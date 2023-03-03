Эксперты объяснили минимум безработицы в России при сокращении экономики

Официальный уровень безработицы в России в январе 2023 года составил 3,6%, в очередной раз обновив исторический минимум. РБК разбирался в причинах продолжающегося снижения безработных, несмотря на санкционное давление

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Численность безработных в России в январе 2023 года снизилась до 3,6% от рабочей силы, что стало минимальным значением в новейшей истории страны, следует из данных Росстата. С учетом сезонной коррекции показатель и вовсе опустился до 3,5%, сообщило Минэкономразвития (.pdf). При этом реальный ВВП в январе, по оценке министерства, был на 3,2% ниже, чем годом ранее.

В декабре 2022 года уровень безработицы, заявленный Росстатом, составлял 3,7%, а в январе 2022 года, до начала военных действий на территории Украины и жесткого западного санкционного давления, достигал 4,4%.

РБК разбирался, как можно трактовать такое снижение безработицы в нынешних экономических условиях, какие причины лежат в его основе и чего ждать в ближайшем будущем.

Что происходит на рынке труда

За 2022 год численность безработных граждан в России снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%, сообщало правительство. В 2023 году ситуация также остается стабильной, а по оценке Минэкономразвития — «благоприятной».

Вице-премьер Татьяна Голикова, в частности, указала на сокращение зарегистрированной безработицы с начала года на 5 тыс. человек (по состоянию на 18 февраля), до 559 тыс. Регистрируемая безработица остается на прежнем уровне — 0,7%, отмечала она. Совокупный показатель уровня безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда (МОТ), по определению превышает уровень официально регистрируемой: он формируется на базе ежемесячных выборочных обследований, к безработным относят людей, не имеющих работу на момент исследования, но искавших работу и готовых сразу к ней приступить.

В январе 2023 года к таким относились 2,7 млн человек, или 3,6% рабочей силы. Это примерно на 600 тыс. человек ниже показателя годичной давности. Количество занятых достигло 72,9 млн человек, что на 1,9% выше, чем год назад. В результате численность рабочей силы (сумма занятых и безработных) увеличилась до 75,6 млн человек, что стало максимумом с декабря 2019 года (тогда было 75,7 млн).

В регионах ситуация разнится. Так, в отдельных субъектах безработица выросла в диапазоне от 0,1 до 1,2 процентного пункта, говорил министр труда Антон Котяков. «С марта 2022 года уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, снизился в 68 субъектах РФ, а в 13 регионах уровень безработицы вырос», — говорил он журналистам, не называя конкретные субъекты. Исходя из сравнения данных за три месяца (ноябрь 2022 года — январь 2023-го) и те же три месяца годовой давности, опубликованных Росстатом, уровень безработицы увеличился в семи регионах, следует из расчетов РБК. Наибольший рост был зафиксирован в Республике Алтай (+0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Ленинградской области (+0,4 п.п.) и Еврейской автономной области (+0,3 п.п.). В Московской области и Санкт-Петербурге уровень безработицы в этот период увеличился на 0,2 п.п.

Во многих случаях рост безработицы в регионах связан со «структурным несовпадением спроса работодателей и возможностей соискателей», считает Котяков. В регионах усилилась нехватка кадров в ИТ, машиностроении, грузовых и автомобильных перевозках, констатировали в начале февраля в ЦБ. РБК направил запрос в Минтруд и Минэкономразвития.

Почему сокращается уровень безработицы

Опрошенные РБК эксперты выделили несколько основных факторов снижения безработицы в России.

Демографические проблемы

В первую очередь низкий уровень безработицы сегодня сформировали так называемая демографическая яма 1990-х (превышение смертности над рождаемостью, естественная убыль населения), сверхсмертность населения вследствие пандемии коронавируса, а также мобилизация осенью 2022 года и уход тысяч людей на контрактную службу, указывает президент и основатель SuperJob Алексей Захаров. К демографическим факторам, повлиявшим на уровень безработицы, можно также отнести релокацию высококвалифицированных специалистов за рубеж и снижение количества мигрантов, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Все это приводит к сокращению предложения рабочей силы в стране.

В 2022 году достигли пенсионного возраста примерно 1,9 млн россиян, а вошли в «трудовой» возраст (то есть 20 лет, поскольку приблизительно в этом возрасте молодые россияне в среднем находят первую постоянную работу) примерно 1,4 млн человек, говорит научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. Кроме того, более 300 тыс. человек были мобилизованы или ушли добровольцами, а приблизительно 500 тыс. постоянных жителей страны уехали за рубеж. «Таким образом, за 2022 год со всего российского рынка труда либо его «невоенной» части исчезло минимум 1,2–1,3 млн потенциальных работников», — оценивает он.

В обратном направлении прибыло несколько сотен тысяч человек — речь идет о традиционном для России небольшом миграционном приросте (до 200 тыс. человек, в числе которых есть и дети, и пожилые) и в значительной степени пожилых беженцах (оценочно не более 1 млн человек), подсчитал Ефремов.

Перечисленные причины спровоцировали дефицит кадров, который привел к сокращению уровня безработицы, солидарны эксперты. «На работу стало устроиться легче», — констатирует Сафонов. В декабре 2022 года каждое второе предприятие испытывало дефицит обычных специалистов, а треть компаний сообщила о нехватке квалифицированных работников, указывал Банк России. Регулятор также предупреждал, что недостаток специалистов может привести к опережающему росту зарплат, что будет проинфляционным фактором для экономики России.

Рост неполной занятости и самозанятости

Одним из трендов на рынке труда 2022 года стал рост неполной занятости — то есть трудящихся неполное рабочее время, находящихся в простое, отгулах или отпуске за свой счет. Как ранее сообщал РБК, в третьем квартале неполная занятость достигла рекордных 4,66 млн человек, что превысило пандемические максимумы (впрочем, как подчеркивали во ВНИИ труда, в этот показатель зачисляются и работники, которые, например, уходили в отгул на один день). По данным Росстата, в четвертом квартале 2022 года показатель несколько снизился, до 4,24 млн человек, но все равно оказался выше, чем годом ранее (3,93 млн). Активизировались и темпы движения кадров: в ноябре—декабре 2022 года было уволено 2,69 млн человек против 2,53 млн в аналогичный период 2021 года. На работу были приняты 2,7 млн человек против 2,49 млн годом ранее.

Российская модель адаптации к шоковым явлениям в экономике предполагает в том числе часовую подстройку, то есть сокращение часов работы, осуществляемое в виде перевода работников на неполный рабочий день и в вынужденные отпуска, отмечает научный сотрудник центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Зудина. Помимо этого часть занятых в кризис перемещается с формальных на неформальные рабочие места (иногда даже в рамках одного и того же предприятия), обеспечивающие их возможностью заработка. Вместе указанные механизмы позволяют рынку труда гибко подстраиваться к экономическим шокам без драматичного увеличения показателей безработицы, указывает эксперт.

Впрочем, по данным оперативного опроса Банка России, доля предприятий, сообщавших о планах по введению практики неполной занятости, снижалась по мере адаптации к изменившимся условиям (с 4,5% в апреле до 1% в декабре).

«Для российского рынка труда нехарактерен рост безработицы в ходе кризисов из-за того, что российские сотрудники чаще готовы пойти на сокращение зарплаты», — отмечали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Перевод сотрудников на неполное рабочее время или в неоплачиваемый отпуск во время кризиса характерен для российского рынка труда, соглашается Сафонов. Однако в 2022 году этот тренд дополнился еще и резким увеличением количества самозанятых: их число в России за год выросло в 1,7 раза относительно 2021-го и составило 6,5 млн человек. На конец января 2023 года их количество уже достигло 6,78 млн.

Доход самозанятого значительно ниже средней зарплаты работников организаций, утверждает эксперт. Средняя зарплата работников организаций в 2022 году составила 64,2 тыс. руб. Что касается самозанятых, то ФНС приводит только общую выручку самозанятых за 2022 год (она составила 125,8 млрд руб.), но по ней корректно подсчитать средний доход невозможно, так как численность самозанятых сильно росла в течение года.

Снижение производительности труда

На сокращение уровня безработицы повлияли также низкая производительность труда и «огромное количество людей, которые занимаются бесполезной работой», скептичен Захаров. Невысокая производительность труда — традиционная проблема для России, так как в стране всегда делалась ставка на дешевый труд, соглашается Сафонов. В нынешних условиях она может усугубляться нехваткой зарубежного оборудования на фоне санкций.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России за десять лет, с 2011 по 2021 год, производительность труда, рассчитываемая как отношение ВВП в постоянных ценах к общей численности рабочей силы, сокращалась в среднем на 1% в год.

Низкие значения уровня безработицы «свидетельствуют о том, что рынок труда постепенно становится рынком соискателя, обеспечивая больше возможностей для выбора тем, кто находится в поисках работы», заявили РБК в Минтруде. На складывающуюся ситуацию влияют как долгосрочные тренды, включая демографические, так и действующие меры поддержки предприятий и рынка труда, указали в ведомстве.

Почему низкая безработица может быть тревожным сигналом

Исторически низкие показатели безработицы — тревожный сигнал для рынка труда и работодателей, убеждена главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. «Мы возвращаемся к ситуации существенного преобладания спроса над предложением. Низкий уровень безработицы в совокупности с дефицитом кадров сдерживают процессы структурной трансформации экономики. <...> Людей либо нет, либо они не стремятся менять работу в сложных внешних обстоятельствах», — констатирует она.

По итогам февраля 2023 года hh.ru впервые за последний год зафиксировал превышение ежемесячных темпов прироста вакансий (+13% к январю 2023-го) над резюме (+8% к январю), при этом общее количество вакансий почти восстановилось до уровня перед началом проведения специальной военной операции, отметила Данина. Конкуренция за рабочие места (соотношение количества резюме и вакансий) снизилась по итогам февраля до 4,3 по сравнению с 5 в сентябре 2022 года.

При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах, прогнозирует Данина. Не ждет его увеличения и Сафонов.

Некоторое увеличение показателей безработицы в дальнейшем все же реалистично прежде всего за счет сокращения числа вакансий и возможностей найма новых работников в ситуации неопределенности, возражает Зудина. «Однако значительного ухудшения ситуации с занятостью не прогнозируется — важным источником доходов остается неформальная занятость, устойчиво занимающая значительную часть российского рынка труда», — указывает она.

Неформальная занятость представлена преимущественно отраслями услуг, мелкой торговли, транспорта, сельского хозяйства и не предполагает значительной зависимости от зарубежных технологий или комплектующих, в результате чего этот сегмент в меньшей степени сжимается под влиянием санкций, полагает Зудина. Именно сюда может быть направлен переток части занятых с крупных и средних предприятий, принимающих на себя основной санкционный удар, тем самым способствуя низким показателям безработицы, резюмирует эксперт.