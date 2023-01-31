Эксперты ЦБ предупредили о риске роста зарплат на фоне дефицита кадров

На фоне дефицита кадров зарплаты в России растут «вне зависимости от результатов работы». Такой вывод сделали эксперты ЦБ, предупредив, что увеличение зарплат темпами быстрее роста производительности труда может ускорить инфляцию

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Структурная перестройка российской экономики проходит в условиях рекордно низкой безработицы, высокого спроса на работников и сжатия предложения на рынке труда. Конкуренция за кадры ведет к росту зарплат, однако их дефицит ограничивает возможности производства. Увеличение заработных плат быстрее роста производительности труда становится проинфляционным фактором. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в свежем бюллетене «О чем говорят тренды» (их мнение может не совпадать с официальной позицией ЦБ).

«Усиление жесткости рынка труда, в свою очередь, стимулирует рост зарплат вне прямой зависимости от результатов работы. Нехватка рабочих рук может сдерживать процессы структурной трансформации, при этом опережающее рост производительности увеличение зарплат — потенциально проинфляционный фактор», — говорится в обзоре.

Ссылаясь на данные HeadHunter о соотношении открытых вакансий и резюме, аналитики ЦБ указывают, что сокращение предложения на рынке труда усилилось в четвертом квартале прошедшего года. Высокий спрос фиксируется преимущественно на линейный персонал и кризис-менеджеров, в том числе из-за изменения бизнес-процессов, отмечается в бюллетене.

По оценке исследовательского департамента Центробанка, дефицит кадров — это один из трех факторов, мешающих экономическому росту в 2023 году. Другие два — сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса на российскую продукцию.

«Структурно исходя из количества и качества трудовых ресурсов и основного капитала, а также технологического уровня, российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году. Однако это не должно помешать ей в 2023 году увеличить производство в обрабатывающих отраслях промышленности и некоторых других отраслях при возможной стагнации или снижении в ряде других», — прогнозируют эксперты ЦБ.

Влияние роста зарплат на инфляцию

После начала санкционного кризиса статистика фиксировала рост среднемесячных зарплат в номинальной выражении (без корректировки на инфляцию), однако реальные зарплаты не росли вплоть до октября. По итогам октября 2022 года показатель вырос впервые с марта — на 0,4%, показали данные Росстата.

Как утверждают в департаменте ЦБ, увеличение экспортной выручки компаний на протяжении большей части 2022 года в том числе транслировалось в увеличение зарплат работников дефицитных специальностей.

Но геополитическая и экономическая неопределенность заставляли россиян в целом придерживаться сберегательной модели потребительского поведения. По итогам третьего квартала 2022 года норма сбережений была выше, чем за последние три года как минимум. На фоне растущих ликвидных активов домохозяйств и повышения реальных зарплат, опережающего рост производительности, в условиях рекордно низкой безработицы возможна активизация потребительской активности, считают эксперты центробанка.

Министр экономического развития Максим Решетников в январе на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил об обеспокоенности ведомства стагнацией спроса, отражаемой в текущей низкой инфляции, утверждала газета «Ведомости».

«Вместе с переносом в цены декабрьского ослабления рубля это может вызвать ускорение роста потребительских цен в ближайшей перспективе", - отмечается в обзоре. Прогноз инфляции от Банка России на 2023 год составляет 5–7%, за счеет проводимой денежно-кредитной политики ЦБ рассчитывает вернуть годовую инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. По данным Росстата, инфляция в декабре 2022 года составила 0,8% по отношению к ноябрю и 11,9% в годовом выражении.

Как следует из опроса HeadHunter о планах работодателей на следующий год, более половины из них (57%) предполагают, что численность их персонала в 2023 году увеличится. При этом увеличивать оклады намерены 41% компаний, а 46% планируют оставить их без изменений, следует из результатов исследования.