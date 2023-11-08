В Минсельхозе оценили дефицит кадров в отрасли в 200 тыс. человек

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В российском сельском хозяйстве не хватает 200 тыс. человек, заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. <...> По статистическим данным, которые вышли последние, у нас уже нехватка в отрасли 200 тыс. человек», — сказала она на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума (цитата по ТАСС).

Замминистра объяснила невысокие зарплаты в отрасли поддержанием низких цен на продукцию агропромышленного комплекса.

Лут также отметила, что Минсельхоз и Минтруд находятся во взаимодействии, чтобы восполнить нехватку кадров и сохранить тех, кто уже работает в отрасли.

Она назвала кадры ключевым вопросом, который предстоит решить в ближайшие шесть лет.

Несмотря на нехватку кадров, по итогам 2022 года урожай зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн т, увеличившись на 26,6% по сравнению с 2021 годом (121,4 млн т). В частности, было собрано 104,4 млн т пшеницы — рост на 37,1% по сравнению с 76,1 млн т годом ранее. Сбор озимой пшеницы составил 73,99 млн т, а яровой — 30,44 млн т.



Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прогнозировал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. В июле министр отчитывался, что в сельхозсезон-202/23 Россия экспортировала рекордное по своим объемам количество зерна — 60 млн т.