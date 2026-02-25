«РИА Новости»: Дмитриев прибудет на переговоры с Кушнером и Уиткоффом в четверг

«РИА Новости» узнало, что Дмитриев проведет переговоры с США в Женеве

26 февраля в Женеве пройдут двусторонние переговоры США и Украины. Дмитриев прибудет в этот день на переговоры с представителями США. Он встретится с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг, 26 февраля, прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник отметил, что Дмитриев «по своей линии» встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Украинская сторона должна провести переговоры с американской в Женеве 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, его спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Во время разговора они «обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече», сказал Зеленский. Деталей он не привел.

Ранее, 22 февраля, Дмитриев заявил, что Уиткофф и Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений между Россией и США.

По его словам, речь идет в том числе о связях Москвы и Вашингтона в экономической сфере. Дмитриев также репостнул отрывок из интервью Уиткоффа, где тот допускает «хорошие новости» в ближайшие недели.