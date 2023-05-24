Минпромторг признал кадровую проблему ключевым вызовом для промышленности

Сложности для российской промышленности создают не столько нехватка технологий, инвестиций или логистические ограничения, сколько дефицит высококвалифицированных специалистов, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Дефицит кадров — как управленческих, так и рабочих — является сейчас главной проблемой для российской промышленности. Такое заявление сделал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на Евразийском экономическом форуме (РБК следил за трансляцией).

На сессии «Новая промышленная политика: технологический суверенитет и международная кооперация» замминистра экономики Армении Нарек Терян рассказал о запущенной в республике программе по субсидированию зарплат сотрудников промышленных предприятий, которые получили образование в лучших мировых университетах. «Неважно с каким гражданством, мы их приглашаем в Армению на наши предприятия и готовы субсидировать от 30 до 70% их заработной платы в зависимости от различных критериев», — сказал он. По словам Теряна, цель программы заключается в том, чтобы «промышленность основывалась на образовании и науке». Этой возможностью уже воспользовались порядка 200 специалистов, уточнил он.

Осьмаков в своем выступлении отметил, что Россия не занимается субсидированием зарплат, «потому что с этим проблем нет».

«Но есть проблемы с кадровыми ресурсами в целом, с высокопрофессиональными кадровыми ресурсами для промышленности. Мы сталкиваемся с этими ограничениями все сильнее и сильнее», — заявил он.

По словам первого замглавы Минпромторга, на текущий момент в российской промышленности сложилась такая ситуация: «инвестиционный ресурс есть, технологические компетенции по большей части на самом деле есть, логистически отключить Россию от глобальных кооперационных цепочек и глобальных поставщиков практически невозможно». Осьмаков заметил, что «логика санкций, которая работала на Иран в полном объеме, на Россию просто не срабатывает физически».

«А вот кадровый потенциал, люди как носители проектов, люди как управленцы и люди как рабочие руки, — это на самом деле ключевое. На мой взгляд, это ключевой вызов здесь и сейчас», — подчеркнул он, добавив, что для решения этой проблемы предстоит очень многое сделать.

Осьмаков отметил также, что сейчас в российской экономике происходит трансформация, в ходе которой экспортно ориентированные сегменты (металлургия, удобрения, химическая промышленность) постепенно замещаются машиностроением и отдельными видами химической промышленности, продукция которых идет на внутренний рынок. «Это серьезный трансформационный сдвиг, который мы всеми силами пытаемся поддержать», — сказал он.

По оценке Минэкономразвития, уровень безработицы с поправкой на сезонность составил 3,4% в феврале и марте. Это рекордно низкий показатель за всю новейшую историю страны.

Помощник президента Максим Орешкин ранее заявлял, что летом этот рекорд будет побит и безработица снизится еще сильнее. Министр экономического развития Максим Решетников также говорил, что низкий уровень безработицы установился в России «достаточно надолго» и этот рекорд может быть обновлен.

Последние опросы российских предприятий, которые ежемесячно проводит Институт экономической политики им. Егора Гайдара, демонстрируют, что дефицит кадров в промышленности побил рекорд 1996 года. Порядка 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке сотрудников.