 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

«РИА Новости» узнало, что Дмитриев проведет переговоры с США в Женеве

«РИА Новости»: Дмитриев прибудет на переговоры с Кушнером и Уиткоффом в четверг
Сюжет
Переговоры России и США
26 февраля в Женеве пройдут двусторонние переговоры США и Украины. Дмитриев прибудет в этот день на переговоры с представителями США. Он встретится с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг, 26 февраля, прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник отметил, что Дмитриев «по своей линии» встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Политика
Владимир Зеленский

Украинская сторона должна провести переговоры с американской в Женеве 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, его спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Во время разговора они «обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече», сказал Зеленский. Деталей он не привел.

Ранее, 22 февраля, Дмитриев заявил, что Уиткофф и Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению отношений между Россией и США.

По его словам, речь идет в том числе о связях Москвы и Вашингтона в экономической сфере. Дмитриев также репостнул отрывок из интервью Уиткоффа, где тот допускает «хорошие новости» в ближайшие недели.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Джаред Кушнер Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев Женева США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией
Политика
Уиткофф словами о «настоящей коммуникации» отметил Россию на переговорах
Политика
Россия в ООН заявила о реальном окне возможностей на переговорах с Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта Технологии и медиа, 00:02
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года Финансы, 00:02
Власти предложили план роста доходов «Почты России» почти до ₽400 млрдПодписка на РБК, 00:01
Ученые оценили вероятность исчезновения воробьев в городах Общество, 25 фев, 23:52
«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 25 фев, 23:35
Военные сбили 60 дронов над Россией и Черным морем за три часа Политика, 25 фев, 23:24
США разрешат ограниченную продажу венесуэльской нефти на Кубу Политика, 25 фев, 23:17
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Подростка подозревают в убийстве отца в Ленобласти Общество, 25 фев, 23:05
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине Политика, 25 фев, 23:01
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года Финансы, 25 фев, 22:59
«РИА Новости» узнало, что Дмитриев проведет переговоры с США в Женеве Политика, 25 фев, 22:56
Президент Польши призвал создавать воинские части на востоке страны Политика, 25 фев, 22:55
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу Политика, 25 фев, 22:44
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом Политика, 25 фев, 22:43