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Итоги 2023-го ,  
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Россияне рассказали, на сколько им прибавили зарплату в этом году

«Авито Работа»: более половины россиян в 2023 году получили прибавку к зарплате
Сюжет
Итоги 2023-го
Чаще всего прибавка составляла до 5 тыс. руб., но были и те, у кого заплата увеличилась на 40 тыс. руб. и более
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Более чем половине россиян в 2023 году прибавили зарплату, показали данные опроса «Авито Работы» (есть у РБК).

В опросе приняли участие более 7 тыс. работающих россиян.

О прибавке заявили 53% участников опроса, чаще всего сумма была в пределах 5 тыс. руб. (54%). Свыше этого уровня, но не более чем на 10 тыс. руб. выросла заработная плата 27% респондентов. Еще 8% признались, что у них прибавка составила более 10 тыс. руб., но не превысила 15 тыс. руб., 4% — от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

У 3% участников исследования зарплата в 2023 году увеличилась в пределах от 20 до 30 тыс. руб., у 1% — с 30 до 40 тыс. руб.

Получить прибавку более 40 тыс. руб. удалось 2% участников опроса.

Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты
Экономика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Среди тех, чьи зарплаты выросли, оказались в основном сотрудники сфер бухгалтерии и финансов (66%), юриспруденции (62%), производства и сырья (58%).

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В конце ноября опрос Superjob показал, что большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам.

Согласно результатом другого исследования, в следующем году более трети россиян намерены сменить работу. В прошлом году перейти в другую компанию хотели только 14%.

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Зарплаты работа деньги россияне
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