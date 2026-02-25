Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом также участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров. Он отметил, что поблагодарил их за усилия по завершению конфликта и участие в переговорах.
«Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров», — сообщил Зеленский.
Материал дополняется
