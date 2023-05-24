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Минпромторг признал кадровую проблему ключевым вызовом для промышленности

Минпромторг: дефицит кадров — главный вызов для российской промышленности
Сложности для российской промышленности создают не столько нехватка технологий, инвестиций или логистические ограничения, сколько дефицит высококвалифицированных специалистов, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Дефицит кадров — как управленческих, так и рабочих — является сейчас главной проблемой для российской промышленности. Такое заявление сделал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на Евразийском экономическом форуме (РБК следил за трансляцией).

На сессии «Новая промышленная политика: технологический суверенитет и международная кооперация» замминистра экономики Армении Нарек Терян рассказал о запущенной в республике программе по субсидированию зарплат сотрудников промышленных предприятий, которые получили образование в лучших мировых университетах. «Неважно с каким гражданством, мы их приглашаем в Армению на наши предприятия и готовы субсидировать от 30 до 70% их заработной платы в зависимости от различных критериев», — сказал он. По словам Теряна, цель программы заключается в том, чтобы «промышленность основывалась на образовании и науке». Этой возможностью уже воспользовались порядка 200 специалистов, уточнил он.

Осьмаков в своем выступлении отметил, что Россия не занимается субсидированием зарплат, «потому что с этим проблем нет».

«Но есть проблемы с кадровыми ресурсами в целом, с высокопрофессиональными кадровыми ресурсами для промышленности. Мы сталкиваемся с этими ограничениями все сильнее и сильнее», — заявил он.

По словам первого замглавы Минпромторга, на текущий момент в российской промышленности сложилась такая ситуация: «инвестиционный ресурс есть, технологические компетенции по большей части на самом деле есть, логистически отключить Россию от глобальных кооперационных цепочек и глобальных поставщиков практически невозможно». Осьмаков заметил, что «логика санкций, которая работала на Иран в полном объеме, на Россию просто не срабатывает физически».

«А вот кадровый потенциал, люди как носители проектов, люди как управленцы и люди как рабочие руки, — это на самом деле ключевое. На мой взгляд, это ключевой вызов здесь и сейчас», — подчеркнул он, добавив, что для решения этой проблемы предстоит очень многое сделать.

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Осьмаков отметил также, что сейчас в российской экономике происходит трансформация, в ходе которой экспортно ориентированные сегменты (металлургия, удобрения, химическая промышленность) постепенно замещаются машиностроением и отдельными видами химической промышленности, продукция которых идет на внутренний рынок. «Это серьезный трансформационный сдвиг, который мы всеми силами пытаемся поддержать», — сказал он.

По оценке Минэкономразвития, уровень безработицы с поправкой на сезонность составил 3,4% в феврале и марте. Это рекордно низкий показатель за всю новейшую историю страны.

Помощник президента Максим Орешкин ранее заявлял, что летом этот рекорд будет побит и безработица снизится еще сильнее. Министр экономического развития Максим Решетников также говорил, что низкий уровень безработицы установился в России «достаточно надолго» и этот рекорд может быть обновлен.

Последние опросы российских предприятий, которые ежемесячно проводит Институт экономической политики им. Егора Гайдара, демонстрируют, что дефицит кадров в промышленности побил рекорд 1996 года. Порядка 35% опрошенных предприятий заявили о недостатке сотрудников.

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Анна Гальчева Анна Гальчева
Минпромторг промышленность дефицит кадров
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