Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Зеленский: в телефонном разговоре с Трампом участвовали Уиткофф и Кушнер
Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом также участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров. Он отметил, что поблагодарил их за усилия по завершению конфликта и участие в переговорах.

«Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров», — сообщил Зеленский.

Трамп поговорил с Зеленским по телефону
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

