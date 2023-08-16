branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 17:23
Шадаев оценил дефицит айтишников в 500-700 тыс. человек Экономика, 18:52
Собянин назвал число москвичей в зоне военной операции на Украине Политика, 18:43
В Белоруссии зарегистрировали образовательную «Группу «Вагнер» Бизнес, 18:38
Минфин опроверг снятие ответственности с интернет-магазинов за алкоголь Бизнес, 18:32
«Локомотив» попросит РФС изменить правила после скандала с Дзюбой Спорт, 18:27
В РФС рассказали о переговорах со сборной Бахрейна о товарищеском матче Спорт, 18:26
Путину предложили вернуть в страну рыбные четверги, как в СССР Политика, 18:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Какие технологии помогают избежать проблем на хвостохранилищах Тренды, 18:09
Песок и сталь: как металлурги печатают огромные детали на 3D-принтерах Тренды, 18:08
ПСБ и «Трансинжстрой» подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 18:08
В ВСУ признали осложнение ситуации под Купянском из-за наступления России Политика, 17:59
Акинфеев назвал вырванными из контекста его слова об усталости от футбола Спорт, 17:58
Путин заявил о деградации международных спортивных структур Спорт, 17:53
Экономика ,  
0 

Шадаев оценил дефицит айтишников в 500-700 тыс. человек

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит айтишников в 500-700 тыс. человек
За 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%. Всего в отрасли работают почти 740 тыс. человек. Хотя потребность в специалистах по-прежнему сохраняется, отметил глава Минцифры
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Нехватка разработчиков в IT составляет приблизительно 500-700 тыс. человек, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что потребность в специалистах по-прежнему сохраняется, «хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается». По его словам, за 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%. Всего в отрасли работают почти 740 тыс. человек, уточнил он.

В апреле в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко РБК сообщали о росте спроса на айтишников в стране на 63% по сравнению с прошлым годом. На начало 2023 года на российском рынке насчитывалось около 59 тыс. открытых вакансий в этой сфере. В аппарате Чернышенко напомнили о мерах поддержки IT-специалистов: в частности, сотрудники IT-компаний могут получили отсрочку от армии, воспользоваться льготной ипотекой.

Замглавы Минцифры Максим Паршин тогда говорил, что количество сотрудников в IT-отрасли за прошлый год увеличилось на 12% — до 761 тыс. человек, а зарплаты — на 19%. «И зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике», — отмечал он. Говоря о «колоссальном» дефиците кадров, Паршин указывал: «Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей».

В декабре прошлого года Шадаев заявлял, что из России уехали около 100 тыс. IT-специалистов — примерно 10% от общего числа работников отрасли. При этом 80% уехавших продолжают работать на отечественные компании, отмечал министр.

Читайте на РБК Pro
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Как прокачать креативность команды: работающие техники
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Авторы
Теги
Елена Чернышова
айтишник Максут Шадаев Минцифры дефицит кадров IT
Материалы по теме
У айтишников остался один день для подачи заявки на отсрочку от призыва
Общество
Участники рынка предупредили о риске для айтишников из-за закона об НКО
Технологии и медиа
Кто такие отраслевые айтишники и откуда они берутся
Бизнес