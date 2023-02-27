Минстрой сообщил о нехватке 200 тыс. сотрудников в строительной отрасли

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:59
Эксперты указали на риски создания вредоносных кодов через ChatGPT Технологии и медиа, 11:55
Брат Фьюри нанес первое поражение нокаутировшему звезд UFC блогеру Спорт, 11:54
«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ сократить до 1 тыс. сотрудников Финансы, 11:54
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар Инвестиции, 11:50
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:46
Spice Girls и Элтон Джон отказались выступить на коронации Карла III Life, 11:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Биржа Казахстана объявила о делистинге российских акций на фоне санкций Инвестиции, 11:35
Лавров заявил о срыве планов Запада по «расчленению» России Политика, 11:34
Почти все районы Одессы остались без света Политика, 11:27
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:23
В Брянской области из-за обстрела загорелся дом Политика, 11:18
Сменился покупатель 215 ресторанов KFC в России Бизнес, 11:14
Простая электронная подпись. Как оформить и отстоять ее силу в суде Pro, 11:09
Общество ,  
0 

Минстрой сообщил о нехватке 200 тыс. сотрудников в строительной отрасли

Минстрой: потребность строительной отрасли в кадрах составляет 200 тыс.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. кадров, сообщила руководитель кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич на пресс-конференции.

«Текущая потребность — порядка 200 тыс. по строительству и 90 тыс. человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию», — сказала Сенкевич ТАСС.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров уточнил, что в регионе не хватает около 3,5 тыс. работников в строительной отрасли. «К сожалению, количество вакансий во много раз превышает количество безработных в крае», — сказал Сунгуров.

В октябре 2022 года в Минстрое из-за нехватки строителей предложили привлекать безработных. В Общественном совете при ведомстве сообщили о нехватке от 3 млн до 5 млн человек.

«Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

При этом в июне 2022 года замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что строительные компании дефицит кадров не наблюдают. «Может, дефицит где-то и есть, но он локально решается, и к нам никаких обращений, как было в два пандемийных года, о том, что есть дефицит, нет рабочих», — говорил Стасишин.

Читайте на РБК Pro
У крупнейших компаний плохие квартальные отчеты. Почему рынку все равно
Как сайты и приложения заставляют нас тратить больше — 10 уловок
Как бухгалтер обводит вас вокруг пальца — 13 самых популярных схем
Рынок недвижимости Дубая утроился из-за наплыва россиян. Что дальше
Теги
Минстрой рабочие строители дефицит кадров
Материалы по теме
Пушилин пообещал построить новый Соледар
Политика
В мэрии Москвы пообещали достроить три флагманских медцентра в 2023 году
Общество
Минстрою предложили связать рост тарифов ЖКХ с доходами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter