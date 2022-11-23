Мурашко оценил размер дефицита кадров в сфере здравоохранения

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 16:12
Антирейтинг квартир: какое жилье быстрее теряет в цене Недвижимость, 16:07
Медведев заверил, что высокоточных российских ракет «хватит всем» Политика, 16:04
Германия — Япония. Первый матч фаворита чемпионата мира на турнире Спорт, 16:00
«Оренбург» забил «Ростову» четыре гола в матче Кубка России Спорт, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:57
Строители вдвое нарастили закупки российских материалов на фоне санкций Недвижимость, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн четвертого игрового дня Спорт, 15:54
В Молдавии и Приднестровье сообщили об отключениях энергоснабжения Общество, 15:53
В Евпатории и Севастополе объяснили «громкие звуки» и «хлопки» учениями Политика, 15:53
Антикризисный маркетинг: инструменты, которые спасут бизнес Pro, 15:50
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 15:49
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 15:45 
Сирия обвинила Турцию в несоблюдении взятых на себя обязательств Политика, 15:43
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Мурашко оценил размер дефицита кадров в сфере здравоохранения

Михаил Мурашко: дефицит кадров в сфере здравоохранения составил около 75 тыс. человек
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дефицит врачей в России составляет порядка 25 тыс. человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.

«Дефицит кадров по врачам — 25-26 тыс., по среднему персоналу — до 50 тыс. Некритично, но важно. Первичное звено и сельское здравоохранение — дефицит в первую очередь там», — сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

О том, что дефицит медработников в России составляет в сумме менее 100 тыс. человек, сообщал Минздрав в октябре. При подготовке госпрограммы «Развитие здравоохранения» министерство подсчитало, что недостача медработников в 2022 году составила 84,7 тыс. человек, из которых 26,5 тыс. — специалисты.

Основной причиной нежелания работать врачом является «ощутимое снижение заработной платы, вызванное сокращением стимулирующих «ковидных» выплат», указывается в проекте программы. В качестве другой причины в Минздраве назвали трудовую миграцию из госорганизаций в частные клиники.

В 2021 году Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу в связи с созданием вакцины от коронавируса, которая позволяет защитить их здоровье. «Есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, — мы предлагаем вернуться», — говорил министр здравоохранения.

Читайте на РБК Pro
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке Почему работники надолго не задерживаются в компаниях Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии Почему рынок роскоши растет вопреки рецессии — Financial Times
Теги
новости Михаил Мурашко Министерство здравоохранения Врачи
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мурашко заявил о падении потребления алкоголя в России на 40% с 2008 года
Общество
Мурашко заявил, что недостатка детских лекарств в России нет
Общество
Минздрав заявил о росте числа бюджетных мест в медвузах на 20%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter