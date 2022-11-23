Мурашко оценил размер дефицита кадров в сфере здравоохранения

Михаил Мурашко: дефицит кадров в сфере здравоохранения составил около 75 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дефицит врачей в России составляет порядка 25 тыс. человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает корреспондент РБК.

«Дефицит кадров по врачам — 25-26 тыс., по среднему персоналу — до 50 тыс. Некритично, но важно. Первичное звено и сельское здравоохранение — дефицит в первую очередь там», — сказал Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

О том, что дефицит медработников в России составляет в сумме менее 100 тыс. человек, сообщал Минздрав в октябре. При подготовке госпрограммы «Развитие здравоохранения» министерство подсчитало, что недостача медработников в 2022 году составила 84,7 тыс. человек, из которых 26,5 тыс. — специалисты.

Основной причиной нежелания работать врачом является «ощутимое снижение заработной платы, вызванное сокращением стимулирующих «ковидных» выплат», указывается в проекте программы. В качестве другой причины в Минздраве назвали трудовую миграцию из госорганизаций в частные клиники.

В 2021 году Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу в связи с созданием вакцины от коронавируса, которая позволяет защитить их здоровье. «Есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, — мы предлагаем вернуться», — говорил министр здравоохранения.