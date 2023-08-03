Уровень кадрового голода в промышленности установил новый рекорд

На промышленных предприятиях продолжает усиливаться кадровый голод. На нехватку сотрудников указали 42% руководителей, показал последний опрос Института Гайдара. В апреле дефицит кадров наблюдался у трети компаний

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В июле на дефицит работников пожаловались 42% промышленных предприятий, опрошенных лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП). Такой уровень кадрового голода стал максимальным с 1996 года, побив рекорд, достигнутый в апреле: тогда на нехватку сотрудников указали 35% респондентов. Результаты опроса есть в распоряжении РБК.

ИЭП проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей более чем 1 тыс. промышленных предприятий с 1992 года. Им задают вопросы о текущих оценках и прогнозах спроса и выпуска, обеспеченности комплектующими, запасах готовой продукции, дефиците мощностей и кадров, ценовой и кадровой политике.

Показатели достаточности персонала и производственных мощностей оцениваются раз в три месяца. Вопрос о достаточности кадров был включен в анкету в середине 1990-х годов, когда промышленность «страдала» избыточными кадрами, говорится в бюллетене опросов. В июле 2023 года избыточность кадров испытывали лишь 2% предприятий. В результате баланс показателя («более чем достаточно» минус «недостаточно») рухнул за квартал до минус 40 пунктов, чего никогда не было за 28 лет.

Проблема нехватки кадров остро вставала еще в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики. Тогда о нехватке сотрудников сообщила четверть предприятий. Антироссийские санкции, которые привели к наращиванию замещающих импорт товаров, а также интенсификация гособоронзаказа и частичная мобилизация усилили глубину кадрового голода. В октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%. В январе 2023 года дефицит немного снизился — до 27%, однако в апреле на недостаток рабочих рук жаловались уже 35% компаний.

«В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда», — говорится в мониторинге. Особенно это касается квалифицированных рабочих, указывается там. Планы российских предприятий по найму сотрудников находятся «в плюсе» с сентября 2022 года (то есть доля предприятий, заявивших о планах нанимать сотрудников, растет).

Глубина проблемы дефицита

На рекордный дефицит кадров российских компаний (не только промышленных) обращали внимание и в Центробанке. Как следовало из апрельского мониторинга предприятий ЦБ, по итогам первого квартала 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с начала наблюдений, то есть с 1998 года. Показатель составил минус 18 баллов. Наиболее острую нехватку кадров отмечали обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.

По данным Росстата, уровень безработицы в июне обновил рекордный минимум и составил 3,1%.

Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская обращает внимание на то, что с методологической точки зрения опросы работодателей показывают не всю картину проблем на рынке труда, а трудности со сложно заполняемыми рабочими местами. «Причин существования сложно заполняемых рабочих мест две. Со стороны предложения — на рынке нет работников нужной квалификации или специальности. Вторая причина — работодатель предлагает вакансии непрестижные, с недостаточным уровнем оплаты труда, словом, неинтересные для работников, которые потенциально могут их заместить», — отмечает она.

По словам эксперта, сейчас многие предприятия работают с повышенной загрузкой и для них действительно очень остро стоит вопрос нехватки «синих воротничков». «Объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет снизился в четыре раза», — говорит она.

Другой вопрос, что часто предприятиям нужен не просто выпускник технического колледжа, а специалист с достаточно высоким разрядом, для подготовки которого необходимо время, добавляет эксперт.

Для обеспечения промышленного блока России кадрами разработана образовательная программа «Профессионалитет» в колледжах, позволяющая стать высококвалифицированным специалистом на ведущем предприятии региона, сообщали ранее РБК в пресс-службе Минпромторга.