73% компаний решили повышать зарплаты ради удержания сотрудников

Две трети компаний стараются удержать работников повышением окладов, показал опрос HR-служб. Среди других способов не лишиться сотрудников в условиях дефицита кадров — возможность работать удаленно и оформить бронь от мобилизации

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Кадровый голод на фоне рекордно низкой безработицы заставляет работодателей удерживать сотрудников повышением окладов. Такую стратегию выбирают 72,5% организаций, показал опрос консалтинговой компании RosExpert, с которым ознакомился РБК. Каждая третья компания (35,8%) старается сохранить работников, давая возможность работать удаленно, а каждая четвертая (23,5%) — оформлением мобилизационной брони.

Для привлечения новых сотрудников компании применяют те же инструменты. Гибридный формат работы предлагают 63,2% компаний, а достойный уровень базового вознаграждения (выше медианы рынка) 56,3% участников опроса. Помимо этого, значимую роль играют современный комфортабельный офис и бренд компании — эти варианты отметили по половине респондентов (они могли выбирать более одного варианта ответа).

В исследовании приняли участие HR-службы более 400 российских и международных компаний из промышленного, финансового секторов экономики, IT и телекоммуникаций, торговли, строительства и девелопмента, фармацевтики, медицины и других отраслей. Из них девять из десяти являются частными компаниями, а остальные — с госучастием. Выборка репрезентативна по численности сотрудников. Компания RosExpert основана в 1990-х годах Игорем Шехтерманом и принадлежит нескольким физлицам-партнерам.

Стратегии удержания работников

Участники исследования отмечают два ключевых риска для работодателей на рынке труда — дефицит квалифицированного персонала и повышение темпов роста среднего размера вознаграждения.

Среди наиболее востребованных позиций в компаниях респонденты отмечают IT-специалистов (разработчиков, бизнес-аналитиков, специалистов по информационной безопасности и т.д.) — 54% респондентов указали на их дефицит. Примерно у трети компаний большой спрос на производственных рабочих и инженерные специальности — вакансии таких работников стали закрываться дольше, отметили работодатели.

Основным инструментом сохранения и привлечения работников компании называют увеличение размера вознаграждения. Это проявляется как в повышении фонда оплаты труда в текущий момент времени, так и в подходах к ежегодному пересмотру зарплат работников в целом. Хотя и сейчас большинство компаний осуществляют пересмотр один раз в год (68% участников исследования), остальные 32% респондентов отметили, что планируют пересматривать уровень оплаты труда персонала несколько раз в этом году (два-три и более раза).

Вырос и средний плановый размер пересмотра. Если на конец 2022 года зарплаты планировали поднимать на 9,6% в среднем, то за первые два квартала 2023 года величина фактического пересмотра составила в среднем 10,2%. По оценкам компаний, на следующий год ориентировочный процент пересмотра зарплат составляет 8,7%.

Больше других повышают зарплаты своим сотрудникам компании IT и сектора digital. В среднем они заложили в бюджет пересмотр окладов на 10% на этот год, что выше, чем в прочих отраслях. Компании из других секторов устанавливают более высокий процент пересмотра зарплат для своих IT-подразделений. Усиление борьбы за специалистов в этой области обусловлено высокой динамикой развития технологий и опасением дефицита персонала достаточной квалификации на локальном рынке труда в ближайшее время, говорится в исследовании. В середине августа глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек. При этом за 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%.

По данным Росстата за январь—май 2023 года рост средней номинальной зарплаты составил 12,4%, а в реальном выражении зарплаты за этот период выросли на 6%. В мае рост зарплат в реальном выражении — 13,3% к маю 2022 года — стал рекордным с 2008 года. Как прогнозирует Минэкономразвития, по итогам 2023 года зарплаты в России увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% — в реальном.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минтруд.

«Рынок соискателя»

По целому ряду профессий рынок вознаграждения опять стал «рынком соискателя», отмечается в исследовании RosExpert. Рост зарплат стимулировало то, что в желаемый уровень дохода свои налоговые обязательства «зашивали» релоцировавшиеся соискатели. Закон о том, что живущие за рубежом работники российских компаний должны платить 13% НДФЛ вне зависимости от налогового резидентства, был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля 2023 года. Однако эти поправки вступят в силу с 2024 года, а сейчас при проживании за границей более полугода работник российской компании теряет налоговое резидентство России и должен платить подоходный налог по ставке 30% (если только компания и работник специально не прописали в трудовом договоре место работы за рубежом).

У релоцированных работников остаются дополнительные издержки, связанные с конвертацией валюты, рассуждает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. «Их положение сейчас достаточно уязвимое из-за ослабления национальной валюты в дополнение к тем давно присутствующим факторам комиссий при конвертации зарплаты в валюту страны проживания. В данном случае снижается зарплатная конкурентоспособность российских компаний по сравнению с местными в странах релокации», — поясняет она.

По данным HeadHunter, на одну вакансию в среднем по стране приходится 3,4 активных резюме — такой относительной невысокий уровень конкуренции характеризует рынок труда как соискательский. При этом по ряду специальностей наблюдается острый дефицит или тотальная нехватка соискателей, говорит Данина. «На текущий момент к ним относятся автомобильный бизнес, рабочий персонал, розничная торговля, медицина, фармацевтика, производство, сервисное обслуживание, сельское хозяйство, строительство, недвижимость, продажи, обслуживание клиентов, транспорт, логистика, перевозки, добыча сырья, туризм, гостиницы, рестораны. Во всех перечисленных специальностях соотношение резюме к вакансиям составляет от 1,5 до 3,3, то есть еще ниже, чем по рынку в целом», — отмечает она.

Конкуренция за персонал среди компаний только нарастает, а кандидаты выбирают лучшие условия труда и уровень заработной платы, соглашается заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков. «Одними из самых востребованных и высокооплачиваемых остаются соискатели в сфере IT. Недостаток работников наблюдается в производственной и сельскохозяйственной областях», — добавляет он.

Согласно июльскому опросу hh.ru среди работодателей, с дефицитом кадров большинство из них готовы бороться обеспечением гибких условий труда и достойной оплаты труда: эти способы выбрали по 38% компаний, приводит данные Данина. Увеличить фонд оплаты труда чаще других готовы в ретейле и тяжелой промышленности, а в добыче сырья (традиционно одном из самых высокооплачиваемых секторов) привлекают также брендом, готовы увеличивать бюджет на обучение, развитие, переквалификацию.

Только постоянное повышение зарплат, без каких-либо других методов привлечения персонала, довольно скоро может перестать быть эффективным, предупреждает Ветерков. «Также снижение результативности можно отметить и у других традиционных инструментов: чай и кофе в офисе, скидки на продукцию компании и т.д. Поэтому работодатели расширяют ареал поиска сотрудников, помогают с переездом. Кроме того, расширяются и возрастные границы поиска и трудоустройства — все чаще HR-специалисты готовы нанимать как возрастных, так и достаточно молодых сотрудников», — заключает он.