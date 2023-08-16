Шадаев оценил дефицит айтишников в 500-700 тыс. человек

За 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%. Всего в отрасли работают почти 740 тыс. человек. Хотя потребность в специалистах по-прежнему сохраняется, отметил глава Минцифры

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Нехватка разработчиков в IT составляет приблизительно 500-700 тыс. человек, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — сказал Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что потребность в специалистах по-прежнему сохраняется, «хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается». По его словам, за 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%. Всего в отрасли работают почти 740 тыс. человек, уточнил он.

В апреле в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко РБК сообщали о росте спроса на айтишников в стране на 63% по сравнению с прошлым годом. На начало 2023 года на российском рынке насчитывалось около 59 тыс. открытых вакансий в этой сфере. В аппарате Чернышенко напомнили о мерах поддержки IT-специалистов: в частности, сотрудники IT-компаний могут получили отсрочку от армии, воспользоваться льготной ипотекой.

Замглавы Минцифры Максим Паршин тогда говорил, что количество сотрудников в IT-отрасли за прошлый год увеличилось на 12% — до 761 тыс. человек, а зарплаты — на 19%. «И зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике», — отмечал он. Говоря о «колоссальном» дефиците кадров, Паршин указывал: «Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей».

В декабре прошлого года Шадаев заявлял, что из России уехали около 100 тыс. IT-специалистов — примерно 10% от общего числа работников отрасли. При этом 80% уехавших продолжают работать на отечественные компании, отмечал министр.