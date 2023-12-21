«Авито Работа»: более половины россиян в 2023 году получили прибавку к зарплате

Россияне рассказали, на сколько им прибавили зарплату в этом году

Чаще всего прибавка составляла до 5 тыс. руб., но были и те, у кого заплата увеличилась на 40 тыс. руб. и более

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Более чем половине россиян в 2023 году прибавили зарплату, показали данные опроса «Авито Работы» (есть у РБК).

В опросе приняли участие более 7 тыс. работающих россиян.

О прибавке заявили 53% участников опроса, чаще всего сумма была в пределах 5 тыс. руб. (54%). Свыше этого уровня, но не более чем на 10 тыс. руб. выросла заработная плата 27% респондентов. Еще 8% признались, что у них прибавка составила более 10 тыс. руб., но не превысила 15 тыс. руб., 4% — от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

У 3% участников исследования зарплата в 2023 году увеличилась в пределах от 20 до 30 тыс. руб., у 1% — с 30 до 40 тыс. руб.

Получить прибавку более 40 тыс. руб. удалось 2% участников опроса.

Среди тех, чьи зарплаты выросли, оказались в основном сотрудники сфер бухгалтерии и финансов (66%), юриспруденции (62%), производства и сырья (58%).

В конце ноября опрос Superjob показал, что большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам.

Согласно результатом другого исследования, в следующем году более трети россиян намерены сменить работу. В прошлом году перейти в другую компанию хотели только 14%.