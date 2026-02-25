 Перейти к основному контенту
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Пьянов: в I квартале 2026 года чистая прибыль ВТБ может составить 150 млрд руб.
ВТБ ожидает, что в первом квартале 2026 года чистая прибыль составит около 150 млрд руб., или примерно четверть от годового таргета в 600-650 млрд руб.

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Video

По итогам первого квартала 2026 года чистая прибыль ВТБ может достичь 150 млрд руб., заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в программе «Рынки» на телеканале РБК.

«У нас очень хороший январь. Мы скоро опубликуем результаты января и февраля по Международным стандартам финансовой отчетности, и мы ожидаем очень хорошего февраля», — сказал он.

Таргет ВТБ на текущий год — 600-650 млрд руб. чистой прибыли, добавил Пьанов. «Еще март не наступил, и в России могут быть всякие события, но мне очень хочется, чтобы примерно одна четвертая нашей годовой прибыли была опубликована по итогам первого квартала, то есть как минимум 150 млрд руб. И по тому, как мы идем, скорее всего, нам это удастся», — полагает зампред ВТБ.

Чистая прибыль ВТБ за 2025 год символически превысила прогнозы
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее на звонке с аналитиками и журналистами Пьянов отмечал, что прогноз по прибыли является «консервативно-позитивным», так как «ни один аналитик сейчас в стране не способен прогнозировать фондовые рынки или рынки валют».

25 февраля группа представила отчет по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль ВТБ составила 502,1 млрд руб. против 551,4 млрд руб. годом ранее, по сравнению с 2024 годом финансовый результат снизился на 8,9%.

Чистые процентные доходы группы год к году упали на 11%, до 433,6 млрд руб., чистая процентная маржа — с 1,7 до 1,4%. Чистые комиссионные доходы выросли на 14,2% — с 269 млрд до 307,1 млрд руб. Прочие операционные доходы показали рост на 40%, с 317,8 млрд до 445 млрд руб. На конец 2025 года совокупные активы ВТБ достигли 36,88 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram.

