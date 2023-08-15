ВЦИОМ сообщил о росте положительного отношения россиян к мигрантам

По данным центра, почти половина россиян положительно относятся к трудовой миграции, тогда как в 2008 году этот показатель не превышал 14%. Чаще видят плюсы в трудовой миграции молодежь и граждане с хорошими доходами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Почти половина (47%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают трудовую миграцию положительным явлением для России, с 2008 года этот показатель вырос втрое. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Опрос посредством телефонного интервью проводился в начале августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, утончили во ВЦИОМ.

«Почти каждый второй россиянин убежден: трудовая миграция — это положительное явление для нашей страны (47%), показатель этого года в разы превышает предыдущие замеры (2006 год — 21%, 2008 год — 14%, 2013 год — 14%). Обратного мнения сегодня придерживаются 40%, это почти в два раза меньше, чем 10 лет назад (2013 год — 74%)», — говорится в сообщении.

Различия в ответах на этот вопрос обнаруживаются между «детьми и отцами» и «богатыми и бедными». Молодежь чаще видит плюсы в трудовой миграции (61% среди 18-24-летних и 56% в группе 25-34 года), а россияне 45-59 лет чаще отмечают отрицательные стороны (51%). Более лояльны к трудовым мигрантам граждане с хорошими доходами (61% vs. 28% среди «бедных»), тогда как россияне с плохим материальным положением чаще говорят о трудовой миграции в негативном ключе (56% vs. 29% среди «богатых»).

В то же время 39% респондентов считают, что в последние годы отношения между представителями разных национальностей стали более напряженными, этот показатель снизился за 10 лет с 57%. Еще 38% полагают, что в сфере межнациональных отношений все стабильно, никаких изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не ощущается.

Численность населения России сокращается с 2018 года, в 2022 году она упала на 533 тыс. человек и на 1 января 2023 года составила 146,45 млн человек, отчитывался Росстат. Миграционный прирост населения России в прошлом году сократился на порядок, составив 61,9 тыс. человек, или 0,4 на тысячу человек постоянного населения (в 2021 году было почти 430 тыс. человек миграционного прироста). Цифра за 2022 год была скорректирована статистической службой с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.

Миграционный прирост 2022 года компенсировал естественную убыль населения (минус 594,6 тыс. человек) всего на 10,4%, писала старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова.

В мае МВД предложило ввести новый институт административного надзора за пребыванием иностранцев в России, упразднив действующий в этой сфере государственный контроль. Если законопроект будет принят, МВД сможет приходить к юрлицам, использующим труд мигрантов, на проверки которых ранее установили мораторий.

Целью административного надзора МВД предлагается сделать своевременное выявление иностранцев, которые не имеют или утратили законные основания для пребывания/проживания на территории России и ведения в стране отдельных видов деятельности, а также применение к ним и другим лицам, допустившим нарушения, юридических мер воздействия в соответствии с требованиями законодательства.