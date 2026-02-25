Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил Китай повлиять на Москву в контексте урегулирования конфликта на Украине, об этом пишет Associated Press.
Мерц 25 февраля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед отъездом в Китай во вторник, 24 февраля, он подчеркнул, что, несмотря на все разногласия между Европой и Китаем, «сегодня невозможно решать крупные глобальные политические проблемы без участия Пекина».
После переговоров Мерц сообщил журналистам, что попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы положить конец войне в Украине.
«Мы знаем, что в Москве очень серьезно относятся к сигналам из Пекина — как к словам, так и к делам», — отметил он.
Си Цзиньпин в ответ заявил Мерцу, что Китай поддерживает политическое урегулирование конфликта на Украине, но подчеркнул, что оно должно «учитывать законные интересы всех сторон» и предполагать «равное участие всех сторон».
Москва неоднократно подчеркивала, что настроена на мирное урегулирование конфликта на Украине, и выражала готовность к переговорам.
В Женеве 17–18 февраля прошел очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время».
