальным регулированием. Следствием адаптации к регуляторным ограничениям в части долговой нагрузки заемщиков становится сокращение пула клиентов, которые могут получить займы», — отметил представитель MoneyMan (входит в финтехгруппу «Свой», ранее IDF Eurasia). Там также обращают внимание на «завершение периода интенсивного роста МФО-аффилиатов» — игроков, связанных с банками и маркетплейсами.

«Снижение темпов роста по рынку связано со вступлением в силу регуляторных изменений, в частности с введением «периода охлаждения» при оформлении займов и запрета на использование данных из бюро кредитных историй (БКИ) для определения доходов клиентов, что вынудило МФО с прошлого года перестраивать риск-модели», — отмечает директор по развитию бизнеса «А Деньги» Надежда Димченко.

«МФО заняты оптимизацией своих затрат: им нужны деньги, чтобы технически выполнить все требования государства и при этом сохранить позиции в конкурентной борьбе за надежных заемщиков», — говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Он обращает внимание, что в четвертом квартале участники рынка активно продавали просроченную задолженность и это привело к сокращению их портфелей.

Что будет с рынком микрозаймов в 2026-м

Рынок вступает в 2026 год с осторожными прогнозами, говорит Димченко: «По нашим ожиданиям, первый квартал принесет спад по выдачам. Традиционное постновогоднее затишье наложится на подготовку к новым ограничениям по предельному размеру переплаты, которые вступают в силу с апреля».

Макаров тоже считает, что в начале года выдачи займов будут сдержанными. «Скажется и постпраздничный сезон, когда россияне традиционно переходят к режиму экономии средств, и снижение риск-аппетита МФО накануне рыночных реформ. Кредиторы не готовы впускать в портфели излишний риск, и они уже сейчас не намерены кредитовать клиентов, которые в новых условиях постреформенного рынка окажутся бесперспективными», — пояснят гендиректор МФК «Займер».

В 2026 году МФО будут осторожнее относиться к росту бизнеса, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Он связывает это с тем, что компании будут рассчитывать капитал и прибыль так, чтобы их хватило на покрытие увеличившихся административных расходов или расходов на создание резервов.

По словам Макарова, к выдачам онлайн-займов только по биометрии с 1 марта «не готовы ни кредиторы, ни заемщики». «База данных ЕБС ничтожно мала — по нашим оценкам, там содержится всего 1–2 млн подтвержденных записей граждан, которые теоретически могут оказаться нашими клиентами. Но по данным регулятора, заемщиками МФО являются 15 млн россиян. Соответственно, нововведение по факту для них является запретительной мерой в плане получения онлайн-займов», — отмечает глава «Займера».

«Чтобы сгладить переход, МФО переносят процесс идентификации в мобильные приложения, где используется специальный модуль, который позволяет клиенту пройти два обязательных шага через «Госуслуги»: сначала дать доступ к своему цифровому профилю, а затем подтвердить личность по биометрии в ЕБС», — отмечает начальник департамента по работе с корпоративными клиентами и финтехкомпаниями ТКБ Банка Марина Домарева.

Некоторые участники рынка пошли по пути смены статуса с микрофинансовых компаний (МФК) на микрокредитные (МКК), поскольку для вторых обязанность выдавать онлайн-займы только по биометрии наступит на год позже — с 1 марта 2027 года.

«Чтобы отсрочить необходимость нововведения на год, «Займер» официально сменил свой вид с МФК на МКК. Другие МФК выбрали тот же путь или учредили дочерние МКК, чтобы пока выдавать займы через них», — отмечает Макаров.

Представитель MoneyMan сказал РБК, что компания пока идет «по пути перенаправления выдач» в периметре финтехгруппы «Свой». О возможности предоставлять займы через дочернюю микрокредитную компанию рассказал и гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«На текущий момент ни одна компания на рынке полноценно не готова к введению ЕБС. Мегарегулятор также исходит из этих позиций, де-факто предоставив рынку послабления с отсрочкой на год», — отмечает старший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. В феврале Банк России предложил внести корректировки в указания, которые позволят микрофинансовым организациям (МФО) при расчете собственного капитала учитывать в активах займы, полученные у связанных с ними МКК.

Пономарев рассчитывает, что ограничения на выдачу онлайн-займов ускорят наполнение ЕБС «по крайней мере, среди аудитории МФО». Он приводит данные, что за 2025 год число образцов в системе выросло втрое, до 9 млн, хотя «далеко не все они клиенты МФО».

«Активной регистрации клиентов-заемщиков в системе ранее не было и не предвидится в 2026 году, так как у клиентов МФО пока нет стимула активнее сдавать биометрию», — категоричен Уклеин. Он считает, что значимая часть клиентов начнет рассматривать «альтернативные источники кредитования в ущерб скорости получения средств» — офлайн-займы в МФО, займы в ломбардах или в организациях за пределами регулирования Банка России.

По данным опроса компании «А Деньги», около 60% клиентов МФО не до конца понимают, что такое Единая биометрическая система. При этом только 18% респондентов заявили, что их ничто не убедит сдать биометрию.

Как сообщили в СРО «МиР», сейчас идет «активный поиск решений» для смягчения будущих ограничений. «Обсуждается возможность использования одного вида биометрических персональных данных (модальности) — «изображение лица» в целях биометрической идентификации заемщиков без «записи голоса», расширения перечня способов сбора данных, в том числе через непосредственно сами МФО», — отмечает представитель объединения.