Набиуллина назвала основную проблему экономики России

В Госдуме Набиуллиной пожаловались, что «экономика будет уничтожена за три года» — из-за санкций и высокой ставки. Но председатель ЦБ уверена, что главная проблема — не дорогой кредит, а нехватка кадров

Эльвира Набиуллина (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Основной проблемой российской экономики является дефицит кадров, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает корреспондент РБК.

Она отвечала на вопрос депутата-коммуниста Николая Арефьева, который сказал, что у него «складывается впечатление, что за три года у нас экономика будет уничтожена, потому что она поставлена в такие условия, что выжить ей просто невозможно». Он пояснил: санкции мешают взять кредиты из-за рубежа, «свои кредиты из-за высокой ключевой ставки взять невозможно, собственных средств у большинства предприятий нет, а бюджетные ассигнования сокращаются тоже на национальную экономику». Депутат отметил, что высокая ключевая ставка «разгоняет инфляцию, а не гасит ее». «Как же выживать тогда экономике при таких условиях?», — задался вопросом Арефьев и спросил, есть ли у ЦБ методика реализации базового сценария, чтобы не было других — рискового и фрагментарного.

Набиуллина ответила, что рост экономики будет, хотя и несколько ниже ожидаемого. «Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Кто главный может про это сказать — сами предприятия. И предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а недостатке рабочей силы», — сказала глава ЦБ, уточнив, что были опрошены 13 тыс. компаний.

Центробанк представил сценарии развития экономики в начале ноября: Базовый предполагает, что мировая экономика продолжает развиваться в рамках сформировавшихся трендов и отсутствия новых шоков, введенные против России санкции сохраняются, а товары российского экспорта продолжают продаваться со скидкой. В 2024-2025 годах темпы роста «могут быть более умеренными, чем в 2023 году», а в 2026-м экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%. Инфляция вернется к цели в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Сценарий «усиления фрагментации» предполагает дальнейшее усиление процесса деглобализации (фрагментации) — разделения государств на блоки. Это означает усиление санкционного давления на Россию и снижение спроса на товары российского экспорта, что может привести к сокращению экономики в 2024 году, а возобновившийся к 2025 году рост будет идти медленнее, чем в базовом сценарии. Инфляция вернется к 4% позже — в 2025 году. Третий вариант, «рисковый», предполагает мировой финансовый кризис, сопоставимый с ситуацией 2007-2008 годов. Российская экономика может испытать дополнительное санкционное давление, на фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет, а цены на нефть существенно снизятся. Экономика перейдет к восстановительному росту в 2,0–3,0% только в 2026 году, а ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода.

По словам Набиуллиной, экономика сейчас «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы» — количество рабочих рук, производственных мощностей. Уровень безработицы — 3%, в ряде регионов этот показатель даже ниже — «это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень». В числе таких отраслей глава ЦБ назвала машиностроение и химическую промышленность.

Уровень безработицы в России несколько раз обновлял исторический минимум: в январе 2022 года, до начала полномасштабных боев на Украине и санкций, он составлял 4,4%, в апреле того же года — 4%, а к концу августа 2023-го составил 3%. Среди причин — демографическая яма 1990-х, частичная мобилизация и релокация высококвалифицированных специалистов за рубеж, снижение количества мигрантов, снижение производительности труда, рост неполной занятости и самозанятости, считают эксперты.

Президент Владимир Путин рассказывал, что снижение произошло в результате, среди прочего, «наших последовательных усилий по целому ряду направлений» и стало итогом эффективной экономической политикой государства

При этом опрошенные РБК эксперты указывали, что низкий уровень безработицы может быть признаком экономических трудностей. «Безработица уже определенно находится ниже того уровня, который можно считать не вызывающим ускорения инфляции. Тем не менее мы не ждем разворота тенденции при сохранении статус-кво, когда повышенные потребности в трудовых ресурсах испытывают отдельные отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с ВПК, а также сектор «Госуправление и обеспечение военной безопасности», — отмечали эксперты.

