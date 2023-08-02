Росстат заявил о скачке доходов россиян и рекорде роста зарплат за 15 лет

Росстат: реальные зарплаты россиян во II квартале выросли на 13,3% — это рекорд за 15 лет

По данным Росстата, во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,3%, что является максимумом почти за два года. Реальные зарплаты в мае повысились рекордно за 15 лет

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Реальные располагаемые доходы населения России (то есть денежные доходы с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) во втором квартале 2023 года увеличились на 5,3% к тому же кварталу 2022 года, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России за январь—июнь.

Это максимальный рост с третьего квартала 2021 года (тогда был зафиксирован отскок показателя на 8,6% после пандемийного провала).

Реальные доходы (то есть без вычета обязательных платежей, таких как налоги, проценты по кредитам) во втором квартале выросли на 5% в годовом выражении. Это означает, что удельный вес обязательных платежей в структуре доходов снизился: во втором квартале 2023 года их доля составила 12,9% (или около 2,7 трлн руб.) — против 13,6% в том же квартале предыдущего года.

Рост реальных доходов произошел на фоне максимального за 15 лет роста реальных заработных плат в российских организациях — на 13,3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Радикальный пересмотр данных

Также Росстат радикально пересмотрел данные по реальным доходам россиян за первый квартал: теперь, по его данным, они выросли на 3% в годовом выражении, а не на 0,1%, как сообщалось ранее, а реальные располагаемые доходы увеличились на 4,4% (ранее также сообщалось об их росте на 0,1%).

В денежном выражении пересмотр добавил к общей массе доходов россиян в первом квартале более 900 млрд руб., следует из данных Росстата. «Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам расчета квартального баланса денежных доходов и расходов населения», — поясняет служба.

В результате статистический рост реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии достиг 4,7%. Такой рост связан в том числе с относительно низкой базой первого полугодия «санкционного» 2022 года, когда показатель вырос на 1% (по итогам всего 2022 года располагаемые доходы снизились на 1%).

Аналитики ранее подвергали критике расчеты Росстата по доходам населения, утверждая, что Росстат систематически недооценивает объемы вложений россиян в финансовые активы. Так, экономисты SberCIB оценили по собственной методике, что в 2022 году реальные доходы населения могли вырасти — вопреки официальным данным об их снижении. РБК направил запрос представителю Росстата.

Изменение структуры доходов

Во втором квартале несколько снизилась доля социальных выплат в составе доходов — до 19,4% (около 4 трлн руб.), по сравнению с 20,6% во втором квартале 2022 года. Сократилась и доля доходов от собственности — до 4%, по сравнению с 4,3% в том же квартале годом ранее. Доходы от собственности определяются Росстатом как поступления от финансовых активов (акций, облигаций, банковских вкладов; основная часть исторически приходилась на дивиденды по акциям).

За второй квартал 7,5% общих денежных доходов (или около 1,6 трлн руб.) было направлено россиянами на формирование сбережений. На середину года россияне держали во вкладах и наличных деньгах в общей сложности 60,2 трлн руб. (включая рублевые и валютные счета в российских банках и за рубежом) — по сравнению с 51,4 трлн годом ранее и 56,8 трлн на начало 2023 года.

Минэкономразвития прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года вырастут на 3,4%. А реальные доходы увеличатся на 4%, предсказывал в мае министр экономического развития Максим Решетников. «Потребительский спрос основан на росте реальных доходов населения, почти 4% мы закладываем, причем будут расти все основные компоненты. В первую очередь это, конечно, заработная плата», — говорил он.

В структуре доходов выделяется рост доли оплаты труда, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. По ее словам, он может быть связан как с ограничением на трудовые ресурсы, которое сформировалось в 2022 году и остается актуальным и для 2023-го, а также, вероятно, с ростом объемов денежного довольствия [военнослужащих], которое также является компонентой трудовых доходов.

В части расходной структуры Лаврова отмечает снижение доли обязательных платежей (включающей налоги, сборы, выплаты по кредитам) — до 12,9% во втором квартале, что является, по ее данным, минимумом с 2013 года. «Это может быть связано с предоставлением кредитных каникул и иных льгот населению», — предполагает она.

Рекордный рост зарплат за 15 лет

Зарплаты в организациях в реальном выражении (то есть уже за вычетом инфляции) в мае увеличились на 13,3% к тому же месяцу прошлого года вслед за ростом на 10,4% в апреле в годовом выражении, сообщил Росстат. Майский рост реальных зарплат — рекордный с июля 2008 года, следует из данных Росстата.

Реальные зарплаты в России начали расти с осени 2022 года на фоне возрастающего кадрового дефицита. Продолжение роста спроса на труд на фоне обновления уровнем безработицы очередного исторического минимума «позволяет ожидать дальнейшего активного роста реальных зарплат», писали в июле аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Дефицит кадров в отраслях возник еще до 2022 года, но усилился из-за потребности в наращивании импортозамещающей (на фоне западных ограничений на поставки в Россию большого спектра товаров) и оборонной продукции, а также из-за традиционной тенденции к сохранению штатной численности работников на предприятиях даже в условиях сокращения выпуска, отмечал ранее ЦБ.

Согласно свежему докладу Росстата, уровень безработицы в России обновил новый рекордный минимум — 3,1% (без исключения сезонности), вслед за показателем 3,2% в мае. Показатель неуклонно снижается с сентября 2022 года, когда он составлял 3,9%.