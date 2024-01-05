Что будет с зарплатами, дефицитом кадров и безработицей в 2024 году

Кадровый голод и рост зарплат: как поменялся рынок труда и что его ждет

В 2023 году дефицит кадров стал главной проблемой предприятий и серьезным риском для экономики. Пробив исторический минимум еще год назад, безработица продолжает снижаться. Что будет с рынком труда и зарплатами — в материале РБК

Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

За последний год уровень безработицы несколько раз побил исторический минимум, достигнутый еще в начале года. 14 декабря президент Владимир Путин отметил, что безработица составила 2,9%, назвав это «хорошим интегрированным показателем состояния экономики».

Вместе с тем рекордно низкая безработица сопровождается дефицитом кадров на рынке труда. Эту проблему в течение года признавали и сам президент, и Минтруд, нехватку рабочих рук в отраслях оценивали Минпромторг, Минстрой, Минсельхоз, Минздрав, Минцифры. О рисках кадрового голода для экономики не раз предупреждал Центробанк, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой для экономического роста. Министр экономического развития Максим Решетников охарактеризовал рекордно низкий уровень безработицы как аномальный и тормозящий экономику.

Масштабы кадрового голода предприятий показывали многочисленные опросы бизнеса. Один из последних, проведенный порталом Superjob, выявил, что нехватку сотрудников испытывают 85% российских компаний.

Недавний мониторинг состояния бизнеса от института уполномоченного по защите прав предпринимателей показал, что в 2023 году дефицит кадров вышел на первое место среди наиболее острых проблем бизнеса — она беспокоит 47% коммерсантов.

Судя по этому мониторингу, год назад компании больше всего волновал спад спроса на их продукцию. Теперь же их корпоративную политику во многом определяет высокий спрос на квалифицированных сотрудников. Как писал РБК, главным инструментом компаний в борьбе за работников стало повышение зарплат. Это подтверждает и официальная статистика: по данным Росстата, за январь—октябрь реальные (то есть за вычетом инфляции) зарплаты выросли на 7,7% в годовом выражении, а еще в мае прирост зарплат побил рекорд за последние 15 лет. По итогам 2023 года рост реальных заработных плат прогнозируется на уровне 8%, говорил Путин.

РБК разбирался, в каких отраслях и по каким специальностям сохранится дефицит кадров, поменяют ли работодатели стратегии удержания работников и продолжится ли рост зарплат.

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Главные причины дефицита кадров

О том, что слишком низкая безработица может быть тревожным сигналом для экономики, эксперты предупреждали еще в марте, когда установился явный тренд на снижение этого показателя, писал РБК. Среди причин они называли факторы, связанные как с демографической ямой 1990-х и повышенной смертностью в пандемию коронавируса, так и с релокацией россиян за рубеж и уходом на военную службу по частичной мобилизации. Еще одним фактором давления на рынок труда стал отток мигрантов из-за ослабления курса рубля, отчего, в частности, страдают сферы общественного питания и строительства.

В течение года к этим факторам добавилось активное наращивание производственных мощностей, которое потребовало увеличения числа трудовых ресурсов. «Дефицит квалифицированных кадров возник в экономике в результате форсированного структурного сдвига, связанного с резким ростом объемов выпуска в обрабатывающих производствах», — пишут эксперты ИНП РАН в декабрьском выпуске квартального прогноза. Этот сдвиг стал следствием ухода западных компаний из России и необходимости наращивать производство оборонной продукции, а также нужд новых регионов по восстановлению инфраструктуры, указывают они.

Дефицит рабочих рук стал следствием «беспрецедентного импортозамещения и наращивания закупок» по гособоронзаказу, соглашается заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Проведенный им в декабре опрос промышленных предприятий показал, что лишь 21% (это минимум за всю историю проведения опросов) из них считает численность своего персонала достаточной. На нехватку кадров 56% предприятий отреагируют неспособностью увеличить выпуск при росте спроса на свою продукцию, приводит результаты Цухло.

Нехватка персонала на фоне расширения импортозамещающих производств и увеличения госзаказа особенно сильна в машиностроении, химической промышленности, металлургии, строительстве, указывал ЦБ. В связи с ростом числа заказов от государства часть производств в регионах перешла на работу в три и даже четыре смены, отмечалось в докладе.

При этом предприятия ОПК зачастую предлагают более высокие зарплаты, что позволяет им успешно конкурировать с гражданскими предприятиями, пишут аналитики «Эксперт РА». У дефицита кадров есть и географические особенности. Например, из-за переориентации торговых цепочек и роста грузопотока на Восток в дальневосточных регионах возникла высокая потребность в профессиях транспортного сектора, отмечают они.

Самые востребованные профессии

Если в последние годы до санкций дефицит кадров в России был традиционно связан с недостатком IT-специалистов, то теперь предприятия больше нуждаются в представителях рабочих и массовых профессий. Как следует из опроса компаний, проведенного порталом Работа.ру, половина заявили о том, что в 2024 году самыми востребованными на рынке труда будут рабочие. Треть считают, что работодатели будут конкурировать за менеджеров по продажам, а каждый пятый уверен, что компании будут остро нуждаться в инженерах. Айтишники оказались лишь на четвертом месте в списке самых востребованных профессий следующего года.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в докладе о рынке труда приходят к выводу, что максимальная потребность в работниках в абсолютном выражении зафиксирована в обрабатывающих производствах, торговле и транспорте. По их расчетам на основе данных Росстата по базе отчетности средних и крупных предприятий, в целом по состоянию на третий квартал экономике требуется 2,3 млн работников (по числу незанятых вакансий). Из них: 335 тыс. — в обрабатывающих производствах, 264 тыс. — в торговле, и 198 тыс. — в транспортной отрасли.

Спрос на представителей рабочих специальностей (к ним относятся строители, монтажники, токари, сварщики и другие) к осени вырос почти в полтора раза, следует из данных «Авито Работа». Больше всего предприятия нуждаются в бригадирах монтажных участков.

В условиях большой конкуренции за кадры крупные промышленные предприятия переманивают трудовые ресурсы из малого и среднего бизнеса, предлагая им более высокую оплату труда, отмечают эксперты ИНП РАН. От такого перетока страдает, в частности, сфера услуг (торговля, ЖКХ, гостиницы и рестораны), которая не может предложить зарплаты того же уровня.

Впрочем, в ИНП прогнозируют, что пик спроса на рабочую силу на обрабатывающих производствах пройден. У загрузки действующих мощностей есть предел, а дальнейший рост занятости связан с вводом новых предприятий, то есть с инвестиционным процессом. Для рынка труда в целом они прогнозируют охлаждение. С тем, что рост спроса на сотрудников замедлится, согласны и в «Эксперт РА».

Однако сокращение глубины дефицита кадров не означает, что нехватка персонала будет закрыта. В течение следующего года он сохранится, считают эксперты кадровой компании UTEAM. Проведенный ими опрос среди 230 клиентов-работодателей также показал, что недостаток сотрудников испытывали 83% организаций. Проблема усугубляется тем, что у доступных кандидатов часто не хватает навыков и компетенций для замещения вакантных должностей. На проблему неполного соответствия соискателей требуемой квалификации указали 40% работодателей. Компании решают это программами наставничества и обучением сотрудников. Тренд на «дотягивание» работников до нужного компании уровня будет развиваться в 2024 году, предсказывают в UTEAM.

Исследование консалтинговой компании RosExpert показало, что низкий уровень квалификации кандидатов в 2023 году отмечала четверть HR-служб организаций. «Помимо дефицита кадров актуальной проблемой стало значительное падение качества персонала», — говорит директор проектов Pay&Performance RosExpert Анастасия Петрович.

Опросы работодателей — лишь вспомогательный и субъективный инструмент оценки дефицита кадров, предупреждает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «Когда представители компаний говорят о нехватке кадров, это может означать как пару незакрытых вакансий, так и десятки или сотни в случае с крупными предприятиями. Отсюда и такая большая доля страдающих от дефицита кадров компаний», — отмечает она. В то же время промышленность, особенно обрабатывающая, действительно испытывает физическую острую нехватку рабочих — это следствие провалов в образовательной подготовке специалистов, а также демографической ситуации, считает она.

Повышение производительности труда

По данным выборочного обследования рабочей силы Росстата, численность занятого населения по итогам трех кварталов составила 73,5 млн человек, что на 1,6 млн больше, чем год назад. Рост занятости послужил «важнейшим фактором ускорения экономической динамики в 2023 году», отмечают эксперты ИНП РАН. По словам Путина, рост экономики по итогам 2023 года составит 3,5%.

Однако в дальнейшем дефицит труда может стать ключевым ограничением для экономической динамики, пишут эксперты ЦМАКП в декабрьском обзоре, посвященном анализу макроэкономических тенденций. Предотвратить это способно быстрое повышение производительности труда, для чего необходимы рост инвестиций и внедрение инноваций, полагают они.

В начале декабря в консалтинговой компании «Яков и партнеры» (экс-McKinsey) рассчитали, что российский ВВП будет терять по 1–2% ежегодно, если дефицит кадров продолжится теми же темпами и достигнет 2–4 млн человек в 2030 году, писал РБК. Решение проблемы они также видят в повышении производительности труда.

В ИНП РАН перечислили три недоиспользованных ресурса труда, у которых есть потенциал для роста производительности. Это работники на неполной занятости, неформально занятые, а также те, чьи рабочие места можно автоматизировать. Вовлечение этих категорий работников в эффективный рабочий процесс будет зависеть от увеличения зарплат и технологических инноваций в экономике.

Общий потенциал повышения производительности труда за счет этих факторов составит не менее 15–20% на ближайшие четыре-пять лет, рассчитали эксперты института. Ежегодное увеличение инвестиций на 8–10% способно обеспечить рост производительности на 2,5–3% в год. По итогам 2022 года производительность труда в России (показывает соотношение объема произведенной работы к временным трудозатратам на ее выполнение) упала на рекордные с 2009 года 3,6%, свидетельствуют данные Росстата. Минэкономразвития в прогнозе на 2024–2026 годы отмечало, что рост производительности труда является ключевой задачей для решения существующей проблемы дефицита на рынке труда. Ведомство ожидает рост производительности труда в России в 2023 году на 1,7% и на 1,6% ежегодно в 2024–2025 годах.

«Квалификационный дисбаланс»

В подведомственном Минтруду ВНИИ труда ситуацию с дефицитом кадров призывают «точнее описывать термином «рынок труда соискателя».

Там признают, что «на рынке труда наблюдается квалификационный дисбаланс из-за быстро меняющихся требований к профессиональным навыкам и знаниям». Решение — прогнозировать потребности в кадрах по квалификациям и регионам и нацеливать на эти потребности программы обучения, студентов и взрослых соискателей.

«Ряд мер для этого уже принят. Так, полностью переформатирована программа переобучения взрослых по нацпроекту «Демография». Со следующего года бесплатное обучение станет доступно для всех соискателей по приоритетным для рынка труда направлениям. Ряд промышленных предприятий могут воспользоваться господдержкой для переподготовки работников», — отметили там. Кроме того, действует программа субсидирования найма компаниям, которые обучают молодых соискателей, а промышленным предприятиям государство частично компенсирует затраты на переезд сотрудников из других муниципальных районов и регионов.

Российские вузы и ссузы работают по тем программам, которые уже нерелевантны потребностям бизнеса, скептична генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова. «Единственный путь — самим компаниям поддерживать учебные заведения своей экспертизой и учить будущих сотрудников самостоятельно», — считает она.

Чтобы компенсировать нехватку инженерных и рабочих кадров, компании ведут борьбу за каждого специалиста: поднимают зарплаты, улучшают условия труда, обучают, развивают корпоративную культуру, перечисляет генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. «Однако проблема будет сохраняться еще пять-десять лет, которые потребуются университетам для выпуска большего количества инженеров, работодателям — на подготовку квалифицированных управленцев, рынку в целом — на повышение привлекательности профессии, чтобы постепенно рос процент выпускников, остающихся работать по образованию», — прогнозирует он.

Системно проблему с кадрами нужно решать увеличением выпуска специалистов нужных — в первую очередь рабочих — специальностей и повышением их престижа; программы обучения на предприятиях — тоже движение в правильном направлении, но ждать от этих инструментов быстрого эффекта не стоит, полагает Варшавская. «А экстренно закрывать дефицит персонала помогает только повышение зарплат. Но оно упирается в стагнацию производительности труда. Это загоняет ту же самую промышленность в сложную ситуацию, — рассуждает она. — С одной стороны, предприятиям нужно вкладываться в модернизацию производств, что требует инвестиций. С другой — выполнять госзаказ, для чего рабочие руки нужны прямо сейчас».

Что будет с зарплатами

Согласно данным Росстата на конец октября, размер средней номинальной зарплаты (без вычета инфляции) составил 73,8 тыс. руб., что на 17,2% больше, чем годом ранее.

В 2024 году большинство компаний планируют поднимать зарплаты сотрудникам. Рекрутинговая компания Get Experts, опросив 2,4 тыс. работодателей, узнала, что увеличить зарплаты сотрудникам в 2024 году планируют 71% из них. Почти в половине случаев речь идет о прибавке в 5–10%.

Проведенный уже среди самих работников опрос показал, что своими доходами в 2023 году полностью довольны только 5% респондентов, а половина — не удовлетворена. На фоне перегрева рынка труда зарплатные ожидания кандидатов за год выросли на 15–20%, но не все работодатели оказались готовы к таким запросам. По данным hh.ru, средняя ожидаемая зарплата по России в 2023 году выросла с 50 тыс. до 60 тыс. руб., а средняя предлагаемая — с 45 тыс. до 54 тыс. руб.

Компании вынуждены повышать зарплаты, переманивая друг у друга кадры, все больше раскручивая инфляционную спираль. «Но в условиях демографических ограничений и рекордно низкой безработицы это не может продолжаться бесконечно. Единственный выход — повышение производительности труда, инвестиции в модернизацию и автоматизацию производства», — считает Петрович.

Потенциал сильного повышения зарплат исчерпан 2023 годом, соглашается Варшавская. В наступившем году она ожидает более низких темпов роста заработных плат. «В то же время многое будет зависеть от того, какие производственные потребности будут в экономике и как долго гособоронзаказ будет оставаться ее драйвером», — заключает она.