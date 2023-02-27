Минстрой сообщил о нехватке 200 тыс. сотрудников в строительной отрасли

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Российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. кадров, сообщила руководитель кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич на пресс-конференции.

«Текущая потребность — порядка 200 тыс. по строительству и 90 тыс. человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию», — сказала Сенкевич ТАСС.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров уточнил, что в регионе не хватает около 3,5 тыс. работников в строительной отрасли. «К сожалению, количество вакансий во много раз превышает количество безработных в крае», — сказал Сунгуров.

В октябре 2022 года в Минстрое из-за нехватки строителей предложили привлекать безработных. В Общественном совете при ведомстве сообщили о нехватке от 3 млн до 5 млн человек.

«Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

При этом в июне 2022 года замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что строительные компании дефицит кадров не наблюдают. «Может, дефицит где-то и есть, но он локально решается, и к нам никаких обращений, как было в два пандемийных года, о том, что есть дефицит, нет рабочих», — говорил Стасишин.