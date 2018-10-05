Как программисты из Ульяновска разработали софт для PepsiCo

SimbirSoft основали в 2001 году четыре программиста. Сегодня у компании из Ульяновска есть клиенты по всему миру, а ее выручка по итогам прошлого года, по словам основателей, составила 492,6 млн руб.

Команда ​SimbirSoft (Фото: SimbirSoft)

«В Ульяновске очень много ИТ-компаний, у нас тут практически своя Кремниевая долина», — с гордостью рассказывает сооснователь разработчика софта SimbirSoft Алексей Флоринский. Свою компанию он называет самым крупным игроком на региональном рынке как по финансовым показателям (почти 500 млн руб. выручки в 2017-м), так и по числу сотрудников (около 500 человек). Как SimbirSoft удалось получить клиентов по всему миру?

Google Maps для Волги

SimbirSoft основали в 2001 году четыре программиста: помимо Флоринского это Сергей Юркин, Виталий Суменков и Алексей Колесников. До запуска бизнеса все занимались разработкой ПО, а Юркин и Суменков имели опыт и в создании «железа» — мыши для компании Logitech. Первого заказчика привел Юркин: в сети он познакомился с основателем архитектурного проектировщика из Японии 3NF. По заказу 3NF российская компания написала плагины для софта ArchiCAD.

Параллельно в 2002 году SimbirSoft создала веб-приложение для сайта Волжской регаты. «Фактически это был аналог Google Maps для яхт: можно было посмотреть, как передвигаются участники регаты, их скорость», — объясняет сооснователь компании Алексей Колесников. Он и его партнеры любят вспоминать, что сделали интерактивную карту раньше, чем Google или «Яндекс», но для развития проекта не хватило времени и ресурсов. «Надо было как-то зарабатывать на хлеб и искать других заказчиков», — констатирует Колесников.

В поисках работы компания бралась и за более мелкие заказы; рост оборота помог увеличить штат до 15 человек. Однако в 2006-м единственный крупный проект с 3NF завершился, и Флоринскому вместе с семью разработчиками пришлось отправиться в Санкт-Петербург: выживание SimbirSoft обеспечил заказ от одной из петербургских компаний. Но вернулись из командировки в Ульяновск всего двое — Флоринский и еще один программист. Остальные получили более выгодные предложения по работе и осели в Петербурге.

Pepsi и госпиталь

Спас положение вновь Сергей Юркин. Через знакомых он вышел на бостонскую PowerSteering и убедил американскую компанию приобрести софт для управления предприятием от ульяновских разработчиков. PowerSteering стала проводником SimbirSoft на рынок США. Бостонская компания лицензировала программу для своих клиентов, одним из них стала корпорация PepsiCo. Контракт с PowerSteering — самый долгосрочный и прибыльный проект ульяновского разработчика. Сумму соглашения основатели SimbirSoft не раскрывают, но судить о масштабах можно по косвенным критериям: за время работы с американским партнером штат вырос до 300 человек. Проект обеспечил SimbirSoft «финансовую подушку для расширения», признает Флоринский.

Еще один важный партнер — британская dictate.it. SImbirSoft автоматизирует документооборот в британских госпиталях. Разработка позволяет врачам использовать при общении с пациентами исключительно диктофон, объясняет Колесников: запись отправляется на сервер для автоматического распознавания, позже ее проверяют работники специального подразделения компании-заказчика и отправляют в госпиталь. Утром врач получает расшифровки бесед с пациентами.

В 2010 году в SimbirSoft появилось подразделение, отвечающее за разработку мобильных приложений. Спустя год в этот сегмент потянулись клиенты. В итоге SimbirSoft создала приложения для Ferrero, СКБ-банка, CarPrice, «МосТакси» и других компаний.

По словам основателей, по итогам прошлого года выручка SimbirSoft составила рекордные 492,6 млн руб. По итогам текущего года компания рассчитывает на 30-процентный рост показателя. Главная цель SimbirSoft — органически вырасти до 1 тыс. человек в штате, что «соответствует 1 млрд руб. оборота в год». «Мы постоянно сталкиваемся со сложностями при поиске людей. В Ульяновске мало специалистов, поэтому идем в другие города: открыт офис в Саранске, на очереди Казань и Тольятти. А это тоже расходы — новые офисы, менеджеры, персонал. В общем, к миллиарду не стремимся всеми руками и ногами. Гармонично дойдем до него года через три», — заключает Флоринский.