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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбили за три часа 21 дрон над Брянской областью

Минобороны сообщило о 21 сбитом украинском дроне над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили 21 украинский дрон над Брянской областью, сообщило Минобороны России.

«26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 <...> дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал, что за час были сбиты 12 украинских беспилотников. «Шесть БПЛА — над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», — уточнил он в телеграм-канале. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Прошлой ночью 26 июля российские военные сбили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Четыре дрона были перехвачены над Ростовской областью, еще два — над Курской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ночной атаки в селе Несветай получили повреждения несколько строений на частных подворьях. В Курской области беспилотник ВСУ атаковал территорию неработающего предприятия в поселке Горшечное.

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Брянская область беспилотники дроны ВСУ Александр Богомаз Минобороны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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