Подростка подозревают в убийстве отца в Ленобласти
Следователи возбудили дело против 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве отца в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в телеграм-канале.
По версии следствия, в бане на дачном участке в поселке Кротово во время конфликта подросток ударил отца ножом в шею, в результате чего мужчина скончался на месте.
Юношу задержали. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство. Максимальная санкция — до пятнадцати лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.
Следствие ходатайствует о заключении подростка под стражу.
Приозерская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования, сообщило региональное надзорное ведомство.
В середине апреля 2025 года СК сообщил, что 15-летняя девушка в Южном Бутово в Москве смертельно ранила отца ножом. По данным Baza, несовершеннолетняя заступилась за свою старшую сестру — отец и 20-летняя девушка поссорились и начали драться.
