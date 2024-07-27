ПВО сбили за три часа 21 дрон над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили 21 украинский дрон над Брянской областью, сообщило Минобороны России.
«26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40 <...> дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал, что за час были сбиты 12 украинских беспилотников. «Шесть БПЛА — над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами», — уточнил он в телеграм-канале. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.
Прошлой ночью 26 июля российские военные сбили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Четыре дрона были перехвачены над Ростовской областью, еще два — над Курской.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ночной атаки в селе Несветай получили повреждения несколько строений на частных подворьях. В Курской области беспилотник ВСУ атаковал территорию неработающего предприятия в поселке Горшечное.
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