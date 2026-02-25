 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Подростка подозревают в убийстве отца в Ленобласти

Следователи возбудили дело против 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве отца в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в телеграм-канале.

По версии следствия, в бане на дачном участке в поселке Кротово во время конфликта подросток ударил отца ножом в шею, в результате чего мужчина скончался на месте.

Юношу задержали. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство. Максимальная санкция — до пятнадцати лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

Следствие ходатайствует о заключении подростка под стражу.

Приозерская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования, сообщило региональное надзорное ведомство.

15-летняя девочка зарезала отца на юго-западе Москвы
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

В середине апреля 2025 года СК сообщил, что 15-летняя девушка в Южном Бутово в Москве смертельно ранила отца ножом. По данным Baza, несовершеннолетняя заступилась за свою старшую сестру — отец и 20-летняя девушка поссорились и начали драться.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ленинградская область убийство отец подросток
Материалы по теме
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча
Спорт
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым
Общество
Губернатор сообщил, что в Пермском крае школьник ранил ножом сверстника
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта Технологии и медиа, 00:02
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года Финансы, 00:02
Власти предложили план роста доходов «Почты России» почти до ₽400 млрдПодписка на РБК, 00:01
Ученые оценили вероятность исчезновения воробьев в городах Общество, 25 фев, 23:52
«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 25 фев, 23:35
Военные сбили 60 дронов над Россией и Черным морем за три часа Политика, 25 фев, 23:24
США разрешат ограниченную продажу венесуэльской нефти на Кубу Политика, 25 фев, 23:17
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Подростка подозревают в убийстве отца в Ленобласти Общество, 25 фев, 23:05
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине Политика, 25 фев, 23:01
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года Финансы, 25 фев, 22:59
«РИА Новости» узнало, что Дмитриев проведет переговоры с США в Женеве Политика, 25 фев, 22:56
Президент Польши призвал создавать воинские части на востоке страны Политика, 25 фев, 22:55
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу Политика, 25 фев, 22:44
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом Политика, 25 фев, 22:43