Bloomberg: Россия может снизить цену отсечения по нефти до $45-50

Bloomberg узнал, как Россия может снизить цену отсечения для нефти

Российские власти обсуждают возможность снижения цены до $45-50 за баррель, сообщили источники Bloomberg. Силуанов ранее заявил, что рассматривается вопрос об ужесточении бюджетного правила

Власти России рассматривают возможность снижения цены отсечения в бюджетном правиле до $45-50 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники, в Москве считают, что цена на нефть в размере $40 за баррель может стать устойчивой тенденцией.

Также, по информации двух источников, в апреле Минэкономразвития может уменьшить свою оценку роста ВВП России на 2026 год до 0,7-1%, что ниже текущего прогноза в 1,3%.

Согласно данным агентства, средняя скидка на российскую нефть марки Urals, экспортируемую через западные порты, на прошлой неделе выросла до $30,62 за баррель по отношению к нефти марки Brent.

Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения. По его словам, решение будет принято достаточно быстро.

«Мы видим эту ситуацию, и с тем, чтобы обеспечить сохранение средств Фонда национального благосостояния, с тем, чтобы меньше оказывать давление на валютный рынок, правительство России рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро», — сказал он.

Министр отметил, что основные параметры по уточнению бюджетного правила уже подготовлены. Силуанов выразил уверенность, что в течение пары недель «такие решения выйдут из правительства».

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Его основная задача — снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России изначально этот механизм был направлен на защиту бюджета от влияния колебаний цен на нефть. При бюджетном правиле власти определяют уровень цен на сырье, на который ориентируются при планировании бюджета. Этот уровень называют ценой отсечения. Если стоимость экспортной нефти оказывается выше цены отсечения, то из излишков формируют государственные накопления.

Средняя цена Urals за январь 2026 — $40,95 за барр.

В сентябре 2025 года Силуанов заявил, что цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила будет поэтапно снижена с нынешних $60 до $55 к 2030 году. По его словам, цена отсечения будет сокращаться на $1 ежегодно.

Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года. Она предполагает установление цены отсечения на уровне $60 за баррель российского сорта нефти Urals. При превышении «отсечки» власти покупают валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ), при снижении ниже этого уровня — напротив, продают. Федеральный бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть в $59 за баррель, говорил Силуанов в интервью Радио РБК.