Путин заявил о нехватке рабочих рук «по многим направлениям»

Владимир Путин: в России не хватает рабочих рук по многим направлениям

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России не хватает рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«С учетом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», — сказал президент.

Глава государства призвал для решения этой проблемы использовать кадровый потенциал регионов и населенных пунктов, где сохраняется высокий уровень безработицы. «А такие регионы у нас есть», — сказал он.

Кроме того, необходимо применять «технологии бережливого производства и автоматизации» во всех отраслях и увеличивать инвестиции в подготовку специалистов по наиболее востребованным профессиям, подчеркнул Путин.

Уровень безработицы в России в феврале, по данным Росстата, обновил исторический минимум и составил 3,5%. В январе этот показатель составлял 3,6%. Минэкономразвития прогнозировало, что в 2023 году безработица останется примерно на таком же низком уровне.

В феврале Минстрой сообщил о нехватке примерно 200 тыс. кадров в строительной отрасли и 90 тыс. в ЖКХ. В Банке России в декабре прошлого года заявили, что после частичной мобилизации во многих отраслях усилилась нехватка рабочей силы.