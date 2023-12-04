SuperJob зафиксировал кадровый голод в 85% компаний России

За год число вакансий выросло более чем в полтора раза, в то время как резюме работников стало даже меньше. Самыми дефицитными профессиями названы квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, разнорабочие и инженеры

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последний год в России значительно вырос дефицит рабочей силы, спрос на сотрудников со стороны работодателей растет, а найти подходящих кандидатов становится все сложнее. Об этом говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК).

По данным SuperJob, за год число размещенных работодателями вакансий выросло более чем в полтора раза (+57%), в то время как резюме работников стало даже меньше (-2%). В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (-34%), а подбор персонала заметно усложнился: 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод. О том, что его нет, сказали только 11% опрошенных (еще 4% затруднились ответить).

В проведенном в ноябре опросе SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, из 224 городов России. В ходе исследования также использовалась информация из базы данных SuperJob, включающей более 30 млн резюме.

Самыми дефицитными на рынке труда профессиями названы квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Особо отметили в SuperJob продолжающееся старение рабочих кадров. Только за последний год средний возраст тех, кто ищет работу, увеличился на два-три года: наладчиков оборудования — с 43 до 46 лет,

механиков — с 44 до 46 лет,

электриков и электромонтеров — с 42 до 45 лет,

электрогазосварщиков — с 40 до 44 лет,

водителей грузовиков — с 42 до 44 лет,

электромонтажников — с 41 до 43 лет,

грузчиков — с 32 до 35 лет.

Активнее всех ищут новых сотрудников промышленные предприятия, за год число размещенных ими объявлений о вакансиях выросло более чем в 2,2 раза (+122%). При этом особенно высок спрос на персонал (в первую очередь квалифицированных рабочих, ИТР и мастеров цехов) со стороны промышленных предприятий следующих отраслей:

производство промышленного оборудования;

производство металлических изделий и заготовок;

машиностроение, станкостроение;

металлургия;

пищевая промышленность.

В строительной сфере число открытых вакансий за год выросло на 31%, в транспортно-логистической отрасли — на 35%. При этом строительным компаниям остро необходимы квалифицированные рабочие, а транспортникам — водители грузовиков и специалисты складского хозяйства (сборщики заказов, курьеры, комплектовщики, грузчики и т.д.). Обе эти сферы, как отмечают эксперты SuperJob, активно конкурируют с промышленностью за квалифицированных рабочих и разнорабочих.

В сфере гостиничного бизнеса и общественного питания спрос на сотрудников за год вырос на 36%, в сфере розничной торговли — на 24%, а вот число вакансий от сервисов доставки выросло более чем вдвое (+107%). В сегменте «Медицина, фармацевтика» за год вакансий стало больше всего на 5%, хотя в регионах, как отмечает SuperJob, «сохраняется серьезная нехватка медицинского персонала всех уровней».

Вакансий в IT за год стало больше на 10%, однако требования к сотрудникам сильно изменились. Если раньше IT-компании охотно нанимали кандидатов без опыта, то теперь вакансий для junior-специалистов мало, зато много сил и средств тратится на поиск и удержание middle- и senior-специалистов. В частности, у таких специалистов особенно заметно растут зарплаты и именно их увеличение обеспечило рекордный среди всех отраслей прирост в среднем на 8,1%. Для сравнения, в строительстве зарплаты выросли в среднем на 6,9%, а в банковской сфере — на 6,2%.

«Люди уходят за высокими зарплатами. Следовательно, вопрос удержания стоит очень остро. Это значит, что работодателям будет необходимо еще более тщательно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров. Повышение зарплат восемь из десяти работодателей проводили в течение 2023 года. В каждой второй компании повышение или индексация запланированы на ближайшее время», — говорится в отчете SuperJob.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что пик роста зарплат остался позади, так как у российского бизнеса заканчиваются ресурсы на зарплатную гонку на фоне роста стоимости денег в экономике. «Предприятия не могут до бесконечности повышать зарплаты. Вполне возможно, что мы уперлись в некий потолок и после декабрьского статистического всплеска зарплат, связанного с премированием, увидим замедление темпов их роста», — объяснила профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская.

Новой реальностью на рынке в SuperJob назвали практически полное исчезновение задержек зарплат и сокращений персонала. 98% участников опроса сказали, что зарплаты в их компании платят вовремя, об отсутствии сокращений заявили 93% респондентов.

«Помимо размера заработной платы важным фактором привлечения кадров является компенсационный пакет. Так, для ИТР на первом месте сегодня — полис ДМС, для квалифицированных рабочих — питание за счет работодателя. Россиянам нравится идея сокращения на час рабочей недели. Однако вряд ли эта мечта осуществится в условиях жесткой нехватки кадров», — отметили в SuperJob.