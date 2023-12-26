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Путин назвал значительным рост ВВП в странах ЕАЭС

Путин: ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года

ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, в 2023 году стабильный рост экономики наблюдается во всех странах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

«Так, у нас в России за первые три квартала [2023 года] ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%», — сказал Путин. ранее он уже допускал такой рост.

Прирост ВВП в странах объединения за тот же период президент назвал «значительным»

«Насколько я знаю, за девять месяцев он составит в Армении более 9%, <...> в Казахстане — почти 5%», — продолжил он. В Киргизии, по информации Путина, рост ВВП за три квартала составил более 4%, а в Белоруссии — 3,5%.

Путин допустил рост ВВП на 3,5% по итогам года
Экономика
Владимир Путин

В ноябре президент прогнозировал рост российской экономики по итогам года на «2,8–2,9%, а то и 3%». По его мнению, экономика страны развивается предсказуемо, к середине сентября она восстановилась после санкций.

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Президент обращал внимание, что в структуре роста ВВП растет доля несырьевых отраслей, таких, как обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. «Например, во втором квартале на их долю пришлось 54% роста экономики, еще 44% — это так называемые обеспечивающие отрасли — торговля, общественное питание, и только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», — говорил Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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