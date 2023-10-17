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Минтруд выявил 663 тыс. россиян, занятых в теневом секторе

Минтруд выявил 663 тыс. россиян, занятых в теневом секторе экономики
За прошлый год Минтруд выявил 663 тыс. человек, занятых в теневом секторе экономики. В министерстве предложили рассмотреть вопрос стимулирования компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым отраслям
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Свыше 663 тыс. человек (0,8% от всего трудоспособного населения), находящихся в неформальных трудовых отношениях, было выявлено в России за 2022 год. Об этом говорится в докладе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Как отмечает газета, для решения проблемы в министерстве планируют проанализировать варианты стимулирования компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым (в отношении возникновения теневой занятости) отраслям. Среди них — торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство.

Кроме того, необходимо законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости, а также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости, говорится в докладе Минтруда. Все это, считают в министерстве, поможет ускорить легализацию трудовых отношений в России.

Замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова пояснила газете, что платформенная занятость предполагает исполнение разовых работ или услуг для разных заказчиков. Такие работники, как правило, имеют статус плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые), и их нельзя отнести к неформально трудящимся. Из-за отсутствия четких правил грань между легальной платформенной занятостью и теневой часто стирается, отметила эксперт.

В то же время на рынке присутствует практика серого аутстаффинга — наем через посредников (в том числе через платформы). Такие схемы используются компаниями для обхода трудового законодательства, а выработка четких правил поспособствовала бы обелению рынка труда, считает Папченкова.

В России всегда превалировали смешанные формы занятости, где значительная доля сотрудников может быть оформлена официально, однако будет получать часть зарплаты в конвертах, заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Учитывая рост стоимости заемных средств для бизнеса, экономия на официальных зарплатах продолжит оставаться одним из незаконных способов снижения издержек предпринимателей, добавил он.

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В сентябре РБК узнал, что Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению (как для регионов, так и для всей России). Методика будет заключаться в том, что сначала определят количество нетрудоустроенных лиц в трудоспособном возрасте, а затем из него вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать.

На основе потенциальной величины теневой занятости региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан. Предполагается, что за три года регионы должны будут обелить 30% теневого сектора.

Как поясняла РБК замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, для усиления контроля над теневой занятостью необходимо сначала определить тех людей, которые работают таким образом. По ее словам, ведомство ведет работу, чтобы понять, нужны ли «какие-то активные мероприятия» по борьбе с серой занятостью, пока на это нет «санкции». В выведении граждан «из тени» заинтересованы прежде всего региональные власти, поскольку местные бюджеты недополучают деньги. Однако из-за высокой налоговой нагрузки на труд процесс обеления затруднен, особенно это заметно в сфере строительства, общепита, такси, курьерства, отметила замглавы ФНС.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
теневой рынок Минтруд россияне теневая экономика занятость
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