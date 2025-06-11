Мигранты и механизмы регулирования миграционных потоков в России

Школа русского языка для иностранных граждан в Москве (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

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Кто такие мигранты

Мигранты — это люди, которые перемещаются внутри государства или за его границы. Слово образовано от латинского причастия migrans (родит. падеж migrantis) — «переселяющийся», «переезжающий». Согласно определению ООН, мигрант — это человек, проживающий в другой стране более одного года вне зависимости от причин и методов переезда.

По данным Международной организации по миграции (International Organization for Migration — IOM), которая входит в структуру ООН, на середину 2024 года в мире насчитывалось 304 млн международных мигрантов, или 3,7% населения планеты. Из них более половины (53%) мигрируют в страны собственного макрорегиона (Азии, Африки, Латинской Америки и др.). В пятерке стран-лидеров по числу международных мигрантов — Индия (18,5 млн), Китай (11,7 млн), Мексика (11,6 млн), Украина (9,8 млн) и Россия (9,1 млн). В пятерке самых популярных стран прибытия с 2020-го лидируют США, Германия, Саудовская Аравия, Великобритания и Франция.

Социологи и демографы также называют мигрантами лиц, совершающих краткосрочные поездки из одного государства в другое, например на сезонные работы, а также переезжающих в другой регион внутри своей страны. В 2009 году, по данным IOM, внутренних мигрантов в мире насчитывалось 740 млн человек. В России внутренними мигрантами Росстат считает россиян, сменивших регион регистрации по месту жительства или месту пребывания. По критериям статистического ведомства, это граждане, которые получили временную регистрацию на срок не менее девяти месяцев. В 2018 году из одного российского региона в другой переехали 4,34 млн человек, в 2019-м — 4,04 млн, в 2020-м — 3,52 млн. По данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», среди регионов России с максимальным миграционным приростом населения за 2020-2023 годы лидировали Московская область (+194,2 тыс. человек), Москва (+146 тыс.) и Ленинградская область (+108,7 тыс.).



По данным российского МВД, на октябрь 2024-го в стране находилось свыше 6,5 млн иностранцев, из них более 740 тыс. — нелегалы. Как подсчитал Росстат, в 2024 году в России прирост международных мигрантов составил 568,5 тыс. человек: около 4 млн человек приехали, более 3,5 млн уехали. Чаще всего в Россию приезжают из СНГ. В 2024 году из Таджикистана приехали 128 тыс. человек, Узбекистана — 107 тыс., Киргизии — 105 тыс. По данным Росстата, в 2023 году среднестатистический международный мигрант в России — это женатый мужчина трудоспособного возраста родом из Таджикистана. В 2024 году также увеличился поток мигрантов из Китая (плюс 24 тыс. человек против 4 тыс. годом ранее) и Индии (плюс 16 тыс. человек против 3 тыс.).

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Чем мигрант отличается от иностранного гражданина

Иностранный гражданин — человек, не имеющий гражданства России, но обладающий гражданством другого государства. В повседневном обиходе в России мигрантами часто называют иностранных граждан из стран СНГ, однако мигрантами считаются и граждане, перемещающиеся внутри и между регионами одной страны.

Какие бывают мигранты

Трудовые мигранты

По терминологии ООН трудовой мигрант — это человек, зарабатывающий в стране, гражданства которой он не имеет.



В России этот тип мигрантов делят на три категории:

постоянно проживающие — люди с видом на жительство;

временно проживающие — люди с разрешением на временное проживание (РВП);

временно пребывающие — остальные иностранцы, например, прибывшие по визе, или лица без гражданства с временным удостоверением личности.

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Нелегальные мигранты

Нелегальными мигрантами в России считают людей, нелегально прибывших, нелегально пребывающих или незаконно работающих в стране. Таким образом к ним относятся:

иностранцы и лица без гражданства, у которых нет документов, дающих право на пребывание в стране;

право на пребывание в стране; люди, нарушившие правила въезда;

иностранцы с истекшими визами, студенты, не уехавшие по завершении учебы, и люди с просроченными трудовыми контрактами;

с истекшими визами, студенты, не уехавшие по завершении учебы, и люди с просроченными трудовыми контрактами; люди, занимающиеся нелегальной работой;

дети, рожденные от иностранцев в стране, которые не проживают в стране постоянно;

не проживают в стране постоянно; иностранцы, которых должны депортировать (принудительно выслать из-за потери легальных оснований для проживания в стране) или выдворить (вид наказания за нарушения законов).

Иностранные рабочие, задержанные в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Москве, 2024 год (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

По оценке директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова, в России насчитывается 3-4 млн нелегальных мигрантов.

Беженцы и вынужденные мигранты

По терминологии ООН, беженец — человек, уехавший из-за обоснованных опасений преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства и др. Этот же термин использует и Россия.

Вынужденный переселенец в России — человек, покинувший государство из-за насилия, преследования либо опасения подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка и др.

Вынужденные переселенцы и беженцы различаются тем, что последние не имеют гражданства России.

Прибытие эвакуированных граждан Палестины в Грозный, 2023 год (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Учебные мигранты

Учебные мигранты — учащиеся в чужой стране по студенческой визе, которую предоставляют на основании приглашения от университета. Учебный мигрант также может оформить разрешение на временное проживание. По данным российского Минобрнауки, в 2024 году в России обучались более 395 тыс. иностранных студентов. Это на 12% больше, чем в 2023 году. 76,7% — это приезжие из стран СНГ, Китая и Индии.

Иностранные студенты Российского университета дружбы народов в студенческом общежитии РУДН, 2010 год (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Внутренние мигранты

Миграция делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя миграция происходит в пределах одной страны, тогда как внешняя связана с перемещением за ее границы.



Российская Конституция установила, что каждый человек имеет право свободно пересекать внутренние границы страны и самостоятельно выбирать место своего проживания. Если гражданин России переезжает, то он должен уведомить Миграционную службу о новом адресе, а также получить новую прописку. Россияне могут свободно выезжать за границу и возвращаться.

Семейные мигранты

Семейные мигранты — граждане, переехавшие за рубеж, чтобы воссоединиться с родственниками.

При каких условиях семейные мигранты получают гражданство России:

у несовершеннолетнего ребенка есть один родитель из России;

у взрослого-иностранца есть ребенок — гражданин России.

мигрант состоит в браке с россиянином не менее трех лет и проживает с супругом/супругой в России, у них есть общие дети.

Особенности трудовой миграции в России

Чтобы трудовая деятельность мигранта в России была легальной, ему необходимо разрешение на работу или патент, регистрация по месту проживания, медицинская страховка, справка о наличии/отсутствии судимости, медицинское освидетельствование и трудовой договор с российским работодателем.

Очередь мигрантов на тестирование для получения патента на работу в Московском центре качества образования, 2015 год (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Трудовые мигранты делятся на две группы: тех, кому нужна виза, и тех, кому она не требуется. Безвизовый режим касается граждан стран–участниц ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь).



Для устройства на работу иностранных граждан необходим следующий пакет документов:

п аспорт с заверенным у нотариуса переводом;

аспорт с заверенным у нотариуса переводом; п атент и сопутствующие чеки; важно не только наличие патента, но и проверка его действительности;

атент и сопутствующие чеки; важно не только наличие патента, но и проверка его действительности; м играционная карта, заполняемая при пересечении границы; в ней может быть указана любая цель въезда;

играционная карта, заполняемая при пересечении границы; в ней может быть указана любая цель въезда; м играционный учет: если работодатель предоставляет жилье, то именно на нем лежит ответственность за постановку на учет по месту пребывания.

Граждане Украины не обязаны оформлять патент, так как президентский указ в 2022 году отменил это требование.

Чаще всего мигранты устраиваются в строительные (разнорабочие, сварщики), транспортные (таксисты), торговые (мойщики посуды, уборщики, продавцы–консультанты) и административные (уборщики) компании. В российской столице в строительной и административной сферах мигранты составляют 50% от общего числа работников. В сферах транспорта, торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания их доля составляет примерно одну треть сотрудников.

Какие права есть у мигрантов в России

У иностранцев есть те же права и обязанности, что и у россиян. Однако работать они могут только по профессии, указанной в патенте. Исключения, как сказано выше, сделаны для граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, беженцев, работников посольств, студентов, аккредитованных журналистов и т. п.

С 2025 года нелегальным мигрантам из реестра контролируемых лиц не могут предоставлять госуслуги вроде устройства детей в детсады или школы, регистрации имущества, регистрации или расторжения брака и др. Кроме того, они не могут работать и осуществлять операции в банке, пока госорганы и организации не проверят их по реестру.

Мигранты и преступность

По данным проекта «Если быть точным», проанализировавшим российскую судебную статистику за 2013-2023 годы, доля иностранцев среди осужденных за различные преступления колеблется на уровне 4–4,5%, во время пандемии коронавируса эта цифра составляла 3–3,5%. В это время среднее число осужденных граждан России составило 424 человека на 100 тыс., а количество осужденных иностранцев — 282 на 100 тыс. С учетом того, что основная доля иностранцев в России приходится на мужчин трудоспособного возраста, то при анализе динамики среди мужчин 14–49 лет получится, что число осужденных россиян составило 1,3 тыс. на 100 тыс. человек, а иностранцев — 507 на 100 тыс. Значительной разницы по характеру правонарушений нет: и тем и другим чаще всего выносят приговоры за кражи, наркотики и нарушения правил дорожного движения, иностранцев судят чаще россиян за изготовление и использование поддельных документов (ст. 327 УК) и незаконное пересечение границы (ст. 322 УК).

По расчетам РБК, общее число осужденных в 2023 году составило чуть более 555 тыс. человек, иностранцев из них было 22,3 тыс. Таким образом, на иностранцев пришлось около 4% от их общего числа (3,8% в 2022 году).

По расчетам Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, в 2022 году иностранцы составили 2,04% от общего числа осужденных правонарушителей, в том числе в Москве — 7,68 тыс. и в Московской области — 5,52 тыс. При этом анализ показал, что 85% преступлений совершают мужчины-мигранты, однако большая часть правонарушений «не выходит за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер». Похожие цифры в апреле 2025-го озвучил секретарь Совбеза Сергей Шойгу: по его данным, мигранты совершают порядка 2% преступлений от общего числа по стране. Другие исследования также подтверждают, что преступность международных мигрантов «по меньшей мере не превосходит криминальную активность постоянного населения РФ в целом».

После теракта в столичном «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го в российских СМИ и органах власти стали уделять повышенное внимание преступности среди иностранных граждан. В частности, в начале апреля 2024-го президент Путин назвал нелегальную миграцию «питательной средой» для террористов и призвал поменять подходы к миграционной политике. Тогда же, по подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне. В феврале 2025-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал «о дерзком проявлении экстремизма со стороны мигрантов» (по его данным, за 2024-й было совершено 253 преступления террористического характера против 231 годом ранее), а в июне — о росте преступности среди подростков-мигрантов на 15% с начала года (с 10 791 до 12 440).

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) в Басманном районном суде Москвы, 2024 год (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

В марте 2024 года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о резком росте преступности среди мигрантов в 2023 году — по его данным, эта доля выросла на 75%, до 21,8 тыс. Вместе с тем в МВД сообщили о снижении числа преступлений, совершенных мигрантами в 2023-м, в том числе убийств — на 18%, краж — на 14%, грабежей — на 32%, разбоев — на 22%.

В сентябре 2024 года в Следственном комитете России заявили, что число преступлений, совершенных в 2024-м трудовыми мигрантами, выросло на 69%, а нелегалами — втрое. Однако по данным МВД, озвученным главой ведомства Владимиром Колокольцевым в июле 2024-го, по итогам семи месяцев 2024 года количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 5%, а число преступников из числа иностранцев сократилось на 3,1%. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, в 2024 году, к июлю, по словам Колокольцева, сократилось почти на 8%.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в августе 2023 года, почти половина россиян (47%) считают трудовую миграцию положительным для России явлением. С 2008 года показатель вырос втрое. В то же время обратного мнения придерживаются 40%, что в два раза меньше, чем в 2013 году (тогда показатель составлял 74%). В 2006 году показатель составлял 21%, в 2008-м — 14%, в 2013-м — 14%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованного в июле 2024-го года, мигрантов в качестве причины небезопасности на улицах города назвали 4% опрошенных граждан.

Как государство регулирует миграцию

Пребывание мигрантов в России регулирует ряд законов:

№ 115-ФЗ (2002) — определяет порядок въезда и нахождения в стране;

№ 109-ФЗ (2006) — касается миграционного учета и регистрации;

№ 86-ФЗ (2010) — устанавливает правила получения патента на работу;

Дополнительные правила миграционной политики содержатся в указах и постановлениях правительства.

Роль МВД и ФМС в контроле миграционных процессов

В 1992 – 2016 годах в России существовала Федеральная миграционная служба. Первоначально она подчинялась МВД, но в 2004-м стала самостоятельным подразделением. С 2012 года она была ведомством, которое напрямую подчинялось правительству. При этом в службе жаловались, что ФМС не входит в число правоохранительных органов и не обладает функциями, необходимыми для работы с мигрантами. В 2016 году президент упразднил ФМС, а ее полномочия передали Главному управлению по вопросам миграции МВД России. В декабре 2024-го президент Владимир Путин высказался за создание специального органа по делам мигрантов.



В результате в 2025 году в МВД создали Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которую возглавил замгенпрокурора Андрей Кикоть. Ее основная задача — привести в порядок миграционные процессы и принимать меры, направленные на соблюдение мигрантами законов и снижение числа нарушений. По словам экс-заместителя директора ФМС Вячеслава Поставнина, новая структура появилась из-за того, что министерство внутренних дел больше не решает задачи миграционной политики. В мае того же года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в центральном аппарате ведомства создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.

Андрей Кикоть (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Как в России ужесточается миграционная политика

С весны 2024 года в России ужесточают политику в отношении мигрантов. Причиной послужил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», когда погибли 145 человек и пострадали еще 550. Из 18 обвиняемых по уголовному делу четверо оказались выходцами из Таджикистана. В июне 2024-го глава СКР Бастрыкин призвал парламент принять законопроекты, которые помогут устранить напряженность в ситуации с мигрантами, и, в целом, изменить миграционную политику в стране. С тех пор на разных уровнях российские власти регулярно высказываются критично в адрес мигрантов, полиция стала чаще проводить рейды по выявлению нелегально находящихся в стране иностранцев, некоторые из которых вызвали критику со стороны правительств стран Центральной Азии. В частности, МИД Узбекистана обращал внимание на «случаи жесткого обращения с трудовыми мигрантами», а также «несанкционированные проверки, неуважение и грубое обращение с гражданами». О нарушении прав говорили и власти Таджикистана: по словам премьера Кохира Расулзоды, граждан республики все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

Цветы в память о погибших при теракте на фоне сгоревшего здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 2024 год (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Осенью 2024 года в Думу внесли пакет из пяти законопроектов, предложивших изменения от ужесточения наказания за незаконную миграцию до запрета посредникам участвовать в приеме экзаменов по русскому языку.

В ноябре 2024-го нелегальный статус признали отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, в декабре того же года Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов, проваливших тестирование по русскому языку. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу началось 1 апреля 2025-го. Исключение предусмотрено только для первоклассников — для них проводят только устную часть. Если ребенок не сдаст тестирование, его не допустят к учебе. Повторно пройти экзамен можно будет через три месяца.

В феврале 2025 года на сайте МВД запустили реестр контролируемых лиц для нелегальных мигрантов. Попадание в него подразумевает запрет на покупки недвижимости и транспорта, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак, оформление новых банковских счетов и ежемесячные траты с уже существующих более 30 тыс. руб., а также свободное перемещение по территории страны. В марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в перечень уже включены более 680 тыс. иностранцев. Все они должны узаконить свое нахождение в стране до 10 сентября 2025 года, иначе останутся в реестре и должны будут уехать.

Помимо этого, в ряде регионов приняли ограничения на работу мигрантов в тех или иных отраслях экономики. В частности, весной 2024-го в Липецкой области ограничили возможность работы мигрантов по патенту в такси и логистической сфере, соседней Курской области иностранцам тоже запретили работать в такси, а в Амурской области мигрантам запретили работать в 27 сферах, в том числе в перевозках и торговле. На Сахалине введенные в ноябре того же года ограничения коснулись 24 сфер: производства хлеба, розничной торговли продуктами, охраны, такси, пассажирских перевозок. С 2024 года на Ямале действует запрет на работу мигрантов в сфере транспорта, а весной 2025-го в Нижегородской области запретили мигрантам с трудовыми патентами работать в 16 сферах, в том числе курьерами, врачами, сотрудниками общепита, но разрешили им работать в сферах с кадровым дефицитом, например в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающих производствах и т.д. Аналогичные запреты вводились на Камчатке и в Якутии. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца 2025-го запретить мигрантам работать курьерами и таксистами.

В отдельных регионах подобные запреты вводились и раньше: например, в Приморье запреты в сферах общественного транспорта и такси действовали с 2020 года, а в Магаданской области аналогичные правила были введены в ноябре 2023-го и вступили в силу в 2024-м.

С 1 сентября 2025 года в Москве и области заработает эксперимент по регистрации приезжих через мобильное приложение. В сервисе необходимо дать согласие на предоставление персональных данных, включая геолокацию гаджетов, и направить в МВД сведения о своем месте нахождения.

С лета 2024-го в России обсуждается идея запрета мигрантам на переезд с семьями. В сентябре эту идею поддержали в «Единой России». В мае 2025-го глава СКР Бастрыкин предложил пускать мигрантов «без жен, детей и бабушек», а бизнесу — полностью оплачивать содержание нанимаемых иностранцев. Он также выступил с идеей заключать контракты с мигрантами не больше чем на год, после чего они должны убывать на родину. Аналогичное предложение озвучил глава Крыма Сергей Аксенов. В свою очередь, спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что работодатели, нанимающие мигрантов, должны полностью нести ответственность за их содержание.