В МГУ оценили пользу для экономики от трудоустройства инвалидов

В МГУ оценили вклад от приема на работу всех инвалидов в 0,5% роста экономики

Трудоустройство всех людей с инвалидностью в России способно ускорить рост ВВП на 0,5 процентного пункта ежегодно, рассчитали в МГУ. В последние годы занятость этой категории граждан растет, но все еще остается низкой

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если бы все инвалиды трудоспособного возраста работали, среднегодовые темпы роста ВВП России на душу населения в 2018–2022 годах были бы на 0,5 процентного пункта (п.п.) выше. К такому выводу пришла научный сотрудник экономического факультета МГУ им. Ломоносова Зарина Казбекова в статье «Повышение занятости инвалидов как резерв увеличения демографического дивиденда в России», опубликованной в последнем выпуске журнала «Государственное управление. Электронный вестник» (с ней ознакомился РБК).

Под демографическим дивидендом понимается вклад изменения доли населения трудоспособного возраста в темпы прироста реального выпуска на душу населения, выраженный в процентных пунктах. С учетом тенденции старения населения в России и мире доля трудоспособного населения ежегодно сокращается. Потери рынка труда могло бы частично компенсировать повышение занятости инвалидов, следует из статьи.

Вклад инвалидов в демографический дивиденд

В ближайшие десятилетия в России будет действовать тренд на демографическое старение населения. Согласно обновленному прогнозу Росстата, доля пожилых к 2046 году вырастет почти до 27% (с нынешних 24%), или до 37,3 млн человек, писал РБК. Вместе с тем доля населения трудоспособного возраста почти не изменится и составит 57,5% в 2046 году вместо 57% в 2023-м — во многом благодаря пенсионной реформе, которая сдвигает границы трудоспособного возраста.

«В среднесрочной перспективе проблема сокращения доли населения трудоспособного возраста возникнет в России вновь», — предупреждает Казбекова. В частности, по среднему прогнозу ООН, с 2035 по 2057 год доля населения трудоспособного возраста в России снизится на 8 п.п.: с 62,2 до 54,2%.

Компенсировать отрицательный демографический дивиденд может использование труда инвалидов, утверждает автор. Уровень их занятости сегодня невысок: по данным выборочного обследования рабочей силы Росстата, в 2022 году уровень занятости людей с инвалидностью составил 15% от их численности в трудоспособном возрасте. В то же время среди людей без инвалидности уровень занятости равнялся 67,3% от населения в возрасте 15–72 лет. В странах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) доля трудоустроенных инвалидов примерно в два раза больше, говорится в статье.

Но больше половины людей с инвалидностью насчитывается в старших возрастах — чуть меньше 7 млн. Если же брать возраст от 18 до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин, то их численность составила 3,2 млн человек на 1 января 2023 года, свидетельствуют данные Росстата. Больше половины людей трудоспособного возраста — 1,7 млн человек — не работают. Это количество и является «резервом» демографического дивиденда, указывает автор.

Расчеты Казбековой показали, что при использовании «резерва» людей с инвалидностью на рынке труда в 2018–2022 годах среднегодовое значение темпа прироста реального ВВП на душу населения составило бы 1,65% вместо фактических 1,15%. Но исследователь не дифференцировала людей с ограниченными возможностями по группам инвалидности, рассчитав величину при условии трудоустройства всех инвалидов.

«Увеличение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда является важной задачей не только с точки зрения обеспечения социальной справедливости, равенства возможностей и снижения уровня дискриминации, но и с точки зрения стимулирования экономического роста в России через канал демографического дивиденда», — резюмирует Казбекова.

Расчет исследователей из МГУ несколько умозрителен, поскольку учитывает инвалидов всех групп при условии полной занятости, оценивает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Ведь есть доля инвалидов первой группы, которые вообще не имеют возможности работать, и есть инвалиды, которые могут работать только неполный рабочий день, поясняет он.

По данным Росстата, среди работающих инвалидов на начало 2023 года к третьей группе относились 972 тыс. человек, ко второй — 489 тыс. человек, а к инвалидам самой тяжелой первой группы — 47 тыс. человек.

Как государство стимулирует трудоустройство инвалидов Согласно статье 20 закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», людям с ограниченными возможностями гарантируется трудовая занятость. В компаниях с численностью работников больше 35 человек должны быть места для трудоустройства инвалидов — от 2 до 4% в зависимости от общего числа сотрудников. Однако на практике норма не всегда соблюдается. Штрафы за нарушения слишком малы, а на время пандемии и санкционного кризиса действует мораторий на проверки бизнеса, говорил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) депутат Госдумы, глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Для стимулирования занятости инвалидов власти рассматривают новые меры. В частности, в сентябре Минтруд подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается субсидировать компании, НКО и индивидуальных предпринимателей, готовых взять в штат таких работников, на сумму до 140 тыс. руб. Кроме того, для людей, которые стали инвалидами и уже не могут работать по своей специальности, с лета этого года появилась возможность бесплатно получить второе профессиональное образование.

Главные сложности в трудоустройстве инвалидов

По статистике портала HeadHunter, предоставленной РБК, в последние годы доля доступных для инвалидов вакансий выросла в два раза, но все равно остается низкой. Если в 2019 году людям с ограниченными возможностями предлагалось 1,5% от общего числа вакансий, то в 2023 году эта доля составила 2,9% (по данным за январь—октябрь каждого года). Чаще всего инвалидов приглашают на должности оператора контактного центра, менеджера по продажам или работе с клиентами, продавца. Наибольшее число вакансий для людей с инвалидностью размещают компании в отраслях информационных технологий и финансового сектора.

Уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низком уровне — 3%, власти неоднократно заявляли о кадровом голоде как об одной из главных проблем российской экономики. Однако помочь ее решению за счет трудоустройства инвалидов невозможно, уверена старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова. «Инвалиды в среднем старше, значительная часть уже вышла за границы трудоспособного возраста», — говорит она. Кроме того, зачастую люди приобретают инвалидность после работы в тяжелых условиях, на вредных производствах. Там работать они не могут, им необходима переквалификация, что в силу возраста сложно, поясняет эксперт.

Основным препятствием для трудоустройства инвалидов выступают физические барьеры, уверен Терентьев: «Не всегда доступен транспорт, не всегда человек может выйти из дома». Кроме того, при трудоустройстве прекращается индексация пенсии инвалида, они теряют некоторые выплаты от государства, также в обществе есть стереотипы по отношению к людям с инвалидностью, перечисляет глава Всероссийского общества инвалидов.

Трудовое законодательство предусматривает определенные требования к рабочему месту для инвалида, например, если в организации работает человек на инвалидной коляске, там должны быть пандус, лифт, регулируемый по высоте стол, подтверждает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Также для такого сотрудника должен быть предусмотрен сокращенный рабочий день.

Готов ли бизнес нанимать инвалидов

Многие предприятия малого и среднего бизнеса готовы нанимать сотрудников с инвалидностью, считает Шубин.

«В специальных требованиях законодательства нет ничего страшного, но должно быть взаимное стремление государства и предпринимателей, чтобы у бизнеса не было жесткого риска невыполнения условий, а государство помогало бы софинансированием издержек на обеспечение условий труда», — считает он. По словам Шубина, в регионах есть программы, софинансирующие расходы бизнеса на создание рабочего места для инвалида, и это направление стоит развивать.

Кроме того, предприятиям необходим доступ к информации о потенциальных сотрудниках с инвалидностью, говорит Шубин. «Нужно понимать, какая степень инвалидности у человека и когда он ее получил — во взрослом возрасте или с рождения. Это важно, чтобы иметь возможность оценить качество специалиста», — поясняет он. Например, ресурс с данными ищущих работу инвалидов может быть совмещен с крупными рекрутинговыми порталами, предлагает он.

Многие коммерческие организации имеют позитивный опыт трудоустройства людей с инвалидностью, отмечает Терентьев. В качестве примера он привел «Азбуку вкуса», МТС, Сбербанк. «И другие большие корпорации уделяют этому внимание, но их опыт не всегда масштабируется», — говорит он. Хорошей практикой Терентьев считает проект Агентства стратегических инициатив, в рамках которого компании могут присоединиться к Национальному инклюзивному договору и взять на себя обязательства по устранению препятствий для инвалидов, в том числе для трудоустройства.

Если компания в принципе поддерживает и мотивирует своих сотрудников, то организовать дополнительные возможности для инвалида несложно, считает глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Предприятиям, которые трудоустраивают инвалидов, очень важно понимать, что первые три месяца для инвалида важна социализация и закрепление за ним наставника. Возможно, что в этих условиях и самому предприятию потребуется государственная поддержка», — допускает он.

РБК направил запрос в Минтруд.