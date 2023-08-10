Эксперты ВШЭ назвали отрасли с наибольшей кадровой уязвимостью

К середине 2023 года почти все отрасли экономики страдают от кадровой уязвимости, выяснили эксперты ВШЭ. Более всего на нехватку квалифицированных кадров жалуются автопром, производители электрооборудования и нефтепродуктов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В июне 2023 года высокую кадровую уязвимость, связанную с нехваткой квалифицированных кадров, испытывали почти все отрасли российской промышленности, следует из работы экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ о динамике занятости в базовых отраслях экономики по состоянию на третий квартал 2023 года (с ней ознакомился РБК). Острее всего проблема с профильными работниками стоит в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов.

Индекс кадровой уязвимости для каждой отрасли промышленности рассчитывается как средневзвешенная разница между оценками, данными компаниями по двум индикаторам — фактической занятости на предприятиях и недостатке квалифицированных кадров от их долгосрочных средних уровней за 2022–2023 годы. Чем выше значение индекса, тем выше уровень кадровой уязвимости.

Расчеты исследователи проводят на базе результатов обследований Росстата деловой активности предприятий, которые получены путем конъюнктурных опросов руководителей более 20 тыс. организаций, в том числе промышленных.

Отрасли с критической кадровой уязвимостью

На протяжении всего первого полугодия большинство отраслей промышленности демонстрировали высокий или критический уровень кадровой уязвимости. Но по итогам первого квартала каждый месяц в нескольких отраслях индикатор находился в «зеленой» зоне, то есть были отрасли с нейтральной или низкой уязвимостью. Во втором квартале ситуация ухудшилась: в мае—июне лишь одна-две отрасли могли похвастаться тем, что не попали в зону высокой нехватки квалифицированных кадров, указывают исследователи. В июне нейтральную уязвимость (таковым считается показатель индекса от минус 3 до 0) показала лишь деревообработка, констатируют они.

В то же время последний месяц полугодия стал лидером по количеству отраслей с критическим (показатель больше 7) и высоким (от 3 до 7) уровнем кадровой уязвимости: в их число попали 15 из 29 добывающих и обрабатывающих отраслей. Остальные показали умеренно-высокую уязвимость (индекс от 0 до 3).

Максимальную уязвимость во втором квартале транслировали преимущественно средне- и высокотехнологические производства, отмечает в обзоре автор исследования, заместитель директора Центра конъюнктурных опросов Инна Лола. Критический уровень обеспеченности высококвалифицированными специалистами выявлен у производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования (к ним относятся самолеты, вагоны, суда, военные боевые машины), электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий. Последние три отрасли находятся на уровне глубокой кадровой уязвимости на протяжении всего 2023 года, следует из исследования.

Среди производств, которые считаются не высокотехнологичными, критическую уязвимость в последние месяцы эксперты ВШЭ наблюдали у производителей кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков.

В июле уровень кадрового голода в промышленности установил новый рекорд, писал РБК по данным последнего конъюнктурного опроса Института Гайдара. На нехватку работников указали 42% предприятий, хотя еще в апреле на это жаловались 35% организаций.

По итогам июня рекордный минимум обновил уровень безработицы, составив 3,1%, сообщал Росстат.

Проблема престижа рабочих профессий

Предприятия сегодня остро страдают от нехватки квалифицированных работников, поскольку отрасли промышленности работают с повышенной загрузкой по сравнению с уровнем полутора-двухгодовой давности, на что требуются дополнительные трудовые ресурсы, констатирует профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская.

Предприятиям не хватает как квалифицированных кадров рабочих профессий (синих воротничков), так и специалистов с высшим техническим образованием, добавляет она. Дефицит синих воротничков отчасти объясняется тем, что за последние годы сильно упало число их выпуска из техникумов и ПТУ. Что касается людей с высшим техническим образованием, то их хватило бы для закрытия текущих потребностей рынка труда, но они сами не идут работать по профессии из-за низкого престижа и уровня оплаты труда, говорит эксперт.

«Престиж профессии нельзя поменять в одночасье. В молодой когорте населения больше обладателей высшего инженерно-технического образования, чем в старших возрастах, но они поступали в технические вузы и на технические специальности, изначально зная, что не пойдут работать по профессии», — сетует Варшавская.

В 2023 году объемы производства в реальном секторе экономики непрерывно растут, а вместе с ними растут и заработные платы сотрудников промышленного сегмента, и спрос на них, свидетельствуют данные «Авито Работы» (есть у РБК).

На начало августа в несколько раз выросло число вакансий токарей, наладчиков, слесарей, сварщиков и инженеров, а размер предлагаемых им зарплат возрос на 20–70% по сравнению с прошлым августом.

В среднем зарплатные предложения для сотрудников сферы производства за год выросли на 30%. Если летом прошлого года средний оклад составлял 44 435 руб., то сейчас он достиг 58 133 руб. в месяц. Но средняя зарплата по России, по данным Росстата, в мае составила 72,9 тыс. руб. (.pdf).

Сейчас на рекрутинговом портале размещено в 2,8 раза больше вакансий в реальном секторе, чем год назад. «Чтобы стимулировать новые кадры к трудоустройству, необходимо привлекать их выгодными условиями, в том числе достойной заработной платой», — прокомментировал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель, добавив, что ожидает рост спроса на таких специалистов в течение года.